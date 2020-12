Der Landkreis Dachau ist bereit für das Impfen

Die beiden Corona-Impfzentren im Landkreis Dachau stehen parat. Kommt der sehnlichst erwartete Impfstoff, dann können auch die Bürger kommen. Die Zahlen rund um die Einrichtungen in Dachau und Karlsfeld sind beeindruckend, wie bei einem Testlauf am Mittwoch zu erfahren war.

Dachau – „Sobald der Impfstoff da ist, sind wir bereit“, sagte Landrat Stefan Löwl zu Beginn des Testlaufs mit Probanden – natürlich ohne tatsächliche Impfung – am Dachauer Corona-Impfzentrum in den Räumen der BRK-Zentrale am Rotkreuzplatz. „Wir haben voll umgebaut“, ergänzte BRK-Kreisgeschäftsführer Paul Polyfka, der von „zehn Tagen Ausnahmezustand sprach“. So wie das Rote Kreuz in Dachau, hat auch die Johanniter-Unfall-Hilfe am Karlsfelder See alles gegeben, um das zweite Impfzentrum im Landkreis mit Hilfe von Containern auf die Beine zu stellen (Bericht über den Testlauf dort folgt). Nun sind beide Einrichtungen fertig, und die Zahlen rund um den Betrieb sind beeindruckend.

300 Impfungen täglich waren ursprünglich geplant. „Wir gehen davon aus, dass wird dies in vier Stunden schaffen“, so der Landrat. Weil aber die Schichten auf bis zu zwölf Stunden hochgefahren werden könnten, seien insgesamt bis zu 1000 Impfungen am Tag möglich. Um alles bewältigen zu können, stehen in Dachau pro Schicht etwa 20 Helfer bereit. 25 Ärzte haben bislang ihre Mitarbeit zugesichert, darunter einige, die aus dem Ruhestand kommen. Und das ist erst der Anfang! Die Bewerberhotline für Unterstützer der Zentren sei erst kürzlich eingerichtet worden „und läuft bereits jetzt heiß“, so Polyfka. Abhängig vom vorhandenen Impfstoff und der Impfwilligkeit der Bürger stehen überdies bis zu fünf mobile Impfteams parat. Sie können etwa in Alten- und Pflegeheimen zum Einsatz kommen.

Wer eines der beiden Zentren besucht, den erwarten sechs Stationen: 1. Die Registrierung, bei der man einen Selbsteinschätzungsbogen erhält, der auszufüllen ist. 2. Der Wartebereich, bei dem Fragen rund ums Procedere beantwortet werden. 3. Das Arztgespräch. 4. Die Impfstelle. 5. Der Ruheraum. Dort sind zehn bis 30 Minuten Wartezeit Pflicht. 6. Der Checkout, an dem der Bogen wieder abgegeben wird.

Über den Impfstoff (von Biontech/Pfizer) klärte Apotheker Maximilian Lernbecher, Sprecher der Apotheker im Landkreis, auf. Geliefert werde er aus geheimen Zentrallagern. Pharmazeutische Kräfte würden ihn in der BRK-Küche aufbereiten. Sie schaffen 30 Dosen pro Stunde. Gelagert werde der Stoff bei minus 70 Grad. Bei Raumtemperatur hätten die Kräfte zwei Stunden Zeit, ihn für die Spritze fertig zu machen. „Niemand wird bei minus 70 Grad geimpft“, verspricht Lernbecher.

Drei große Fragen bleiben: Wann wird der Impfstoff geliefert? Ab wann kann geimpft werden? Und: In welcher Reihenfolge werden die Menschen geimpft? Noch würden alle auf die entscheidende Bundesverordnung warten, so Löwl, der schätzt, dass „die erste Spritze kurz vor oder kurz nach Weihnachten gesetzt“ werden könne. „Zunächst werden 1000 bis 2000 Handverlesene nach Empfehlung der Ärzte geimpft“, so Löwl. Es folgen die Bewohner und Bediensteten der Alten- und Pflegeheime und nach und nach der Rest der Bevölkerung.

Zu beachten ist: Wer sich impfen lassen will, muss dies an seinem Hauptwohnsitz tun, sofern er nicht Mitarbeiter einer medizinischen Einrichtung ist. Für die Bevölkerung im Landkreis heißt das: Sie können nach Dachau oder Karlsfeld kommen. Und: Jeder muss zweimal gepiekst werden. Nach der ersten Spritze müssen drei Wochen vergehen, bevor die zweite gefolgt. Nach weiteren zehn Tagen ist man schließlich immun.

Das Ziel, das alle haben: „die Trendwende schaffen“, so Polyfka. Oder, wie es BRK-Kreis-chef und CSU-Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath formulierte: langsam zur Herdenimmunität kommen. Die liege bei 65 Prozent der Gesamtbevölkerung. „Wir müssen 84 Prozent der über 18-Jährigen impfen, damit wir sagen können: Wir haben Corona besiegt“, so Seidenath.