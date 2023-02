Stefanie Otterbein kümmert sich um die Senioren

Von: Petra Schafflik

Ist derzeit viel unterwegs: Stefanie Otterbein. © ps

Stefanie Otterbein ist die neue Leiterin der Fachstelle „Demographie Managen“.

Dachau – Auch im Landkreis Dachau leben immer mehr ältere Menschen, und dieser Trend wird sich verstärken. Bis zum Jahr 2041, so hat es das Statistische Landesamt berechnet, wird hier die Zahl der über 65-Jährigen um 40 Prozent steigen. Der Landkreis hat längst reagiert, ein seniorenpolitisches Konzept wurde erstmals 2008 erstellt, seit 2013 kümmert sich die Fachstelle „Demographie Managen“ um Projekte der Seniorenarbeit, unterstützt Kommunen und sorgt für eine Vernetzung von Initiativen und Ehrenamtlichen. Eine wichtige Arbeit, für die persönliche Treffen und direkter Kontakt entscheidend sind und die daher zuletzt pandemiebedingt ein wenig brach lag. Stefanie Otterbein, die seit Januar die Fachstelle übernommen hat, möchte daher zuallererst „die wichtige Netzwerkarbeit wiederbeleben“.

Dabei wird Otterbein, die 14 Jahre lang als Geschäftsführerin den VdK-Kreisverband geleitet hat, ihre große Erfahrung mit sozialen Themen einbringen. In einem ersten Schritt gehe es darum, alle wichtigen Ansprechpartner in den Gemeinden kennenzulernen.

„Aktuell bin ich viel im Landkreis unterwegs, hole mir vor Ort Themen und Anliegen ab.“ Auch bewährte Formate wie etwa den Runden Tisch Demenz will Otterbein wiederbeleben, Netzwerke reaktivieren. Denn es gehe darum, „die Schwarmintelligenz zu nutzen“.

Wichtig sei es, Angebote und Einrichtungen auch einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. „Denn es gibt schon viel im Landkreis, wir sind gut aufgestellt.“ Parallel möchte sie Menschen motivieren, sich im Ehrenamt in der Seniorenarbeit einzubringen. Auch ganz konkrete Aufgaben stehen auf ihrer Agenda: Die sehr beliebte Notfallmappe des Landkreises, zuletzt 2017 überarbeitet, soll aktualisiert und neu aufgelegt werden. „Da wird es auch ein Kapitel zum digitalen Nachlass geben.“

Der stark nachgefragte WC-Flyer, der öffentliche Toiletten im Landkreis auflistet, „ist aktuell vergriffen und wird auch nachgedruckt“. Langfristig überarbeiten will Otterbein den Seniorenratgeber, der unter dem Titel „Älter werden im Dachauer Land“ Tipps und Infos bereit hält – von Selbsthilfegruppen bis zur gerontopsychiatrischen Versorgung.

Ganz aktuell an Bedeutung gewinne die finanzielle Unterstützung für Senioren aus Spendenmitteln. Denn immer mehr ältere Menschen, die mit ihrem Einkommen bisher gerade so über die Runden kamen, geraten mit Inflation und Energiepreisentwicklung an ihre Grenzen. „Wenn dann der Kühlschrank kaputt geht, kann kein Ersatzgerät angeschafft werden.“

Auch für Prävention möchte Stefanie Otterbein die Werbetrommel rühren. Konkret will sie Menschen – auch der jüngeren Generationen – sensibilisieren, sich durch eigene Initiative körperlich und geistig fit zu halten, sich um das eigene Wohlbefinden zu kümmern. Kurse der Erwachsenenbildung oder Bewegungsangebote halten Kopf und Muskeln fit, würden einem körperlichen und geistigen Abbau im Alter vorbeugen. „Sonst kommt rasch eine Spirale in Gang, mit der auch soziale Kontakte verloren gehen und die Menschen einsam werden“, so ihre Erfahrung. Daher gelte es, „sich am besten schon vor der Rente Aufgaben und Beschäftigungen zu suchen, die fordern und gleichzeitig Freude machen.“ Ein wichtiges gesamtgesellschaftliches Thema, betont Otterbein. „Und auch für jüngere Zielgruppen schon relevant.“

Eine Fachtagung „Älter werden im Dachauer Land“ ist für Mittwoch, 10. Mai, geplant. Die Veranstaltung mit Infoständen und Vorträgen soll die Experten in Sachen Seniorenarbeit im Landkreis zusammenbringen, einen Anschub geben fürs fachliche Netzwerk, aber auch interessierten Bürgern offenstehen.