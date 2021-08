Der letzte seiner Art

Josef „Sepp“ Nauderer ist im Alter von 86 Jahren gestorben – Politiker und Schauspieler

Von Torge Wester

Trauer um Josef Nauderer: Der letzte Pellheimer Bürgermeister ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Er machte sich nicht nur als Lokalpolitiker einen Namen.

Dachau/Pellheim – Er geht natürlich in die Geschichte als der letzte Bürgermeister von Pellheim ein. Doch darüber hinaus hat Josef „Sepp“ Nauderer viele Spuren hinterlassen. Jetzt ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.

Familiäre Wurzeln hatte Josef Nauderer in Südtirol, aufgewachsen ist er auf dem elterlichen Hof in Assenhausen. Aber die meisten Spuren hat er in Pellheim hinterlassen, das seine Heimat wurde, nachdem er dort eingeheiratet und mit seiner Maria, eine geborene Hof, eine Familie gegründet hatte. Zusammen zogen sie drei Kinder – Rosemarie, Ingrid und Josef – groß, die ihnen schließlich auch fünf Enkel schenkten. Ehefrau Maria starb leider schon viel zu früh vor sieben Jahren, sie wurde nur 75 Jahre alt.

In die Dorfgeschichte Pellheims ist Josef Nauderer eingegangen als der letzte Bürgermeister von 1966 bis 1972. Es war die Zeit der Gebietsreform, und sowohl die Staatsregierung als auch das Landratsamt in Dachau trieben die Eingemeindung Pellheims nach Hebertshausen voran. „Dass Gemeinden mit 500 oder 600 Einwohnern keine Zukunft mehr haben“, war Nauderer damals klar. Aber Hebertshausen? Besser wäre es doch, sich nach Dachau zu orientieren, fand der damalige Pellheimer Bürgermeister. Josef Nauderer schaffte es, davon nicht nur seine Gemeinderäte zu überzeugen, sondern auch die Pellheimer Bürger: „Bei der Volksabstimmung waren nur vier Bürger dagegen“, erinnerte er sich stolz. Nach dem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss war klar: Der Weg führte nach Dachau. „Und wir sind bis jetzt nicht schlecht damit gefahren“, fand Nauderer im Gespräch mit den Dachauer Nachrichten anlässlich seines 75. Geburtstags im Jahr 2009.

Pellheim wurde ein Teil Dachaus – und hatte fortan keinen eigenen Bürgermeister mehr. Doch die Interessen des kleinen Ortes vertrat Josef Nauderer weiterhin: Bis 1990 saß er im Stadtrat als Teil der CSU-Fraktion.

Beruflich blieb er ebenfalls auf dem einmal eingeschlagenen Weg, arbeitete 43 Jahre lang bei der MD Papierfabrik. Als die Fabrik geschlossen wurde, empfand er das als sehr schmerzhaft. Wenn ihn der Weg am Gelände seines früheren Arbeitgebers vorbeiführte, konnte er manchmal gar nicht hinschauen, so schmerzhaft empfand er den Verlust.

Unvergessen bleiben wird Josef Nauderer vielen im Landkreis und darüber hinaus aber als Theatermann. 40 Jahre lang war er in der Theatergruppe aktiv, die im Schützenverein Eichenlaub Pellheim ihr Zuhause hatte. „Er war ein Naturtalent, ein echter Charakterdarsteller“, schwärmt Christine Unzeitig über ihren „Lieblingsonkel“. Als der Intendant, Regisseur und Schauspieler in einer Person 1988 vorschlug, man könne doch den „bayerischen Jedermann“ spielen, „da haben das alle für verrückt gehalten und der Laienspielgruppe nicht zugetraut“, sagt Unzeitig. Doch Nauderers Idee zündete: Nach der Premiere im Altarraum der Pfarrkirche St. Ursula anlässlich des Abschlusses der Renovierung im Oktober 1988 wurde die Pellheimer Theaterer für ihre Darbietung gefeiert. Jahrelang begeisterten sie an unterschiedlichen Orten – unter anderem vor 500 Zuschauern am Dachauer Rathausplatz – mit dem Stück von Oskar Weber in der von Hugo von Hoffmannsthal ins Bayerische übertragenen Fassung. Nauderer glänzte in der Hauptrolle als protziger Großbauer aus dem HInterland, der erst im Angesicht von Gevatter Tod seine eigene Unzulänglichkeit erkennt.

„Es war ein riesengroßer Erfolg“, erinnerte sich seine Nichte Christine Unzeitig – die in dem Stück seine Mutter spielte. Der Trauergottesdienst für Josef Nauderer mit anschließender Beerdigung findet am morgigen Samstag um 10 Uhr in Pellheim statt.