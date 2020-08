Trauer um Steffen Mollnow: Der Mann der großen Ideen ist tot

Im Alter von nur 43 Jahren ist der langjährige Leiter der Stadtbücherei Dachau, Steffen Mollnow, gestorben. Der zweifache Familienvater war weit mehr als „nur“ ein Bibliothekar – er hat die Einrichtung geprägt wie kein Zweiter.

Dachau – Mit 28 Jahren hat Steffen Mollnow bei der Stadtbücherei Dachau angefangen. In den folgenden 15 Jahren hat der Diplombibliothekar die „Einrichtung aus dem Dornröschenschlaf geweckt“, wie seine Stellvertreterin Marion Dombrowski sagt. Am vergangenen Samstag ist der Leiter der Bücherei kurz vor seinem 44. Geburtstag nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Die Worte Dombrowskis lassen es erahnen: Mollnow prägte die Bücherei in den Jahren seines Engagements wie kein Zweiter.

„Es war die richtige Entscheidung, auf einen jungen Bibliothekar zu setzen“, erinnert sich Kulturamtsleiter Tobias Schneider, der wie Dombrowski lange Jahre mit Mollnow zusammengearbeitet hatte. Von Anfang an setzte der Verstorbene auf die Karte Modernisierung. „Er war immer am Puls der Zeit“, so Schneider. „Er war immer sehr gut informiert, er war sehr, sehr engagiert“, sagt Dombrowski. Und beide, Schneider wie Dombrowski, betonen: Er habe aus der Stadtbücherei einen Ort der Begegnung gemacht! Für ihn sei das nie bloß ein Aufbewahrungsort für Bücher gewesen! Kurzum: Die Bücherei habe sich unter seiner Ägide in einen Ort der Moderne verwandelt!

Ideen hatte Mollnow, der in Unterschleißheim wohnte, wahrlich genug. Und der Chef traf bei seinen 13 hauptamtlichen sowie rund 65 ehrenamtlichen Mitarbeitern auf offene Ohren, wenn es galt, sie umzusetzen. Aber auch „seine Tür stand immer auf – er war für jeden da“, so seine Stellvertreterin.

Gemeinsam installierten Chef und Mitarbeiter in der Bücherei Selbstverbucher- sowie Rückgabeautomaten. Zudem war man in Dachau Vorreiter in Sachen Onlineausleihe. Die Einrichtung der Video-Plattform Filmfriend entstand, auf der die Kunden von deutschen Klassikern über anspruchsvolle Dokumentationen bis hin zu internationalem Arthouse-Kino und Kinderserien alles finden. Nicht zu vergessen, die Reihe „Filme im Gespräch“. Und natürlich: das Literaturfest „Dachau liest“ nicht zu vergessen. Ein weiteres Augenmerk legte Mollnow auf die jungen Leseratten, etwa mit dem Projekt Leseförderung, das in Kooperation mit dem Dachauer Forum entstand. Das Motto hier: Kindern und Jugendlichen nicht nur Lesefähigkeit, sondern auch Interesse und Freude am Lesen und der Literatur zu vermitteln.

Das alles macht klar: Steffen Mollnow hatte einen „erweiterten Büchereibegriff“, so Schneider, „er war ein ganz entscheidender Akteur der Kultur- und Bildungsarbeit“.

Freilich, über seine Bücherei stellte Mollnow seine Lieben. „Er war ein absoluter Familienmensch“, so Schneider. Der Verstorbene hinterlässt seine Frau Bettina sowie zwei Söhne. Nicht nur zu Hause in Unterschleißheim herrscht tiefe Trauer, auch an seinem Arbeitsort Dachau. „Wir verlieren einen wunderbaren Chef“, sagt Marion Dombrowski, „er fehlt uns – ohne Ende“!