Der Mann der Zahlen und der Kunst geht bei der VR-Bank in Dachau

Von: Thomas Zimmerly

Kunst und Bank: VR-Bank-Vorstand Karl-Heinz Hempel (links) und sein Nachfolger Klaus Berger vor Selbstporträts der Künstlerin Katharina Sieverding, deren Werke Hempel 2019 für eine Ausstellung nach Dachau holte. © Thomas Zimmerly

Seit mehr als 18 Jahren ist Karl-Heinz Hempel Vorstand der Volksbank-Raiffeisenbank Dachau. Ende des Jahres geht der 63-Jährige in den Ruhestand.

Dachau – „Es war mein Wunsch“, sagt der Mann, der bei der Genossenschaftsbank zuletzt für Bereiche Produktion und Steuerung zuständig war. Und schon immer dafür sorgte, dass die Kunst in deren Räumen reichlich Platz fand.

Karl-Heinz Hempel hat die Kunstwerke in die Bank geholt

Hört man Karl-Heinz Hempel zu, wird einem schnell klar, dass man es nicht mit einem knallharten Banker zu tun hat, dem es die größte Freude ist, die Dax-Stände der vergangenen Wochen herunterzubeten. Sicherlich kennt sich der 63-jährige Vorstand der Volksbank-Raiffeisenbank Dachau mit dem Börsenbarometer aus. Doch Hempel ist bei der Regionalbank für eine weitere Sache zuständig: für die Kunst. „Er hat sie über die Jahre maßgeblich begleitet“, sagt Dr. Bärbel Schäfer, VR-Bank-Pressesprecherin und Kunstexpertin. Hempel etablierte die viel beachtete Reihe „Kunst und Bank“ in Dachau und begleitet sie bis heute.

Unter Hempels Ägide gab es immer wieder Ausstellungen, etwa mit so renommierten Künstlern wie Katharina Sieverding oder Georg Baselitz. Ende des Jahres jedoch ist damit Schluss – und auch mit seinem Wirken als Mitglied des dreiköpfigen VR-Leitungsorgans und Chef von 340 Mitarbeitern.

Hempel geht auf eigenen Wunsch in Rente, wobei „die Entscheidung schon lange feststand“, wie er sagt. Der geborene Münchner, der heute in Puch bei Fürstenfeldbruck wohnt, wird dann auf eine lange Karriere zurückblicken und dabei seine VR-Bank „mit Distanz beobachten“. „Während des Jahres“, verrät er noch, habe er sich innerlich auf seinen Abschied eingestellt, und nun „freue ich mich darauf“.

Seit 1986 in der VR-Bank in Dachau

Nach dem Abitur am Max-Planck-Gymnasium in Pasing ging Hempel nach Augsburg, um dort Wirtschaftswissenschaften zu studieren. 1984 erhielt er eine Stelle als Innenrevisor bei der Bayerischen Volksbanken AG in München. Seit 1986 arbeitet er bei der VR-Bank in Dachau. Zunächst in gleicher Mission wie in München, später in der Organisation und im Betrieb sowie im Kreditmanagement, bevor er schließlich 2004 in den Olymp jedes Kreditinstituts aufrückte – in den Vorstand.

Die Banken seien „sehr autoritär geführt worden“, sagt Hempel über seine Anfangszeiten im Beruf. Es habe nicht eben ein kooperativer Führungsstil geherrscht. Das hat sich nach und nach geändert. „Ich habe schon erhebliche Freiheiten und konnte mich frei entwickeln“, meint der 63-Jährige heute.

Nun: Freiheiten hat Karl-Heinz Hempel ab 1. Januar 2023 im Ruhestand noch viel mehr. Und entwickeln muss sich dann sein Freizeitverhalten. Nur: Ganz frei ist er dabei nicht. Schließlich möchten seine Gattin Elisabeth und die beiden erwachsenen Stieftöchter mehr von ihm haben als zu Berufszeiten. „Für meine Frau war es nicht immer ganz einfach neben einem Banker, der sich voll in seinem Beruf engagiert“, weiß der Ruheständler in spe. Und er vergisst nicht: „Meine Frau hat mich immer unterstützt, und dafür bin ich sehr dankbar.“

Bogenschießen und Südtirol

Also, was tun in Zukunft? Die Englischkenntnisse vertiefen, reisen, die mannigfachen Kulturangebote der Stadt München in Anspruch nehmen und: Bogenschießen; eine Reminiszenz an seine Jugendzeit, wie Hempel sagt.

Während Hempel wegfahren wird – Südtirol mag er gern – oder zu Pfeil und Bogen greift, dürfte sein Nachfolger Klaus Berger anderes im Sinn haben. Das 46-jährige, aus Aichach stammende VR-Eigengewächs ist bereits seit Mitte des Jahres an der Seite Hempels. „Im Parallelbetrieb“, so Berger. „Mir geht es gut dabei, dass man hingeführt wird. Das erleichtert einem die Aufgabe“, so der ehemalige Leiter der VR-Filiale Jetzendorf-Petershausen, der weiß, dass er in große Fußstapfen treten wird.

