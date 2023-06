Der Name ist seit 50 Jahren Programm

Von: Nico Bauer

Der erste Vorstand am Tag der notariellen Eintragung ins Vereinsregister am 28.6.1973: Josef Elmer, Josef Hadler, Irene Forster, Rosi Trommer, Hilmar Liedke (v.l.). Es fehlen Ernst Schloßbauer und Alfred Brandlhuber. © nb

Die bieten erstklassigen Sport und große Geselligkeit. Und das seit einem halben Jahrhundert. am Wochenende feiern die Tennisfreunde mit einem großen Programm

Dachau – Der Name Tennisfreunde ist Programm im doppelten Sinn. Der Dachauer Verein steht für erstklassigen Tennissport und eben auch für die Geselligkeit. Der Verein aus dem Dachauer Stadtwald pflegt freundschaftliche Beziehungen zu den nur wenige Meter entfernte Nachbarn beim ASV oder dem TC 1950. Dieses Wochenende feiert der Verein das 50-jährige Bestehen.

Rund ein Dutzend Tennisfreunde der ersten Stunde trieben die Vereinsgründung voran nach einer Trennung vom TC Dachau 1950. Aus dem Ärger – man sprach von unüberbrückbaren Differenzen – entstand schnell der Plan, wenige hundert Meter entfernt die Heimat eines neuen Vereins zu schaffen.

Und dann lief alles gefühlt im Zeitraffer ab. 14 Tage nach der Gründung bestand der Verein schon aus 150 Erwachsenen und 45 Jugendlichen. Ein Jahr später waren es knapp 350 (darunter 93 Jugendliche), und heute gehören die Tennisfreunde mit knapp 500 Mitgliedern zu den größten Tennisclubs im Großraum München.

Am 27. Juni 1973 gründeten 15 Personen den Verein und trugen ihn gleich einen Tag später in das Vereinsregister ein. Im Juli wurde der Eingabeplan erstellt für das 40 000 Quadratmeter große Grundstück, das die Tennisfreunde im August von der Stadt bekamen. Am 4. Oktober 1973 gab es den Spatenstich und im April 1974 konnte bereits Tennis gespielt werden. Im Juli 1977 wurde das erste Vereinsheim eingeweiht. Und zwei Tennishallen hatte man auch schon.

Die Tennisfreunde waren nicht nur auf dem Platz aktiv, sondern auch bei der Eigenarbeit für das kleine Paradies im Stadtwald. Heute hat der Verein eine parkähnliche Anlage mit 16 Freiplätzen, drei Hallenplätzen und einem schicken Vereinsheim. Immer wieder werden die Tennisfreunde von den Gegnern bewundert und gelobt für eine der schönsten Tennisanlagen in Bayern.

Die Tennisfreunde stehen seit einem halben Jahrhundert auch für den Spagat zwischen Leistungssport und Breitensport. Die absolute Spitze des Clubs verkörpern die Herren 30, die in der Bundesliga noch ungeschlagen sind. Ein großer Teil der 27 Mannschaften im Spielbetrieb ist in höheren Spielklassen wie Regional-, Bayern- oder Landesliga aktiv.

Dem Verein und seinen handelnden Personen war es aber genauso wichtig, dem Freizeitspieler eine Heimat bieten zu können. Einer der prominentesten Söhne des Vereins ist der langjährige Profi Matthias Bachinger, der heuer seine Karriere beendet hat. Er lernte das Tennisspielen bei den Tennisfreunden und stand einst in der Tennis-Weltrangliste auf Platz 85. Bei den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Vereins schließt sich der Kreis, wenn Matthias Bachinger am Sonntag (13 Uhr) ein Showmatch gegen Philipp Kohlschreiber bestreitet.

Ein anderes Gesicht des Vereins ist Helmut Treutler, der nicht nur Vorsitzender der Tennisfreunde ist, sondern eine Clubikone. 1983 bekam er als Sportwart sein erstes Amt im Verein und nun bei 50 Jahren TF feiert man den Start des Funktionärs Treutler vor 40 Jahren. 1999 wurde er zum Sprecher des Vorstands gewählt. Seit fast 25 Jahren steht er an der Spitze des Vereins, lebt für die Tennisfreunde und leidet mit den Sportlern bei jedem verlorenen Match.

4. Oktober 1973: Spatenstich für eine der schönsten Tennisanlagen in Bayern. © nb

Umfangreiches Angebot Das Festprogramm 50 Jahre Tennisfreunde Dachau am morgigen Sonntag:

10 bis 12 Uhr: Weißwurst-Frühstück mit Livemusik

Ab 10 Uhr: Hüpfburg, Hau-den-Lukas, Melkkuh, Maßkrugschieben; 10 Uhr: Aufschlagmessung; 10.30 Uhr: Kinderschminken; 11 bis 13 Uhr: Schnuppertennis für Kinder und Erwachsene durch die Tennisschule Stefan Poguntke; 13 Uhr: Showmatch Philipp Kohlschreiber - Matthias Bachinger; 15 Uhr: Aufschlagmessung; 16 Uhr: Glücksrad mit tollen Preisen 16.30 Uhr: Kinderschminken; 17 Uhr: Aufschlagmessung; 17 Uhr: 100 Liter Freibier, Open-Air-Party mit DJ