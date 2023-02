Pächterwechseln in der Dachauer Altstadt: Der neue Zaunkönig öffnet auch abends

Von: Miriam Kohr

Die neuen Gesichter im und hinter dem Zaunkönig: Andreas und Lisa Friedlein. © Privat

Das Café in der Altstadt hat mit Andreas Friedlein ab 6. März einen neuen Pächter. Die Kunden erwartet neben Altbekanntem auch ein ein völlig neues Frühstückskonzept, wie Friedlein sagt.

Dachau – In der Altstadt weht ab März ein frischer Wind – zumindest gastronomisch. Das Café Corso wechselt den Pächter, genau wie das Effe & Gold. Doch als erstes werden Genießer sich einen Eindruck vom Neuen im Café Zaunkönig machen können. Denn dort, in der Augsburger Straße 9, öffnet ab 6. März Andreas Friedlein sein neues Café. Gleich vorne weg: Die Fans der Zimtschnecken und des Kaiserschmarrns können aufatmen, denn die bleiben genau wie der Name und das Grundkonzept erhalten. Doch natürlich hat Friedlein auch Neues vor.

Neuer Pächter im Café Zaunkönig

Die Renovierungsarbeiten sind in vollem Gange. Noch ist der Boden mit Abdeckvlies ausgelegt und der Kaffeevollautomat in Folie verhüllt. Ein Handwerker weißelt die Wände, die bis vor kurzem noch schwarz waren. Ein anderer Mann prüft die Kabel für die Beleuchtung. Mittendrin: Andreas Friedlein. Er sagt: „Es soll alles ein bisschen heller werden.“

Der gelernte Hotelfachmann, der mit seiner Frau Lisa und seiner fünfjährigen Tochter Heidi in Gernlinden im Landkreis Fürstenfeldbruck zu Hause ist, ist nach eigenen Worten „Gastronom durch und durch sowie Gastgeber von Herzen“. Er war „schon öfter in führenden Positionen in der Gastronomie tätig“. Unter anderem beim Tennisclub Iphitos in München, im Golfclub Rottbach oder zuletzt drei Jahre als Betriebsleiter im Effe und Gold in Dachau. Einen Teil dieser Zeit hat der 32-Jährige auch in der WG-Wohnung über dem Burger-Restaurant gewohnt und so die Dachauer Altstadt noch mehr „kennen und lieben gelernt“.

Neues Konzept im Café Zaunkönig

Der Hunger am Morgen trieb ihn öfter zum Frühstück ins Café Zaunkönig. „Als ich dort meinen ersten Bagel geholt habe, habe ich mir schon gedacht: Das ist ein geiler Laden. Wenn der mal frei wird, nehme ich den“, erzählt er. Vier Jahre später ist es nun soweit. Mit der ehemaligen Pächterin, Claudia Augustin, hatte er bereits vor der Geschäftsaufgabe guten Kontakt. „Es ist eine Ehre, dass sie mir die Rezepte vom beliebten Kaiserschmarrn und den Zimtschnecken weitergeben hat“, sagt er stolz. Von Friedleins Café-Konzept war nicht nur Augustin, sondern auch der Makler und der Besitzer der Räumlichkeiten, Johannes Zauner, überzeugt.

„Es wird natürlich weiterhin das klassische Frühstücksangebot geben, außerdem Smoothiebowls und zusätzlich ein völlig neues Frühstückskonzept“, erzählt er. Mehr will er darüber noch nicht verraten, nur dass es landkreisweit einmalig sei und sein Koch Sirot die Idee miteingebracht hat.

Café Zaunkönig soll auch abends öffnen

Abends will Friedlein länger öffnen als bisher. Es soll Richtung Vinothek mit „ungezwungener Atmosphäre“ gehen. Dementsprechend erweitert er das Getränkeangebot mit Weinen, Bieren, Gin und neuen Limonaden. „Anfangs werden wir abends nur kalte Gerichte anbieten, um zu testen, wie die Abendöffnungszeiten angenommen werden. Unser längerfristiges Ziel ist jedoch, dass wir auch dann eine Karte mit warmen Speisen haben“, führt er seine Pläne aus. Seine Wunschvorstellung: „Es können Leute auch alleine kommen, auf ein Bier oder zwei. Die setze ich dann alle an einen Tisch und am Ende des abends sind sie Freunde.“

Sein Motto auf der Karte und in der Küche lautet: „Viel bio, viel regional und so viel selber machen wie möglich!“ Er achte auf kurze Lieferwege und frische Ware. „Ich habe auch keine Angst, trotz kleiner Karte, einmal sagen zu müssen, wenn etwas aus ist“, betont er sein wichtiges Anliegen der Nachhaltigkeit.

Aus dem alten Team des Zaunkönigs hat er drei Kräfte übernommen. Hinzu kommt der Koch, den er bereits zehn Jahre kenne, sowie eine Aushilfe. „Ich selbst werde vorne mitarbeiten und hinten in der Küche, wenn’s brennt“, sagt er. Seine Frau Lisa unterstützt ihn vor allem mental. „Denn so eine Übernahme und ein eigenes Café, das ist natürlich schon etwas Großes“, ist er sich bewusst.

Die Öffnungszeiten des Zaunkönig ab 6. März lauten: Montag bis Samstag von 9 bis 21 Uhr (Dienstag ist Ruhetag) und Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Mehr Informationen gibt es auch bald auf einer neuen Internetseite des Cafés.