Der Polizeichef-Coup: Rochade bei den Leitern zweier oberbayerischer Polizeiinspektionen

Von: Nikola Obermeier

Rochade bei den Leitern der Polizeiinspektionen Landsberg am Lech und Dachau: Thomas Rauscher (l.) geht, Bernd Waitzmann (2.v.l.) kommt, der Germeringer Polizeichef Jürgen Dreiocker (2.v.r.) kommt vorübergehend nach Dachau. Polizeipräsident Günter Gietl ist stolz auf seine flexiblen Führungskräfte. © hab

Der Dachauer Polizeichef Thomas Rauscher tauscht mit dem Landsberger Polizeidirektor den Posten. Und der Germeringer Polizeichef Jürgen Dreiocker kommt vorübergehend als neuer Vize nach Dachau.

Dachau – Thomas Rauscher kann bald mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren. Denn der Dachauer Polizeichef, der im Landkreis Landsberg lebt, wechselt nach 18 Jahren die Dienststelle: Der 58-Jährige wird ab November Chef in Landsberg. Der bisherige Chef in Landsberg, Bernd Waitzmann, wird neuer Dachauer Polizeichef. Und um die Rochade perfekt zu machen: Der Germeringer Polizeichef Jürgen Dreiocker kommt vorübergehend als neuer Vize nach Dachau.

Als „große Besonderheit, außergewöhnlich und noch nie da gewesen“ hat Polizeipräsident Günther Gietl gestern beim Pressegespräch in der Polizeiinspektion Dachau den Dienststellenleiterwechsel beschrieben. Bei einem Mitarbeitergespräch im August habe Rauscher den Wunsch nach Veränderung geäußert – auch um seine „persönliche Belastung durch die tägliche Anfahrt zu reduzieren“, so Gietl. Rauscher pendelt seit fast zwei Jahrzehnten vom Landkreis Landsberg, wo er mit seiner Familie lebt, nach Dachau.

Dachauer ud Landsberger Polizeichefs tauschen Posten

So kam Bernd Waitzmann, bisher Chef der Landsberger Polizei, ins Spiel: Seine Anfahrt aus Merching nach Dachau wäre nur unwesentlich länger als nach Landsberg. Seit 2020 ist der 51-jährige Chef der Dienststelle in Landsberg, war für den G7-Gipfel 2022 in Garmisch-Partenkirchen in leitender Funktion an der Einsatzdurchführung beteiligt. „Herausragende Fähigkeiten also“, fasste der Polizeipräsident zusammen. „Es wäre eine gute Sache, wenn er mitspielt.“ Und das tat er.

Wenn ich eines nicht vermisse, dann ist es dieses alte Gebäude

Warum die Polizeiinspektion Dachau eine große Bedeutung im Polizeipräsidium Oberbayern Nord einnimmt, liege an folgenden Punkten: Dachau ist, nach der PI Flughafen und der PI Ingolstadt, die drittgrößte PI, „mit einer Soll-Stärke von 125“. Außerdem sei es ungewöhnlich, dass eine PI einen ganzen Landkreis betreut.

„Diese Dienststelle hat eine überdurchschnittliche Belastung abzuleisten“, so Gietl. Auch aus diesem Grund werde die Dachauer Dienststelle organisatorisch und strukturell verändert, vergrößert werden – mit dem Umzug in den Neubau und mit dem Programm Bayerische Polizei 2025.

Wunsch nach Veränderung und gesundheitliche Probleme

„Wenn ich eines nicht vermisse, dann ist es dieses alte Gebäude“, sagte Thomas Rauscher mit einem Schmunzeln. Er begleitete jahrelang die Planungen des Neubaus, der nächstes Jahr bezogen wird. In den 18 Jahren sei der Landkreis Dachau um 20 000 Einwohner gewachsen – und damit die Unfallzahlen und das Verkehrsgeschehen, bilanzierte der 58-Jährige. Er habe sich immer wohl gefühlt in Dachau, „aber in den vergangenen Jahren ist der Wunsch nach Veränderung immer mehr gereift“.

Gesundheitliche Einschränkungen seien dann ein Warnschuss gewesen. „Jetzt ist alles wieder ok, und ich bin nun froh und dankbar, dass der Wechsel ermöglicht wird und ich die künftigen Jahre meiner beruflichen Tätigkeit in meiner Heimatstadt ausüben kann“. Künftig hat Rauscher noch 40 Kilometer täglich zu bewältigen – und will E-Bike fahren.

Das hat der neue Dachauer Polizeichef auch vor: Bernd Waitzmann will von Merching nach Dachau radeln. Waitzmann freut sich schon darauf, „in einem neuen Gebäude Dienst zu machen“. Und natürlich locken ihn die Herausforderungen rund um Veränderungen der PI Dachau. Auch Stadt und Landkreis kenne er ein wenig: von seiner Zeit bei der Bepo.

Neuer Vize kommt

Waitzmann bekommt einen neuen Vertreter zur Seite gestellt, nachdem Stefan Priller, bisheriger Vize-Chef in Dachau, auf einen Wunsch Anfang Oktober die Inspektion verlassen hat und nun im Ingolstädter Präsidium arbeitet. Daher unterstützt der Germeringer Polizeichef Polizeirat Jürgen Dreiocker vorübergehend die Dachauer Inspektion und bildet mit Waitzmann ein neues Führungsteam.

Die Polizeiinspektion Germering wird in dieser Zeit von Stellvertreter Roland Nist geführt. Für Dreiocker ist Landkreis Dachau auch ein bisschen Heimat: Er wuchs in Wiedenzhausen auf und machte in Dachau Abitur. Allerdings wird er nach sechs Monaten wieder nach Germering zurückkehren.

Günther Gietl wünschte allen Beteiligten einen guten Einstieg. Stolz zeigte sich der Polizeipräsident über die Flexibilität seiner Führungskräfte.

