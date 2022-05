Der Reiz des Frühschwimmens

Sport am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen: Das Frühschwimmen findet großen Anklang unter Freizeitschwimmern und ambitionierten Sportlern. © ben

Mit den ersten Sonnenstrahlen und der frischen Morgenluft ist die beruhigende Atmosphäre unter den Frühschwimmern der komplette Gegensatz zu dem Trubel am Nachmittag. Morgens ist das Baden im Familienbad günstiger durch den Randtarif – doch der sorgt bei einigen für Diskussionen.

Dachau – In den Tag starten mit einer Abkühlung: Seit der Öffnung des Familienbads am 14. Mai sind auch morgens schon wieder einige Badegäste anzutreffen. Etwa 30 Frühschwimmer ziehen ab acht Uhr regelmäßig ihre Bahnen durch das Wasser, so Barbara Kern, Abteilungsleiterin Bäder bei den Dachauer Stadtwerken.

Überzeugter Frühschwimmer: Franz Lechner ist seit 20 Jahren morgens im Familienbad anzutreffen. © ben

Wie die meisten der morgendlichen Schwimmer gehört auch der 77-jährige Franz Lechner zu den Stammgästen des Familienbads. „Seit 20 Jahren gehe ich schon morgens schwimmen. In der Früh ist nicht so viel los, und es ist einfach befreiend“, erzählt Lechner. Auch Rainer Süßbauer ist überzeugter Frühschwimmer. „Der Tag ist mit einer morgendlichen Schwimmeinheit gut strukturiert, und man fühlt sich wie neu geboren“, meint der 64-Jährige.

Die Morgenluft genießen: Rainer Süßbauer fühlt sich nach dem Schwimmen am Morgen wie neu geboren. © ben

Mehrere Bereiche des Freibads werden morgens von den Badegästen genutzt. Im Nichtschwimmerbecken wärmen sich einige mit Wassergymnastik auf, und im Schwimmerbecken trainieren neben den Freizeitschwimmern auch Sportler.

Sogar die Rutschen werden von den Erwachsenen benutzt: „Wir haben auch unseren Spaß. Das muss man ausnutzen, wenn keine Kinder da sind“, erzählt die 27-jährige Nadja Hochholzer. Ihr Mann, Alexander Hochholzer, fügt hinzu, dass man morgens viel besser Parkplätze findet. Barbara Kern habe auch schon 80-Jährige beobachtet, die noch Freude am Rutschen haben. Die Wiesen seien im Vergleich zum Nachmittag leer, denn in der Früh gehe es hauptsächlich um das Schwimmen und den Sport anstatt um das Entspannen in der Sonne, verrät die Abteilungsleiterin der Bäder.

Neben der Leere und der Morgenluft bietet der Randtarif einen weiteren Vorteil des Frühschwimmens: Von acht bis zehn Uhr kostet der Eintritt nur zwei Euro. Um zehn Uhr schließt das Freibad dann für eine halbe Stunde, damit man für den günstigen Preis nicht den ganzen Tag im Familienbad verbringen kann. Währenddessen müssen alle Besucher das Familienbad verlassen. Diese kurzzeitige Schließung wollen viele Gäste nicht mehr. „Die meisten Frühschwimmer sind sowieso Stammkunden mit Saisonkarten und nutzen den Randtarif gar nicht“, sagt Kern. Ob die frühe Tarifzeit mit der Schließung also wirklich sinnvoll ist, sei zu überlegen.

Nele Behrens