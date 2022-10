Der Schlossberg hat ein Pflaster-Problem

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Dieser Straßenbelag ist das Problem: Auf diesem Kopfsteinpflaster ist auch ein langsam fahrendes Auto laut. Dieses Pflaster ist in der Form absolut ungeeignet. Das führt auch noch bei 10 km/h zu Lärm. OB Florian Hartmann © hab

Die Anwohner der Kloster- und Schlossstraße in der Altstadt fühlen sich seit Jahren belästigt von der sogenannten Autoposer- und Tuningszene. Maßnahmen wie das Tempolimit auf 10 km/h sowie die versenkbaren Poller am Schlossberg fruchten in ihren Augen nicht. Für die Polizei ist das kein Wunder: Das Problem seien nicht die Autoposer, sondern der Straßenbelag.

Dachau – „Poser raus“, „Posern und Rasern keine Chance geben“ oder „Sperrung der Klosterstraße und Schlossstraße ab 23 Uhr“ lauten seit Jahren die Forderungen der Anwohner rund um den Schlossparkplatz. Durch die nächtlichen Auffahrten, so steht es in einem Schreiben an die Stadtverwaltung, „liegen unsere Nerven blank“, die „nächtlichen Ruhestörungen lassen unsere Kinder und uns nicht schlafen“. Alles in allem „ist dieser Zustand mittlerweile untragbar geworden und verschlimmert sich zusehends“.

Um zu zeigen, dass man die Sorgen der Anwohner ernst nimmt und auch, dass man nichts unversucht lassen möchte, im Bereich des Schlosses für Nachtruhe zu sorgen, hob die Stadtverwaltung das Thema – wieder einmal – auf die Tagesordnung des Umwelt- und Verkehrsausschusses. Zumal sich, seit Juli, noch weitere Dachauer den Anwohnern der Schloss- und Klosterstraße anschlossen mit der Forderung: Die Lärmbelästigung in der kompletten Altstadt sollte endlich unterbunden werden! Dazu brauche es zum einen fest installierte Blitzer, verstärkte Polizeikontrollen bezüglich Lautstärke und Geschwindigkeit sowie eine Schranke am Anfang der Klosterstraße.

Um es vorweg zu nehmen: Nichts davon wird umgesetzt. Eine Schranke war bereits mehrfach in mehreren Stadtratsgremien diskutiert worden, die Argumente blieben dabei immer gleich: Die Schranke wäre mit geschätzten 140 000 Euro sehr teuer, sie wäre sehr anfällig für Vandalismus und aus denkmalpflegerischer Sicht ein nicht zu genehmigender „Fremdkörper in der Altstadt“.

Ein fester Blitzer ist zudem explizit nur an Stellen erlaubt, die als „Unfallbrennpunkte oder Gefahrenpunkte“ gelten. Den aber sieht die Polizei dort nicht, wie Dachaus Polizeichef Thomas Rauscher dem Ausschuss erklärte. „Wir haben da oben kein Geschwindigkeitsthema, sondern ein Geräuschthema.“ Auch das viel beklagte Poser-Problem, so Rauscher, „sehen wir da oben nicht“.

Polizei hat sich Kompetenzen im Bereich der Autoposer-Szene angeeignet

Klar, gab Rauscher zu, gebe es am Schlossparkplatz „vereinzelt Poser“. Aber der Parkplatz sei nun mal „ein toller Aussichtspunkt, da kommen Leute von überall her. Eine richtige Szene haben wir da oben nicht“. Seine Beamten, berichtete Rauscher den Räten, hätten sich in den vergangenen Jahren „im Bereich Poser und Tuning Kompetenzen angeeignet“, sie hätten Kurse besucht und regelmäßig „Schwerpunktkontrollen durchgeführt“. Das Ergebnis sei stets: Aufgriffe gegen Poser wegen „unnötigen Herumfahrens“ habe es „überall in Dachau gegeben, aber nicht am Schloss“.

Was tun, fragten sich daher die Räte. Mit der Installation der teuren, versenkbaren Poller auf Höhe der Hexengasse sowie die Einführung des Tempolimits auf 10 km/h schien in den Augen der Anwohner ja nicht den erwünschten Erfolg gebracht zu haben.

Polizist Rauscher und das Stadtbauamt sahen nur eine Lösung: den Straßenbelag austauschen. Statt des Kopfsteinpflasters solle ein gesägtes Pflaster – wie bereits auf den Laufstreifen am Straßenrand – verlegt werden. Rauscher erklärte es so: Neulich habe er ein E-Auto beim langsamen Hinunterfahren des Schlossbergs beobachtet. „Also ein Auto, ohne Motor, bergab.“ Und es sei „trotzdem total laut gewesen.“

Auch Oberbürgermeister Florian Hartmann fand, dass „wenn wir das Problem nur ansatzweise lösen wollen, dann muss das alte Pflaster weg.“ Denn: „Dieses Pflaster ist in der Form absolut ungeeignet. Das führt auch noch bei 10 km/h zu Lärm.“

Das Problem: Den Straßenbelag auszutauschen dürfte viel Geld kosten. Zumal das Problem ja nicht nur am Schlossberg besteht, wie Stadtrat Christian Hartmann betonte: „Die ganze Altstadt hat das Problem mit Lärm und Kopfsteinpflaster. Wenn, dann wollen wir bitte in der ganzen Altstadt ein neues Pflaster!“ Volker C. Koch (SPD) schüttelte da nur den Kopf: „So viel Geld haben wir nicht, die ganze Altstadt zu sanieren.“ Der Ausschuss sah es ähnlich, weshalb am Ende folgender Beschluss stand: Die Verwaltung prüft, ob und zu welchem Preis ein Pflastertausch im Bereich Kloster- und Schlossstraße möglich wäre. Dann wolle man weiter sehen.

Im Grunde, so Verkehrsreferent Koch, sei es bei den Posern leider wie bei den Krähen: „Wir bringen sie nicht los. Wir können nur versuchen, sie aus Dachau zu vergrämen.“