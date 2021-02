Der Valentinstag fällt nicht aus

Dachau – Den Valentinstag gibt es auch mitten in einer Pandemie. Nur: Wo bekomme ich denn jetzt im Lockdown schöne Blumen, ein graviertes Armband oder ein tolles Parfum für meine Liebste oder meinen Liebsten her? Kurz gesagt: in Dachau und im gesamten Landkreis!

Man muss auf (fast) nichts verzichten, denn die Dachauer Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen sind für ihre Kunden da. „Fast“ deshalb, weil man in den meisten Fällen nicht persönlich im Laden etwas aussuchen kann. Aber telefonisch oder online ist dies sehr wohl möglich – der Valentinstag am 14. Februar muss nicht ausfallen.

Im Gegenteil. Auch wenn Sie bis dahin kein Fan von diesem Tag der Liebenden waren – im Lockdown bietet er sogar eine kleine Abwechslung zum oft tristen und meist immer gleichen Pandemiealltag. Man kann sich und seiner Frau, Mann, Freund, Freundin eine Freude bereiten und gleichzeitig die lokalen Geschäfte und Gastronomen unterstützen.

Zum Beispiel mit Blumen: Die Dachauer Floristen bieten per Click&Collect oder Call&Collect eine große Auswahl an Blumenkreationen an. Das „Blumenfenster“ in der Münchner Straße beispielsweise hat einen brandneuen Online-Shop, in dem nicht nur alles für den Valentinstag zu finden ist, sondern auch vieles, was gegen den Pandemie-Blues hilft.

Auch im „Blütenzauber“ in der Mittermayerstraße sorgen Sandra Kleer und ihre Mutter Therese Mogl bestens für ihre Kundschaft. Morgens wird die Ware frisch vom Großmarkt geholt und dann im Laufe des Tages an der Ladentür verkauft oder ausgeliefert. Auch über die sozialen Netzwerke finden Kunden die Dachauer Blumengeschäfte, die ihr Sortiment dort teilweise auch präsentieren.

Was vielen Geschäftsinhabern aber nach wie vor wichtig ist, ist der persönliche Kontakt zu ihren Kunden, für deren Unterstützung und Treue sie sehr dankbar sind. Deshalb einfach den Hörer oder das Handy nehmen, anrufen und sich von den Floristenprofis beraten lassen. Und zwar am besten schon einige Tage im Voraus, denn die Ware muss in vielen Fällen rechtzeitig beim Großhändler bestellt werden.

Und da die großen Supermarktketten und Discounter derzeit die Bestände leerkaufen, wie Markus Bopfinger vom „Blumenfenster“ feststellen musste, ist es umso wichtiger, rechtzeitig dran zu sein. Floristen bekommen nach wie vor keine Staatshilfen – ein Grund mehr, seine Blumen vor Ort zu kaufen.

Parfum, eine zartduftende Bodylotion oder eine wohltuende Gesichtscreme – Dagmar Markus, seit knapp einem Jahr Inhaberin der Parfümerie „Vesna“ in der Unteren Stadt in Dachau, weiß genau, was ihre Kunden brauchen. Seit 28 Jahren ist sie im Business, sie hat ihren Beruf von der Pike auf gelernt. Gerne berät sie ihre Kunden auch ausführlich am Telefon und nimmt dort auch Bestellungen entgegen. Abgeholt werden können die Valentinstagsgeschenke an einem Abholfenster.

Auch Schmuck ist in großer Auswahl im gesamten Landkreis Dachau zu haben. Bei „Optik Walter“ im Gewerbegebiet Dachau-Ost beispielsweise dürfen Kunden den Laden betreten. Schmuckstücke in Herzform, Uhren, Armbänder, Anhänger, Ketten und auch Gravuren bieten Geschäftsführerin Stefanie Walter und ihr Team an.

Neben süßen Verführungen, die beispielsweise die „Candisserie“ in Dachau anbietet, kann man seine Liebsten auch mit Kleidung überraschen. Die Dachauer Modegeschäfte sind auch im Lockdown für ihre Kunden da.

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Ein romantisches Dinner im Lieblingsrestaurant ist momentan jedoch nicht möglich. Das bedeutet aber nicht, dass man nun die Essenslieferketten bemühen muss. Die Gastronomie in Stadt und Landkreis Dachau freut besonders jetzt im Lockdown, wenn man sich – natürlich nicht nur zum Valentinstag – das Lieblingsessen nach Hause holt. Viele haben sie für diesen besonderen Tag ein besonderes Menü ausgedacht. Das Gasthaus Weißenbeck in Unterbachern beispielsweise stellt am 13. und 14. Februar neben Speisen der regulären Karte ein traumhaftes Valentinstagsmenü zum Abholen zusammen, unter anderem mit Lachsforelle, Reh und einem sagenhaften Nachspeisenmix, der auf alle Fälle eine Sünde wert ist.

Auch der „Weinraum“ in Dachau hat an diesem Tag etwas Besonderes auf der Speisekarte. Die beliebte Fischsuppe und die legendäre Krustentierplatte können gegen Vorbestellung abgeholt werden (je rechtzeitiger, desto besser). Egal, ob Sie am Valentinstag ausgefallen oder gutbürgerlich, einfach eine Pizza, Gyros, thailändische Frühlingsrollen oder einfach schnell einen Döner essen wollen – die Gastronomie ist unendlich vielfältig in Dachau und im gesamten Landkreis. Und alle Gastronomen freuen sich – nicht nur wegen des Umsatzes in harten Zeiten. Wie sämtliche Dienstleiter und Einzelhändler freuen sie sich einfach auch, den persönlichen Kontakt zu ihren Gästen und Kunden nicht zu verlieren. Die Nähe – wenn auch kurz und unter Einhaltung aller Hygienevorschriften – ist es, was gerade jetzt mehr zählt, denn je.

VON SIMONE WESTER