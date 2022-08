Nach zwei Jahren Coronapause: Der Volksfest-Neustart ist gelungen!

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Das Feuerwerk am Sonntagabend bildete den strahlenden Abschluss des bestbesuchten Volksfest-Tags 2022. Die Schausteller sind daher überzeugt: „Dachau braucht das Feuerwerk!“ © Christian Fischer

Nicht so voll wie in den Vor-Corona-Jahren 2018 und 2019, aber dennoch gut besucht: Die Stadt, die Schausteller und Festwirte sind mit dem diesjährigen Volksfest zufrieden. Rund 300 000 Besucher kamen auf die Thomawiese, um dort zu essen, zu trinken und eine gute Zeit zu erleben. Lediglich die Polizeibilanz fällt negativ aus.

Dachau – Das Volksfest-Jahr 2018 ging in die Geschichte ein, rund 350 000 Besucher aus Dachau und den Nachbarlandkreisen hatte die Stadt damals gezählt. An manchen Tagen hatten die Zelte „wegen Überfüllung“ schließen müssen. Viele Dachauer hatten damals über „Münchner Verhältnisse“ geklagt. Ein Jahr später, im Jahr 2019, war’s dann zwar wieder voll, aber immerhin nicht mehr so wild.

Von diesen Zuständen war man heuer weit entfernt. 300 000 Besucher hat Andrea Löffler, Volksfest-Verantwortliche im Dachauer Rathaus, in den vergangenen zehn Tagen auf der Thomawiese gezählt. Es war „viel los“, wie sie berichtet, wobei der vergangene Sonntag – auch dank des Feuerwerks am Abend – der beste Tag gewesen sei. Löffler zufolge seien die jungen Leute gekommen „wie immer“, eventuell habe es bei den Älteren aus coronabedingter Vorsicht einen kleinen Rückgang gegeben. Alles in allem aber sei die Stadt „total zufrieden“.

Dass es im großen Festzelt Augustiner-Bier gegeben habe und in den anderen Zelten das gewohnte Volksfest-Märzen von Spaten, habe sich als gutes Angebot erwiesen. Auch was Stände und Fahrgeschäfte betrifft, so Löffler, sei es eine „ausgewogene Mischung“ gewesen, die die Besucher überzeugt habe.

Die älteste Volksfestbesucherin war in diesem Jahr Rosina Pforr. Die 103-jährige Dachauerin, die mit Sohn Reiner (links) aufs Volksfest ging, wurde von Oberbürgermeister Florian Hartmann (rechts) beim Seniorennachmittag daher besonders geehrt. © Privat

Schausteller-Sprecher Paul Tille sieht es ähnlich. Das diesjährige Volksfest sei zufriedenstellend verlaufen: Imbisse etwa hätten gut verdient, Fahrgeschäfte hätten gute bis sehr gute Geschäfte gemacht. Super etwa seien das neue Riesenrad und der altgediente „Polyp“ angekommen, gut war die Nachfrage nach dem „Bayern Tower“. Allenfalls für die „Kindergeschäfte“ mit deren Luftballon-, Büchsenwerf- und Spicker-Angeboten hätte vielleicht ein wenig besser laufen können.

Wichtig ist Tille zu betonen, wie bedeutend das traditionelle Feuerwerk für das Dachauer Volksfest und die Geschäfte der Schausteller und Wirte ist. „Dachau braucht das Feuerwerk. Ohne geht es nicht, wenn wir unsere Umsätze halten wollen!“

Und noch eine Bitte möchte er den Verantwortlichen im Rathaus für die Zukunft mit auf den Weg geben: „Bitte keine Parallelveranstaltungen in Dachau!“

„Geniale Veranstaltungen“ zeitgleich zum Dachauer Volksfest

Parallelveranstaltungen zum Volksfest, das beklagt auch Festwirt Ewald Zechner, habe es nämlich tatsächlich reichlich gegeben. Neben dem Sportfreunde-Stiller-Konzert am Samstagabend am Dachauer Rathausplatz nannte Zechner noch weitere „geniale Veranstaltungen“ im Umland wie das Helene-Fischer-Konzert am Samstag in Riem, die European Championships in ganz München sowie weitere kleinere und größere Volksfeste in Bayern.

Dennoch will auch Zechner nicht jammern, im Gegenteil: „Es waren alle Tage ganz gut. Es war nicht gebrochen voll wie 2018 und 2019, aber es war voll. Es hat einfach Spaß gemacht!“ Dass das Traditionsprogramm am Volksfestvorabend, 12. August, nicht so viel Anklang fand wie die Party-Konzerte in den Jahren vorher, nimmt er auf seine Kappe: „Das war mein Fehler. Das kam nicht an.“

Voll angekommen ist dagegen wieder Andrea Schneiders Partyzelt „s’Zieglers“. „Die Leute wollten einfach wieder feiern“, berichtet sie, entsprechend sei sie „super zufrieden“!

Polizei registriert mehr Angriffe auf Beamte und Security-Mitarbeiter

Auch Rudolf Stauß hatte den Eindruck, dass das diesjährige Volksfest nach den vergangenen beiden Pandemiejahren „den Besuchern und uns gut getan hat“. Allerdings hatte Corona – seiner Meinung nach – durchaus noch Nachwirkungen: „Dass die Besucherzahlen heuer ein bissl verhaltener waren als 2019, dürfte schon daran liegen, dass einige sich noch nicht so getraut haben“. Außerdem hätten vielleicht auch manche Dachauer die Kosten mehr im Blick als früher: Angesichts der alle Lebensbereiche umfassenden Preissteigerungen würden „einige vielleicht doch schon anfangen zu sparen“.

Während Stauß alles in allem aber doch „zufrieden“ ist mit dem Volksfest 2022, nimmt die Dachauer Polizei leider eine andere Bewertung vor. Wie Sprecher Björn Scheid berichtet, habe sich die Gewaltbereitschaft unter den Besuchern im Vergleich zum Jahr 2019 „deutlich erhöht“ – sowohl gegenüber anderen Besuchern, als auch gegenüber Mitarbeitern von Security-Diensten und der Polizei.

So wurden von seiner Inspektion bis Stand Montagmittag „13 Fälle von Körperverletzung bearbeitet“. In neun Fällen wurden Scheid zufolge Einsatzkräfte der Polizei tätlich angegriffen oder es wurde Widerstand gegen sie geleistet. Dabei seien fünf Einsatzkräfte leicht verletzt worden. Doch auch für die Schläger, so der Polizeisprecher, würden diese Taten auf keinen Fall folgenlos bleiben: „Das wird alles angezeigt und von der Staatsanwaltschaft verfolgt!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.