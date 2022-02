So gelingt der Aufbau klimastabiler Wälder im Altoforst

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

„Schließlich wollen wir ein buntes Potpourri an verschiedenen Baumsorten haben.“ Waldbesitzer Hans Schweiger sowie die neue Försterin Katharina Nauderer mit ihrem Hund Fini im Altoforst. © zim

Der Aufbau klimastabiler Wälder ist die große Herausforderung auch für die Waldbesitzer im Landkreis Dachau. Wie das gelingen kann, erklärte Waldbesitzer Hans Schweiger. Er ist einer von 300, denen Bäume im Altoforst bei Altomünster gehören. Beim Ortstermin gestern mit dabei: Förster Franz Knierer (64). Der legendäre Hüter der Dachauer Wälder geht nach 35 Jahren in den Ruhestand.

Altomünster – Beim großen Sommergewitter im Jahr 1957 fegte ein Sturm mit derartiger Wucht durch den Altoforst, dass die Bäume dort – vorwiegend Fichten – reihenweise umfielen. Die örtlichen Waldbesitzer krempelten hinterher die Ärmel hoch, zogen das kaputte Holz aus diesem, mit 350 bis 400 Hektar größten zusammenhängenden Waldgebiet im Landkreis Dachau heraus und begannen aufzuforsten. Allerdings wiederum mit Fichten, einem Baum mit flachen Wurzeln, „der keine Zukunft mehr hat“, wie Hans Schweiger sagt. Der 55-Jährige aus dem nahen Schmelchen ist einer von etwa 300 Waldbesitzern im Altoforst. Seit rund 15 Jahren pflanzt Schweiger hauptsächlich Laubbäume.

Das Umdenken bei ihm und anderen Besitzern, ihre Parzellen zu einem klimastabilen Mischwald umzubauen, setzte so richtig erst nach dem Orkan Wiebke ein, der 1990 in weiten Teilen Deutschlands wütete. Fahrt aufgenommen hat der Wandel indes auch deswegen, weil das bayerische Forstministerium aktuell jeden einzelnen Baum mit 2,50 Euro fördert (siehe dazu Kasten).

Doch Schweiger kann auf seinem Areal nicht irgendwie und irgendwo Bäumchen setzen. Das Ganze muss Sinn machen. „Tannen pflanze ich in den Halbschatten. Auf kahlen Flächen bringe ich sie nicht hoch“, nennt er ein Beispiel. Und es brauche viele Einzelschutzmaßnahmen, „sonst bringen wir die Bäume nicht durch“. Er deutet auf einen umzäunten Bereich und meint, dass er vor elf Jahren dort vorgepflanzt habe, nun kämen die Tannen durch. Und nicht nur sie. In größeren Lücken wachsen Douglasien. Edelkastanien und Walnussbäumchen verstecken sich in grünen Plastikröhren.

Über 300 Waldbesitzer teilen sich den Altoforst, wie Förster Franz Knierer erklärt. © zim

Nun ist es aber so, dass nicht alle der 300 Waldbesitzer so handeln wie Schweiger. So manche Parzellen gehörten Bauern oder „Kloaheislern“, die keine Landwirtschaft betrieben bzw. diese schon lange aufgegeben hätten, so Schweiger. Oder der Wald werde vererbt, doch „die jetzige Erbengeneration hat eigentlich mit Landbewirtschaftung und Waldwirtschaft gar nichts mehr zu tun“, so Schweiger. Diese Waldbesitzer „muss man fachlich dahin bringen, dass sie mehr verstehen: Was passiert da eigentlich im Wald“? Und weg von dem Gedanken: „Da fahre ich nur hinaus, wenn ein paar Stangen umfallen und ich Brennholz brauche“, so der 55-Jährige, Wichtig sei: „Ich muss bewusst was gestalten mit dem Wald.“ Ansonsten, so Schweiger, „habe ich in 20 Jahren einen Fichtenbestand dastehen, den mir der Käfer im Sommer wegfrisst“.

Unterstützung erfahren Schweiger und die anderen Waldbesitzer von den Förstern. Von Franz Knierer etwa, der Ende Januar nach 35 Jahren in den Ruhestand gegangen ist. Der Altoforst, sagt er, sei sehr gleichförmig und der Umbau daher „immer dringender“. Die Waldbesitzer könnten allerdings nicht alle Neuanpflanzungen komplett umzäunen. Daher brauche es „fleißige Jäger, die dafür sorgen, dass der Wildstand so gemindert wird, dass auf der gesamten Fläche Buchen und Tannen wachsen können. Das schreibt das Jagdgesetz vor“.

Es gibt laut Franz Knierer noch einen Partner, der sehr wichtig ist: die Waldbauernvereinigung. „Die kümmern sich darum, dass die Waldbesitzer auch gute Holzpreise bekommen. Weil wenn jeder Waldbesitzer zehn Bäume verkauft, wird er beim Großsägewerk kein Geld kriegen“, so der Förster. Die Vereinigung bündele das Angebot, so dass das Holz gut vermarktet werde.

Doch nicht nur die Waidmänner und -frauen oder die Waldbauernvereinigung seien gefragt, so Knierer weiter, sondern auch seine Zunft. „Meiner Nachfolgerin wird die Arbeit nicht ausgehen“, sagt er und blickt in Richtung Katharina Nauderer. Die 29-jährige, gebürtige Dachauerin betreut seit gestern das Forstamt Odelzhausen (Bericht folgt). „Ziel von uns Förstern ist es, diejenigen, die neue Waldbesitzer geworden sind oder die vielleicht aus einer urbanen Bevölkerung stammen, heranzuführen und ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten“, so Nauderer. „Schließlich wollen wir ein buntes Potpourri an verschiedenen Baumsorten haben.“

Waldbesitzer und Kommunen pflanzen 57 000 Laubbäume im Jahr 2021 Der Waldumbau zum klimastabilen Mischwald im waldarmen Landkreis Dachau ist nach Angaben des Forstamts Fürstenfeldbruck im vergangenen Jahr gut vorangekommen. Viele private Waldbesitzer und Kommunen haben die staatliche Förderung genutzt und über 57 000 Laubbäume gepflanzt, davon 17 000 Buchen und 13 000 Eichen. Gefördert wurden in Mischbeständen auch Nadelbäume (37 000). Forstamtsleiter Dr. Franz-Josef Mayer freut sich über den Fortschritt und empfiehlt den Waldbesitzern die kostenlose Beratung der Förster vor Ort und die attraktiven Fördersätze auch im neuen Jahr zu nutzen. „Mischwald ist die beste Versicherung gegen den Klimawandel“, erklärt er.

Weitere 5,6 Hektar Mischwald – das entspricht der Größe von acht Fußballfeldern – entstanden im Landkreis durch natürlichen Samenflug. Für solchen Naturwald braucht es laut Forstamt dreierlei: Samenbäume passender Baumarten, ausreichend Licht für die jungen Bäume sowie einen Wildbestand, der das Aufwachsen zulässt.

Nach wie vor gibt es im Landkreis Dachau noch viele Fichtenbestände, die es zu pflegen oder umzubauen gilt. Mayer: „Die günstige Lage am Holzmarkt ist eine gute Gelegenheit, jetzt zu durchforsten und den Wald planmäßig umzubauen.“

Das bayerische Forstministerium fördert aktuell die Pflanzung von Mischwald mit einem Grundfördersatz von 2,50 Euro pro Baum. Einen Zuschuss gibt es auch für Naturanflug, wenn die Mischung stimmt. Weitere Informationen gibt es unter E-Mail an poststelle@ aelf-ff.bayern.de oder unter der Telefonnummer 0 81 41/3 22 30.