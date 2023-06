Der Wasserturm erblüht

Von: Miriam Kohr

Bunt und floral geht es im Dachauer Wasserturm zu, die Künstlerinnen Manuela Franz (links) und Gabriele Steinlechner bereiten hier ihre Gemälde für das Wochenende vor. © mik

Gabriele Steinlechner und Manuela Franz stellen ab Freitag, 16. Juni, „total florale“ Gemälde aus.

Dachau – Wer es bunt und blumig mag, wird diese Ausstellung lieben. Die Künstlerinnen Manuela Franz und Gabriele Steinlechner präsentieren im Wasserturm unter dem Titel „total floral“ eine vielseitige Blumenwelt, für die sie aus der kompletten Farbpalette schöpfen. Mit gegenständlichen Blumenarrangements bis hin zum abstrakten Blütenmeer bringen die beiden den Turm zum Blühen.

Die Autodidaktinnen haben sich vor etwa zehn Jahren auf einer Ausstellung und später näher bei Malworkshops kennen gelernt. Seitdem arbeiten sie gemeinsam im Münchner Kunstverein Artvision. Gabriele Steinlechner, gebürtige Dachauerin, die sich von Anfang an für den Erhalt des Dachauer Wasserturms einsetzte, lud nun ihre Freundin Manuela Franz aus München ein, um dort mit „total floral“ deren insgesamt vierte Doppelausstellung zu präsentieren.

Gabriele Steinlechner

„Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“, zitiert Steinlechner den Künstler Pablo Picasso und nennt damit ihr Motto. Malerei war für sie „schon immer ein Thema“, weshalb sie gerne zum Pinsel griff, als sie einen Ausgleich zur stressigen Aufgabe als Stadträtin suchte. „Ich habe mit abstrakten Motiven angefangen und jahrelang auch abstrakt gemalt“, erzählt sie. Doch dabei blieb es nicht, denn irgendwann wagte sie den Schritt ins Gegenständliche. „Mittlerweile bin ich wieder etwas abstrakter“, sagt sie. „Ich male nicht fotorealistisch, eher impressionistisch. Ich möchte die Stimmung durch Farbe wiedergeben“, sagt sie. Dabei behält sie ihren Mix aus Gegenständlichkeit und Abstraktion. Inspiration holt sie sich aus der Natur, ihrem eigenen großen Garten. „Farben oder bestimmte Kombinationen sprechen mich immer zuerst an. Daraus werden dann Motive“, erklärt sie. Oft wisse sie beim Beginn eines Bildes nicht, was es am Ende einmal werden soll. „Ich nehme mir auch öfter vor: Heute male ich nur mit gedeckten Farben, aber dann geht doch der Gaul mit mir durch und es wird bunt“, verrät sie. Am liebsten male sie Pfingstrosen, von denen aber nicht so viele zu sehen sein werden, und Seerosen, die reichlich im zweiten Ausstellungsgeschoss zu bewundern sind.

Manuela Franz

„Ich hab schon als Kind gezeichnet und schon immer Farben gemocht“, erzählt Manuela Franz. Nach der Geburt ihrer Kinder wollte auch sie sich wieder mehr mit Farben und Pinsel auseinandersetzen. „Ich habe von Anfang an gegenständlich gemalt, ich male auch viele Landschaften. Ich versuche mehr und mehr auszubrechen und abstrakter zu werden“, erzählt sie. Das geschehe bei einem Thema, wie jetzt Blumen, mit dem sie sich länger auseinandersetzt, auch automatisch. Trotz der Gegenständlichkeit, sagt sie, „liegt es mir fern, etwas botanisch korrekt abzubilden“. Es gehe ihr um Farbe, Formen und Harmonie. „Die Farben sollen knallen“, sagt sie. Auch ihre Bilder „geschehen“ erst im Malprozess und sind nicht vorher schon konstruiert. Ihre liebsten Blumenmotive sind „dicke, große Blüten“.

Gemeinsam haben die beiden Künstlerinnen neben ihrer Liebe zu Blumen und Farbe auch ihre Leichtigkeit. So ist „total floral“ eine Ausstellung, die perfekt in die Sommerzeit passt und mit ihrer Leichtigkeit und Buntheit einfach gute Laune macht.

Die Ausstellung

„total floral“ im Dachauer Wasserturm, Hofgartenweg, der Künstlerinnen Manuela Franz und Gabriele Steinlechner eröffnet am Freitag, 16.6., um 19 Uhr mit einer Vernissage. Danach ist die Ausstellung am Wochenende, Samstag und Sonntag, jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.