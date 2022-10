Museumsforum Dachau: Der Weg ist jetzt vorgezeichnet

Von: Petra Schafflik

In diesem denkmalgeschützten Gebäudetrakt des früheren MD-Papierfabrikgeländes entlang der Ludwig-Thoma-Straße könnte das Museumsforum entstehen. © ps

Museumsforum Dachau: Im kommenden Jahr soll Gründungsdirektorium Arbeit aufnehmen

Dachau – „Ein Durchbruch“, sagte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD), von einem „großzügigen Angebot“ sprach beim Pressegespräch im Dachauer Rathaus Landrat Stefan Löwl (CSU) und Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU) sah einen „Glückstag“, eine „einmalige Chance“ und einen „guten Tag für die Museumslandschaft“.

Was die drei Politiker derart begeistert: Nachdem seit Jahren über ein Arbeiter- und Industriemuseum am ehemaligen MD-Gelände gesprochen wird, nachdem lange schon über ein Museumsforum nachgedacht wird, das dort unter einem Dach auch noch Bezirksmuseum, Gemäldegalerie, vielleicht Druckwerkstatt der Künstlervereinigung Dachau plus Papiermuseum beherbergen könnte, nach diversen Studien und Voruntersuchungen - gibt es nun einen konkreten Fahrplan.

Vereinbart ist, im kommenden Jahr ein Gründungsdirektorium zu installieren. Aufgabe dieses fachlich kompetent zu besetzenden Gremiums soll es sein, die Idee des Museumsforums fachlich und inhaltlich voranzutreiben, ein Konzept zu entwickeln, Fördergelder aufzutun und Kosten belastbar zu eruieren.

Um den finanziellen Spielraum zu schaffen für so ein Gremium, tritt der Bezirk 2023 dem Zweckverband Dachauer Galerien und Museen bei, den bisher Stadt und Landkreis tragen. Finanziell wird sich der Bezirk mit jährlich 600 000 Euro beteiligen, denselben Betrag leisten bisher Stadt und Landkreis. Der künftige Jahresetat von knapp 2 Millionen soll einerseits das Gründungsdirektorium finanzieren, gleichzeitig einen kleinen Sockel ansparen für die spätere Museumsgründung.

Die Idee für ein Museum zur Arbeiter- und Industriekultur in Oberbayern gebe es schon lange, bereits 2007 hat der Bezirk dazu ein Buch herausgegeben, erinnerte Mederer. Auch eine Vorstudie sah so ein Museum 2015 als „dynamisch, innovativ und identitätsstiftend“ an, eine Machbarkeitsstudie fiel 2016 positiv aus, ein aktuelles Gutachten bestätigt „das Alleinstellungsmerkmal“. Fazit von Mederer, dem das Arbeiter- und Industriemuseum eine Herzensangelegenheit ist: „Das Geld ist gut angelegt!“

Auch Landrat Stefan Löwl steht als Vorsitzender des Zweckverbands hinter dem Vorhaben. Nicht zuletzt, weil sich Synergieeffekte ergeben. Denn das Bezirksmuseum müsste zeitgemäß umgebaut werden, Stichworte sind Barrierefreiheit, Brandschutz und moderne Museumspädagogik. Mit einem neuen Bezirksmuseum im Museumsforum „bekommen wir für das gleiche Geld viel mehr Museum.“ Auch das geplante Arbeiter- und Industriemuseum, das den Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft beleuchten soll, begrüßt Löwl ausdrücklich. „Das ist bisher ein blinder Fleck.“

Pressegespräch zum Museumsforum: Landrat Stefan Löwl, Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Oberbürgermeister Florian Hartmann (von links). © ps

Auch die Stadt Dachau sieht das Museumsforum als Gewinn. Diese Einrichtung werde attraktiv liegen an der Schnittstelle zur Altstadt, gleichzeitig identitätsstiftend für das neue Stadtviertel wirken, betont OB Hartmann. Auch der Investor Isaria habe „großen Gefallen“ an der Idee und sei bereit, die notwendigen Gebäude zur Verfügung zu stellen. „Das ist eine gute Nutzung für die denkmalgeschützten Gebäude.“

Konkret wird nun die Satzung des Zweckverbands entsprechen angepasst, Stadtrat, Kreis- und Bezirkstag sollen Ende 2022, Anfang 2023 dem Regelwerk zustimmen. Parallel laufen in den Verwaltungen bereits Vorarbeiten, um das Anforderungsprofil für einen Gründungsdirektor oder eine Gründungdirektorin festzuzurren. Denn politisch ist der aktuelle Fahrplan unstrittig, die jüngst in nicht-öffentlichen Sitzungen getroffenen Grundsatzentscheidungen fielen in Stadtrat, Kreis- und Bezirkstag jeweils einstimmig, ist zu erfahren.

Bei allem Elan sind sich die Verantwortlichen über die Unwägbarkeiten des Projekts gerade in aktuellen Zeiten im Klaren. Die aus dem Jahr 2020 vorliegende Kostenschätzung über 27 Millionen Euro plus/minus 30 Prozent, die der Landrat auf Nachfrage nennt, taugt eigentlich kaum noch zur Orientierung, schränkt er selbst gleich ein.

Weil Prognosen aktuell besonders schwierig sind, gibt es beim Projekt Museumsforum eine Sicherheitslinie: In maximal fünf Jahren sollen Konzept und Kostenplan vorliegen, dann wird entschieden. „Da können wir noch die Reißleine ziehen“, so Mederer. Eine Option, auf die natürlich niemand hofft.