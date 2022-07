Der Wehrmachtsoffizier, der einen Juden rettete

Auf dem Familie Ich versuche, jeden zu retten, der zu retten ist. Wilm Hosenfeld in einem Brief an seine Familie © Gedenkstätte

Der Wehrmachtsoffizier Wilm Hosenfeld rettete unter anderem den jüdischen Pianisten Wladyslaw Szpilman. Jorinde Krejci, Tochter von Hosenfeld, kommt am am Dienstag, 12. Juli, zu einer Lesung nach Dachau.

Dachau – Vor 20 Jahren kam der Film „Der Pianist“ des Shoah-Überlebenden und Oscar-Preisträgers Roman Polañski in die Kinos, der nicht nur an das Verfolgungsschicksal des jüdischen Pianisten Wladyslaw Szpilman erinnerte, sondern auch an seinen Retter, den deutschen Wehrmachtsoffizier Wilm Hosenfeld. 1944 versorgte Wilm Hosenfeld den Musiker in seinem Versteck mit Lebensmitteln.

Der Hauptmann, im Zivilberuf Volksschullehrer und Organist, war als Sportoffizier im Zweiten Weltkrieg in Warschau stationiert, wo er weitere NS-Verfolgte rettete. Bei Kriegsende geriet er in sowjetische Kriegsgefangenschaft, in der er am 13. August 1952 im Alter von 57 Jahren starb. Posthum wurde er 2008 von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem als „Gerechter unter den Völkern“ geehrt.

Wenige Wochen vor Wilm Hosenfelds 70. Todestag liest erstmals in Dachau seine Tochter Dr. med. Jorinde Krejci, geboren 1932, aus Briefen und Tagebuchaufzeichnungen ihres Vaters, die seine Entwicklung vom NSDAP-Mitglied zum Gegner des Regimes widerspiegeln.

So notierte der Katholik am 16. Juni 1943 in Warschau angesichts der deutschen Verbrechen in sein Tagebuch: „Eine untilgbare Schande, einen unauslöschlichen Fluch haben wir auf uns gebracht. Wir verdienen keine Gnade, wir sind alle mitschuldig. Ich schäme mich, in die Stadt zu gehen, jeder Pole hat das Recht, vor unsereinem auszuspucken.“ Und an seine Familie schrieb er am 23. August 1944: „Ich versuche, jeden zu retten, der zu retten ist.“

Jorinde Krejci spricht auch über ihre persönlichen Erinnerungen an ihren Vater, den sie 1944 bei einem Heimaturlaub zum letzten Mal sah. Da ihre Mutter und ihre vier Geschwister inzwischen verstorben sind, ist sie die letzte Zeitzeugin aus der Familie Hosenfeld.

Am Abend der Lesung bringen Julia Neumann (Violine), Eva Reisky (Violine), Ozan Gündogdu (Violine), Jutta Wörther (Viola und Leitung), Tizian Foidl (Violoncello) und Leopold Floß (Piano) Werke zu Gehör, die für Wilm Hosenfeld und Wladyslaw Szpilman von besonderer Bedeutung waren. Es wird dazu erstmals ein Flügel in die Versöhnungskirche transportiert. Unter der Leitung ihrer früheren Musiklehrerin Jutta Wörther vom Dachauer Ignaz-Taschner-Gymnasium haben die jungen Erwachsenen ein anspruchsvolles Musikprogramm vorbereitet mit Werken von Fryderyk Chopin, dessen Prelude cis-moll Wladyslaw Szpilman bei der ersten Begegnung mit Wilm Hosenfeld spielte, Edvard Grieg, Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Gabriel Rheinberger, Robert Schumann und Wladyslaw Szpilman. dn

Konzertlesung mit der Tochter von Wim Hosenfeld

Die Konzertlesung findet am kommenden Dienstag, 12. Juli, in der Evangelische Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau statt. Der Zugang zur Versöhnungskirche ist ab 19 Uhr über das Kloster Karmel, Alte Römerstraße 91, möglich. Gäste der Versöhnungskirche dürfen den Klosterparkplatz nutzen. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die Unterstützung beim Zugang benötigen, melden sich bitte im Vorfeld beim Büro der Versöhnungskirche unter Telefon 081 31/136 44. Der Eintritt ist frei, Teilnahme via Livestream möglich: https://www.facebook.com/events/1220261775375293. Im Saal gilt die FFP2-Maskenpflicht, die Veranstalter bitten darum, die 3G-Regel freiwillig einzuhalten