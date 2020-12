Corona-Lage am Klinikum ernst, aber noch beherrschbar, sagt Alexander von Freyburg vom Helios Amper-Klinikum Dachau im Interview.

Dachau – In vielen Kliniken arbeiten Ärzte und Pflegekräfte am Rande der Erschöpfung, die Zahl der mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten steigt allerorten. Auch in Dachau, wie Alexander von Freyburg, Pandemiebeauftragter und Leitender Oberarzt der Nothilfe am Dachauer Helios Amper-Klinikum, bestätigt.

Natürlich sei auch die zweite Welle der Corona-Pandemie eine große Herausforderung für alle Mitarbeiter in der Pflege und der Ärzteschaft, so von Freyburg, „auch in unserem Klinikum schlagen sich die steigende Inzidenz und verschiedene Ausbruchsereignisse in Pflegeeinrichtungen zunehmend in den stationären Behandlungsfällen nieder“. Das Klinikum habe deshalb bereits begonnen, zusätzliche Kapazitäten für die Versorgung von schwer verlaufenden Covid-19-Erkrankungen zu schaffen und intensivmedizinische sowie Beatmungskapazitäten zu erweitern.

Allerdings: Die von 38 auf 52 Betten erweiterte Isolierstation C1-00 ist von Freyburg zufolge „derzeit noch nicht vollständig ausgelastet“. Sollte jedoch absehbar sein, dass diese Betten zu mehr als 90 Prozent belegt seien, „können wir die Kapazität in mehreren Stufen auf bis zu 104 Betten aufstocken“. Ein weiterer Ausbau der Kapazitäten ist laut von Freyburg bereits mit den jeweiligen Teams vorgeplant und kann innerhalb von 48 bis 72 Stunden umgesetzt werden.

Grundsätzlich, betont der Mediziner, seien die Betten des Intensivmedizinischen Zentrums (IMZ) im Amper-Klinikum „generell durchgehend stark frequentiert und ausgelastet“. Über diese Betten würden die Notfallversorgung und Nachversorgung dringlicher, aus medizinischen Gründen nicht verschiebbarer Operationen abgewickelt. Aufgrund der hohen Auslastung in den umliegenden Landkreisen werden freie IMZ-Kapazitäten sehr schnell wieder belegt und unterliegen einem hohen Durchlauf an Patienten.

Die Belegungsquote an Covid-Patienten in dem Intensivmedizinischen Zentrum liegt von Freyburg zufolge bei 35 Prozent. „Das ist eine hohe Quote, denn diese Patienten benötigen deutlich länger unsere intensivmedizinische Versorgung als andere Intensivpatienten“, sagt der Mediziner. Die Beatmungsmöglichkeiten für Covid-19-Patienten seien aktuell zu 60 Prozent ausgelastet. In Zahlen bedeutet dies aktuell: Von den insgesamt 30 Covid-19-Patienten am Klinikum liegen zehn im Intensivmedizinischen Zentrum (IMZ), davon wiederum werden werden fünf beatmet.

Doch am Klinikum ist man gerüstet: „Eine Erweiterung der Intensivkapazitäten ist ad hoc möglich“, betont von Freyburg. Aktuell würden 28 Bettplätze im Intensivmedizinischen Zentrum betrieben. In den kommenden Tagen würden die Verantwortlichen die Zahl der Beatmungsplätze um weitere sechs Betten erhöhen.

Die Inzidenz im Landkreis Dachau ist, wie berichtet, aktuell deutlich höher als im Frühjahr dieses Jahres, daraus für von Freyburg eine zunehmende Nachfrage nach Covid-Betten im Normal- und Intensivbereich folgt. In der Notaufnahme, so betont der Pandemiebeauftragte, „erwarten wir in den kommenden Wochen somit eine schneller ansteigende Nachfrage, als wir sie noch im Frühjahr hatten“. dn

➔ MEHR AUF LOKALSEITE 2