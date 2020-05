Desinfizieren, schneiden, föhnen: Am Montag dürfen die Friseure endlich wieder arbeiten

Nach sechs Wochen unkontrollierten Haarwachstums dürfen die Friseure in Stadt und Landkreis Dachau am kommenden Montag endlich wieder ihre Salons öffnen. Schon heute steht fest: Der Andrang wird enorm sein, viele Läden werden deshalb im Schichtbetrieb arbeiten.

Die Coronakrise hatte in den vergangenen vier Wochen dafür gesorgt, dass die Bürger durch haarige Zeiten gehen mussten. Und zwar im Wortsinn. Die Frisuren wuchsen unkontrolliert, handbreite Haaransätze entlarvten vermeintlich echte Blondinen, und vormalige Ponys reichen längst über die Wangenknochen. Manche Damen sollen gar so verzweifelt gewesen sein, dass sie selber zum Farbtöpfchen griffen. „Es wird spannend, was wir zu sehen kriegen“, sagt denn auch Angela Miller, Friseurmeisterin im Salon „Haarem“ in der Dachauer Altstadt, lachend.

Doch die Spannung auf die Wildwüchse auf den Kundenköpfen wird überwogen von einem anderen Gefühl: der Vorfreude, am kommenden Montag wieder öffnen zu dürfen. „Wir wollen endlich wieder arbeiten, wieder mit unseren Kunden lachen, sie sind ein Teil unseres Ladens“, betont Miller.

Marius Lill, Inhaber von Lill und Lill Hair und Bodyconcept in der Altstadt, gibt zu, in den vergangenen Wochen regelrecht „Existenzängste“ gehabt zu haben. Die Soforthilfe für Unternehmen sei erst vor vier Tagen bei ihm eingegangen – aber ohnehin sei die Summe „nur ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen“. Stefania Mesina, Geschäftsleiterin von C+P Haarmoden in Dachau, gibt zudem zu bedenken, dass Friseuren „halt auch das Trinkgeld fehlt. Das ist ein wichtiger Teil unseres Einkommens“.

Immerhin: In den kommenden Wochen werden sich die Friseure nicht über mangelnde Arbeit beklagen können. Seit klar ist, dass es für Friseure ab 4. Mai wieder losgeht, „werden wir gestürmt“, berichtet Miller. „Das Telefon klingelt im Sekundentakt, wir sind pickepackevoll“, betont auch Lill. Bei C+P Haarmoden, wo man bislang auch spontan kommen konnte, geht erstmal nichts mehr ohne Termin: Ihr Laden, so Mesina, „ist total ausgebucht“.

Im „Haarem“, das 20 Friseure beschäftigt, wird daher im Schichtdienst gearbeitet werden, täglich von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 22 Uhr. Auch Marius Lill will in Schichten arbeiten, wobei dies nicht nur der Kundenbewältigung geschuldet ist, sondern, wie er sagt, dem Mitarbeiterschutz: „Ich will es den Kollegen nicht zumuten, zehn Stunden mit einer Maske arbeiten zu müssen.“

Tatsächlich nämlich werden die Friseure und Kunden strenge Sicherheits- und Hygieneregeln befolgen müssen. Klar, Masken sind Pflicht, genauso der Mindestabstand zwischen den Stühlen. Hinzu kommt, so Friseurmeisterin Miller, „dass wir keine Zeitschriften mehr auslegen“. Bärte trimmen und Augenbrauen zupfen sei ebenso tabu wie ein Trockenhaarschnitt: „Wer kommt, muss sich ab sofort die Haare waschen lassen.“ Und überhaupt: Gekommen wird ab sofort allein, sprich: „Eine Mutter kann ihr Kind bei uns abgeben und dann vor dem Laden warten.“ Im „Haarem“ will man sich davon aber nicht die Laune verderben lassen: „Gemeinsam schaffen wir jede Hürde!“

Doch so wirtschaftlich und organisatorisch schwierig die Coronakrise für Friseure auch sein mag, Salon-Besitzer Lill ist optimistisch, dass die Branche zumindest langfristig davon profitieren könnte: „Die Wertschätzung für Friseure wird steigen. Auch für die Ausbildung wird sich das positiv auswirken“, glaubt der Dachauer, der seinen Salon in der Altstadt seit mittlerweile 17 Jahren betreibt. Keiner ihrer Kunden, glauben die Friseure daher, werde ihnen nach der sechswöchigen Zwangspause die Treue aufkündigen.

Friseurin Mesina beispielsweise erreichten über Facebook viele verzweifelte Hilferufe ihrer Kunden: Sie hätten es mit Drogeriemarktfarben versucht. Einige Ergebnisse dieser Selbstversuche durfte die Fachfrau bereits digital bewundern: „Es ist nicht so gut gelungen“, sagt sie dazu höflich. Ihre Kollegin Angela Miller befürchtet vor allem missglückte Kinderhaarschnitte und Ponys. Alles in allem, fasst Mesina zusammen, „war es wohl für uns alle eine sehr harte Zeit“.