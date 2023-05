E-Scooter-Chaos in Dachau löst sich von selbst - Stadt Dachau arbeitet dennoch an einer Vereinbarung

Von: Stefanie Zipfer

Ein Bild aus der Vergangenheit: Das Problem der wild geparkten E-Scooter hat sich von selbst erledigt. © ARCHIV

Vor einem Jahr standen sie noch überall wild in der Stadt herum, Bürger waren genervt, die Verwaltung überfordert. Wie sollte man mit der Flut an E-Scootern umgehen? Heute hat sich das Problem weitgehend von selbst gelöst.

Dachau – In den Bürgerversammlungen im vergangenen Frühjahr waren sie Thema, im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats ebenfalls und in den sozialen Medien sowieso: die elektronischen Tretroller, kurz E-Scooter, der Anbieter Lime, Bird und Tier. 280 Stück waren zu Spitzenzeiten im Stadtgebiet im Umlauf. Die allermeisten waren am Bahnhof und an der KZ-Gedenkstätte anzutreffen – und zwar ordnungsgemäß geparkt. Leider gab es aber auch vereinzelte E-Scooter-Nutzer, die ihre Gefährte einfach mitten am Weg abstellten. „Die stehen überall in der Weltgeschichte herum“, beschwerte sich damals eine Dachauerin. Gerade für Radfahrer sei dies gefährlich! Die Stadt versprach daraufhin, mit den Anbietern eine Lösung finden zu wollen, beispielsweise in Form von eigens vereinbarten E-Scooter-Parkplätzen.

Oberbürgermeister hatte im Umwelt- und Verkehrsausschuss gute Nachrichten zum E-Scooter-Chaos in Dachau

Was daraus nun geworden ist, wollte Stadtrat Peter Gampenrieder (ÜB) zuletzt im Umwelt- und Verkehrsausschuss wissen. Und Oberbürgermeister Florian Hartmann hatte gute Nachrichten! Das Problem mit den E-Scootern, so Hartmann, habe sich nämlich von selbst gelöst: Zwei der drei Anbieter hätten sich aus Dachau mittlerweile zurückgezogen, nur noch Lime sei mit seinen Gefährten im Stadtgebiet aktiv. Der Unmut der Bürger über wild geparkte E-Roller habe sich daher mehr oder weniger erledigt.

Nur noch Lime bleibt - hält seine Scooter-Anzahl aber zurück

Auf Nachfrage der Heimatzeitung will Lime nicht verraten, wie viele Miet-Scooter es aktuell noch in Dachau stehen hat. Die „Flottengröße“, so eine Sprecherin, würde man „nur mit der Stadtverwaltung teilen“. Allerdings hatte das Unternehmen bereits vor einem Jahr gegenüber den Dachauer Nachrichten klargestellt, dass seine Roller der „neuesten Generation“ E-Scootern angehörten und damit die Nutzer automatisch darauf hinweisen würden, wo das Gefährt geparkt werden darf und wo nicht. So würden Parkverbote gelten für Rollstuhlrampen, die Mitte von Fahrrad- oder Fußwegen, Feuerwehranfahrtszonen, Krankenhauseingängen oder geschlossenen Wohnanlagen.

Stadtverwaltung möchte dennoch Spielregeln für Anbieter vereinbaren

Doch auch wenn sich das E-Roller-Thema entspannt zu haben scheint, hält man bei der Stadtverwaltung an dem Wunsch fest, „mit den jeweiligen Anbietern Spielregeln zu vereinbaren, um Probleme bereits im Vorfeld zu vermeiden“, wie Bauamtsleiter Moritz Reinhold erklärt.

Zu diesen „Spielregeln“ solle etwa gehören, wie schnell der Anbieter auf Beschwerden zu Behinderungen reagieren muss, welche Abstände zu gewissen Einrichtungen – beispielsweise Bushaltestellen – eingehalten und welche Durchgangsbreiten – etwa auf Gehwegen – freigehalten werden müssen. Darüber hinaus soll die Stadt laut Reinhold „in die Lage versetzt werden, bestimmte Bereiche elektronisch auszuweisen, in denen das Abstellen generell verboten ist und darüber hinaus auch spezielle E-Scooter-Parkflächen vorzugeben, in deren direktem Umgriff ein freies Abstellen nicht möglich sein wird“. In der noch zu schließenden Vereinbarung sei außerdem vermerkt, dass diese Bereiche „jederzeit aktualisiert werden können, um beispielsweise auf Straßenfeste oder andere Veranstaltungen zu reagieren“.

Einziges Problem: Die Vereinbarung ist freiwillig. Das heißt, Lime muss das Schriftstück, das sich laut Bauamtsleiter Reinhold aktuell „in Vorbereitung befindet und unsererseits juristisch geprüft wird“, nicht unterschreiben.

Tier und Bird haben sich bundesweit zurückgezogen

Warum die E-Scooter-Verleiher Tier und Bird ihre Roller aus Dachau abzogen, wollten die Unternehmen auf Nachfrage nicht verraten. Allerdings hatte das US-amerikanische Unternehmen Bird Global bereits Ende 2022 verkündet, sich aufgrund der hierzulande hohen Kosten und „regulatorischen Unsicherheiten“ aus dem deutschen Markt zurückzuziehen. Auch der Anbieter Tier Mobility hatte seine E-Scooter-Flotte zuletzt bundesweit verkleinert.

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss, verspricht Bauamts-Chef Reinhold, werde jedenfalls über den Fortgang der Gespräche mit dem letzten verbliebenen E-Scooter-Anbieter Lime „zu gegebener Zeit“ unterrichtet. Doch wie der OB sieht auch Reinhold keinen Handlungsdruck mehr. Die „Problematik“ mit den elektrischen Tretrollern habe sich doch „merklich entspannt“.