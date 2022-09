Deutschlands Metzger jubeln

Von: Nikola Obermeier

Die Erfolgs-Mannschaft: fünf Metzger und eine Metzgerin bei der Siegerehrung in Sacramento. © privat

Sieg auf voller Linie für Deutschlands Metzger: Das Nationalteam „Butcher Wolfpack“ mit Manager Werner Braun aus Wiedenzhausen hat bei den Metzger-Weltmeisterschaften im kalifornischen Sacramento gewonnen. „Wir haben in allen Kategorien abgeräumt“, freut sich der Innungsmeister. Braun hofft nun auch, „dass der Sieg dem Handwerk nutzt“.

Sacramento/Dachau – Weltbeste Gourmet-Bratwurst, weltbeste Rindsbratwurst, weltbestes Metzgerteam, weltbester Feinzerleger und Vizeweltmeister in der Auszubildenden-Klasse – „viel mehr geht nicht!“ Werner Braun, Metzgermeister aus Wiedenzhausen, ist stolz, voller Emotionen, aber auch erschöpft. Am Montag zu Dachauer Zeit um 9 Uhr, in Sacramento kurz nach Mitternacht, verkündete die Jury, wer bei der „World Butchers’ Challenge“ siegte: „Germany!“ Die Metzger aus Deutschland um Werner Braun jubelten los.

Stolz und voller Emotionen: Wolfpack-Manager Werner Braun kurz nach dem Sieg vor der Golden One Hall. © privat

In der Golden One Hall der Hauptstadt des US-Bundesstaates Kalifornien hatte das sechsköpfige Wolfspack-Team – dessen Mitglieder verteilt aus ganz Deutschland kommen – gegen Kollegen aus 13 Ländern gekämpft. Die Konkurrenz kam aus Australien, Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Neuseeland, Island, Italien, Irland, Portugal, Südafrika, Wales und den USA.

Aufgabe war es, in drei Stunden und 15 Minuten ein halbes Rind, ein Lamm, ein halbes Schwein und fünf Hähnchen komplett auszubeinen, zu zerlegen und küchenfertig zu präsentieren, plus ein eigener Wettbewerb für die Auszubildenden. „Insgesamt 1000 Zuschauer waren in der Golden One Hall, quasi der Olympiahalle von Sacramento“, berichtet Werner Braun. Er stand mit weiteren 14 Unterstützern hinter seinem sechsköpfigen Team zum Anfeuern. „Wir durften ja keine Tipps reinrufen, dafür hätte es Strafpunkte gegeben. Darum haben wir unsere Hinweise als Fangesang getarnt“, erzählt der Wiedenzhauser Metzgermeister lachend. Einer der Fangesänge hatte beispielsweise diesen Inhalt: „Schalt den Cutter aus, schalt den Cutter aus!“ – als Hinweis, ein Küchengerät abzuschalten, denn auch Effizienz und energiesparsames Arbeiten wurde bewertet.

Abgesehen vom Erfolg und vom Spaß, den alle bei diesem Wettbewerb hatten, geht es dem Obermeister der Metzgerinnung Dachau-Freising und stellvertretendem Landesinnungsmeister auch immer um sein Handwerk. „Wir sind eine sterbende Rasse, mit gerade mal 13 Lehrlingen in drei Landkreisen“, so Braun.

Aus diesen Gründen sei er oft am Verzweifeln. Dieser Wettbewerb motiviert, „und ich hoffe, dass dieser Erfolg auch dem Handwerk nützt und wir so vielleicht den ein oder anderen Lehrling begeistern können.“ Braun ist überzeugt, dass „wir die Jugend früher abholen müssen“.

Am heutigen Dienstag stehen für das Metzger-Nationalteam noch eine Nachbesprechung sowie der Abschied von den Kollegen aus den anderen Ländern auf dem Programm. „Es war wie ein großes Familientreffen“, schwärmt Braun. „Wir werden Einladungen aussprechen, die Isländer haben schon nachgefragt.“