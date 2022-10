Sie singen gemeinsam wie eine große Familie

Zum Mitsingen des Titelsongs animierten Walbrun (links) und Christine Reimer die Fans von „Dahoam is Dahoam“. © Simone Wester

8500 Anhänger der BR-Kultserie „Dahoam is Dahoam“ strömten am Samstag zum Familientag im fiktiven Seriendorf Lansing in Dachau.

Dachau – Zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Auto, per Shuttlebus, per Stadtbus – von Nah und Fern kamen wieder tausende Fans der beliebten BR-Vorabendserie „Dahaom is Dahoam“ auf das Drehgelände in Dachau. Denn da befindet sich das fiktive Dorf Lansing, in dem die Serie spielt. Und das seit nunmehr 15 Jahren.

Vor 15 Jahren wurde die erste Folge von „Dahoam is Dahoam“ ausgestrahlt

Auf den Tag genau am Samstag, 8. Oktober, am diesjährigen Familientag, wurde die erste Folge der Serie im BR ausgestrahlt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause – im vergangenen Jahr gab es nur ein kleines Ersatz- Fanfast, das meiste passierte über Social Media – konnten die Fans der Serie jetzt ihre Stars endlich wieder hautnah erleben.

„Es ist sehr viel schöner, wenn man das hier live macht“, schwärmte Heidrun Gärtner. Als „Annalena Brunner“ ist die Schauspielerin von Anfang an dabei. Sie erinnert sich noch an den allerersten Fantag, der seit heuer Familientag heißt. „Wir sind total überrannt worden, das war total crazy“, so Gärtner. Schon damals strömten tausende Fans zum Drehgelände, hatten teilweise die Nacht davor im Wohnmobil vor dem Drehgelände auf Einlass gewartet.

Und auch heute noch ist Heidrun Gärtner genauso gerne dabei wie damals. „Viele sagen mir, wie viel ihnen die Serie bedeutet“, freut sich „Annalena“. Dass sie von den Fans am Familientag auch so angesprochen wird, stört sie überhaupt nicht. Im Gegenteil. Sie genießt die Nähe und die Liebe, die ihr die Fans entgegenbringen.

Geduldig werden Autogramme geschrieben

Das merkt man allen Schauspielern an, die an diesem Tag in „Lansing“ geduldig die Autogrammwünsche erfüllen, sich Zeit nehmen für persönliche Gespräche und alles andere als distanziert wirken. Auch hinter den Kulissen, abseits der Fans und Kameras sind alle gelöst, fröhlich, lachen miteinander und wirken wie eine große Familie – so wie in der Serie.

„Die sind alle vor Ort wie eine Einheit, wie eine Familie“, findet auch BR-Intendantin Katja Wildermuth, die vor eineinhalb Jahren zum BR gestoßen ist. Sie freute sich am Familientag vor allem über die „Breite des Publikums“. Dass Jung und Alt gleichermaßen die Serie schauen, zum Teil auch als Familienevent gemeinsam am Abend, wie sie den vielen Zuschriften an den BR und den persönlichen Gesprächen vor Ort entnimmt, macht die Intendatin froh und stolz.

Beim Quiz mit „Annalena“ (links) und Tina (rechts) gab es zahlreiche Fanartikel zu gewinnen. © Simone Wester

Am Familientag von „Dahoam is Dahoam“ konnte man in viele glückliche Gesichter schauen. Nicht nur die Stars waren hautnah zu erleben. Es gab einen Tombola-Stand zugunsten der „BR-Sternstunden“, an dem sich über Stunden eine lange Schlange bildete. Gewinnspiele, Fanartikel, musikalische Einlagen – unter anderem von Christine Reimer, Brigitte Walbrunn und Catharina Dengler, Studioführungen und vieles mehr boten für alle, die gekommen waren, viel Abwechslung und Unterhaltung. Wer nicht kommen konnte, wurde über die Sozialen Netzwerke bestens durch den Tag geführt. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens und sehr abwechslungsreich gesorgt.

Getreu dem Motto des Familientages „Ti amo Lansing“, gab es auch selbstgemachte Pizza der Familie Fracasso vom „Ristorante Roma“ nach hauseigenem, original italienischem Familienrezept. Und natürlich durfte eines nicht fehlen: Gemeinsam sangen zu Beginn und am Ende des Familientages alle auf und vor der großen Bühne den Titelsong „Dahoam is Dahoam“.

