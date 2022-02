Die Bauern aus dem Dachauer Land wehren sich

Die Aldi-Tierwohl-Kampagne, fallende Fleischpreise, Umweltschutz: Es gibt mehrere Themen, die die Bauern im Landkreis Dachau und den BBV umtreiben.

Dachau – Bei der Online-Mitgliederversammlung des Bayerischen Bauernverbandes, Kreisgruppe Dachau, wurde deutlich: Über 70 Landwirte hatten vieles zu besprechen. Bezirkspräsident Ralf Huber sagte vorher, dass sich die Landwirtschaft massiv verändern wird.

Der Kreisverband des Bayerischen Bauernverbandes Dachau hat am Dienstag zur Online-Mitgliederversammlung geladen, um anstehende agrarpolitische Probleme zusammen mit dem oberbayerischen Bezirkspräsidenten des BBV Ralf Huber zu diskutieren. Kreisobmann Simon Sedlmair zeigte sich über die Resonanz dieser Online-Versammlung durchweg sehr zufrieden, immerhin hatten sich über 70 Mitglieder zugeschaltet.

Drängende Fragen beschäftigen Bauern im Landkreis Dachau

Sie diskutierten auch eifrig zu den drängenden Fragen eifrig mit. Der Kreisobmann zeigte sich optimistisch, dass im Frühjahr und Sommer wieder Präsenzmitgliederveranstaltungen durchgeführt werden können, schließlich stehen auch noch die verschobenen Verbandswahlen in den Orts-und Kreisverbänden an.

Groß seien die Herausforderungen, die in der kommenden Zeit auf die Landwirtschaft zukommen werden, sagte Kreisobmann Simon Sedlmair in seinem Eingangsbericht über die Bauernverbandsarbeit im Dachauer Land. Er informierte zunächst über die jüngst durchgeführte Aktion gegen den Lebensmitteldiscounter Aldi mit dessen Tierwohl-Werbekampagne und die Absicht, auf tierwohlgerechteren Haltungsformen umzustellen (wir berichteten). Die Standards beim Tierwohl steigen, die Frage, wer die damit verbundenen Kosten trägt, sei offen. „Die Kosten werden wieder an den Bauern hängen bleiben“, ärgert sich der Kreisobmann. Sedlmair fordert die Politik auf, endlich für sichere Rahmenbedingungen für die Erzeuger zu sorgen – „sonst stehen die Existenzen vieler Betriebe im Landkreis auf dem Spiel“.

Sedlmair kritisierte auch den ständig steigenden Flächenverbrauch von Landwirtschaftsflächen. Dem müsse Einhalt geboten werden. Beste Acker- und Grünlandflächen würden für alle möglichen Zwecke verbaut, zudem werde im Zuge der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik eine weitere Flächenstilllegung angestrebt. „Die Zeiten sollten vorbei sein, in denen Flächen stillgelegt werden“, so Sedlmair. Über das Bauen im Außenbereich plant der BBV eine Mitgliederversammlung zusammen mit Landrat Stefan Löwl.

Sehr zufrieden zeigte sich der Kreisobmann mit dem guten Geschäftsstellenteam an der neuen Geschäftsstelle für die Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck in Puch. Dafür zollte er der Geschäftsstellenleiterin Marie-Theres Janka mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter großen Dank.

BBV-Bezirkspräsident Ralf Huber bezeichnete die jüngste Werbeaktion von Aldi zum Tierwohl als Riesensauerei. „Wenn die Politik nicht handelt und gemeinsam mit den Bauern einen gemeinsamen Weg beschreitet, kommt der Handel, prescht vor, gibt die Vorgaben mit Haltestufe 3 und 4 vor – und die Landwirte können schauen, wo sie bleiben!“, kritisierte der Bauernpräsident. „Es ist nicht schön, was der Handel mit uns vor hat.“ Die Politik müsse mehr Druck auf die Marktmacht des Handels ausüben.

Huber ging auch auf den katastrophalen Schweinepreis ein. Obwohl auf dem Schweinemarkt Knappheit herrsche, gehe der Preis nicht nach oben“, so Huber.

Hinsichtlich des Flächenfraßes forderte Huber einen sinnvolleren Umgang mit wertvollen Flächen der Landwirtschaft. Als Beispiele für gedanken- und sinnlosen Verbrauch nannte er den Freiflächen-PV-Anlagenbau, den Straßen- und Wohnungs- sowie den Gewerbebau.

Dabei bezeichnete es der Bezirkspräsident als notwendig, gemeinsam Allianzen mit anderen Verbänden zu schmieden und die Bevölkerung zu überzeugen, dies gelte auch beim Umweltschutz. Die Landwirtschaft müsse sich dabei aktiv einbringen und das Geschehen mitbestimmen.

Hinsichtlich der „Roten Gebiete“, wo bereits Klagen von Interessengemeinschaften eingereicht wurden, sagte er, dass Klagen nichts mehr bringen würden, weil beabsichtigt sei, die „Roten Gebiete „zu vergrößern“. Jetzt müsse man darauf schauen, welchen Weg die neue Bundesregierung hier geht und wie die Auflagen für die Landwirte sind.

Einen weiteren Punkt sprach der Bezirkspräsident mit der „Schule fürs Leben“ an: An dieser Aktion des BBV, bei der Alltagskompetenz in der Schule vermittelt werden soll, beteiligen sich rund 20 Betriebe im Landkreis Dachau, wie Kreisgeschäftsstellenleiterin Marie-Theres-Janka berichtete.

Eines steht laut Bezirkspräsident Huber fest: „Die Landwirtschaft wird sich in Zukunft massiv verändern.“ Aber nicht alles müsse schlecht sein. Die Landwirtschaft muss sich laut Huber positiv in die Gesellschaft einbringen, um von dieser ganz anders wahrgenommen zu werden.

Kreisgeschäftsstellenleiterin Marie-Theres Janka berichte zum Abschluss über die im vergangenen Jahr durchgeführte Mitgliederbefragung über die Zufriedenheit der Interessenvertretung für die Betriebe, der Beratung und den sozialpolitischen Fragen sowie der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Antwort lässt sich so zusammenfassen: Im Wesentlichen fühlen sich die Mitglieder gut von ihrem Verband vertreten. Die Landfrauenarbeit im BBV wurde besonders hoch bewertet.

