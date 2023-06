Die Erdbeeren sind endlich da!

Von: Frederic Rist

Süß wie nie! Davon sind die Geschwister Alisa (1) und Lara (8, linke Seite) sowie Sara (9) und Paul (5, rechte Seite) beim Naschen der Erdbeeren auf dem Feld von Familie Offenbeck in der Rothschwaige überzeugt. © habschied

Mit leichter Verspätung hat im Landkreis Dachau die Erdbeersaison begonnen. Grund dafür ist der viele Regen im Frühjahr. Doch das hat auch sein Gutes: Die süßen Früchte überzeugen in diesem Jahr durch ihre Qualität, sind sich die Erdbeerbauern sicher.

Dachau - Mit dem Sommerbeginn bricht endlich die Erdbeersaison an, wenn auch etwas verspätet. Der starke Regen hat das Wachstum der Erdbeerpflanzen verlangsamt. Susanne Offenbeck vom Beerengarten Rothschwaige in Karlsfeld berichtet: „Wir mussten heuer mit einer Woche Verspätung in die Saison starten.“ Ihre Familie bewirtschaftet seit vielen Jahren die Erdbeerfelder zwischen dem Hof an der Münchner Straße und dem Karlsfelder See. Dennoch klagt sie nicht. Der viele Regen habe der Qualität der Beeren sehr gut getan.

„Wir behandeln unsere Erdbeeren nur mit den notwendigsten Schutzmitteln gegen Schimmelpilze. Das ist jedoch nicht gefährlich, und die Erdbeeren können bedenkenlos gegessen werden!“

Diese positive Einschätzung teilt auch Christian Heitmeier, dessen Familienbetrieb Erdbeeren, Himbeeren und Spargel in Bio-Qualität anbietet. Er freut sich, dass „die Erdbeeren in diesem Jahr von besonders hoher Qualität sind“. Trotz der Verzögerung rechnen beide mit einer erfolgreichen Saison.

Erdbeersaison stand zunächst unter keinem guten Start

Zunächst stand die Erdbeersaison jedoch unter keinem guten Stern. Kurz vor Beginn wurde eine Analyse des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) veröffentlicht, die zeigte, dass konventionell angebaute Erdbeeren häufig mit Pflanzenschutzmitteln belastet sind. Diese Nachricht sorgte zunächst für Aufregung und Verunsicherung in der Bevölkerung. Allerdings gab das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) kurz darauf Entwarnung und erklärte: Der Verzehr von Erdbeeren habe keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen zur Folge.

„Wir behandeln unsere Erdbeeren nur mit den notwendigsten Schutzmitteln gegen Schimmelpilze. Das ist jedoch nicht gefährlich, und die Erdbeeren können bedenkenlos gegessen werden“, erklärt Susanne Offenbeck. Diese Behandlung ist gerade aufgrund des feuchten Wetters so wichtig, da ansonsten die Ernte ausfallen könnte.

Begeisterung für heimische Erdbeeren ist groß

Aus ihrer Sicht wurde das Thema in den Medien übertrieben dargestellt, was zu Beginn der Saison bei vielen Menschen noch zu Zurückhaltung führte. Doch inzwischen habe sich das gelegt. „Jetzt, wo die erste Scheu überwunden ist, ist die Begeisterung der Menschen für heimische Erdbeeren groß“, ergänzt Offenbeck. Noch bis Anfang Juli können in vielen Teilen des Landkreises Erdbeeren auf den Feldern gepflückt werden.