Landkreis erhöht Müllgebühren um 11 Prozent – Sperrmüll-Entsorgung wird bei Kleinmengen kostenfrei

Von: Stefanie Zipfer

Nahezu alle Arten der Müllentsorgung werden im Landkreis Dachau teurer. © Jens Wolf/dpa

Die Abfallentsorgungsgebühren im Landkreis Dachau waren in den vergangenen Jahren eine „Erfolgsgeschichte“, findet Peter Kistler vom Landratsamt. Doch wie alle Erfolgsgeschichten muss auch diese irgendwann ein Ende finden. Im Landkreis Dachau ist dies am 1. Januar 2023 der Fall.

Dachau ‒ Dann nämlich gilt eine neue Gebührenordnung, die der Landkreis – turnusgemäß – alle vier Jahre neu berechnen muss. Die Gebühren umfassen alle sogenannten abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen – darunter die Rest- und Biomüllsammlung, den Transport und die Verwertung von Abfällen aus Recyclinghöfen, Biomüllvergärung sowie die mobile Problemmüllsammlung.

Rein rechtlich darf die kommunale Abfallwirtschaft keinen Gewinn erwirtschaften, sondern lediglich kostendeckend arbeiten. Dies ermöglichte es in den Jahren seit 2002, dass die Restmüllgebühren mit jeder neuen Kalkulationsrunde gesenkt werden konnten.

Wegen diverser Investitionen, beispielsweise in den Neubau des Recyclinghofes Dachau-Augustenfeld oder Ersatzbeschaffungen beim Fuhrpark, aber auch wegen allgemein gestiegener Kosten ist in dieser Kalkulationsperiode aber eine Gebührenerhöhung unumgänglich, wie Kistler als Sachgebietsleiter für Abfallwirtschaft im Landratsamt am Freitag den Kreisräten im Umwelt- und Verkehrsausschuss vorrechnete.

Neue Berechnung nötig

Allerdings soll diese Erhöhung mit elf Prozent, gerechnet auf vier Jahre, moderat ausfallen. „Jede Erhöhung ist nicht gut“, gab Kistler zu, „allerdings lässt die Entwicklung der Preise nichts anderes zu.“ Landrat Stefan Löwl verteidigte die Erhöhung auch damit, dass hinter der Müllentsorgung eine komplizierte Technik stehe. Klar, so Löwl, „wir wollen keinen Gewinn machen. Aber es muss auch nicht das Ziel sein, die Müllentsorgung auf Teufel komm raus billig zu halten. Die Gebühren haben auch eine lenkende Wirkung – frei nach dem Motto: „Was nix kostet, ist halt auch nix wert.“

Was Löwl dagegen ärgert, ist die „Ideologie“, die hinter manchem Ausgabenposten steckt: So wird die Abfallwirtschaft des Landkreises bis 2026 ihren Fuhrpark auf emissionsärmere Antriebe umstellen müssen – so sieht es eine EU-Richtlinie vor. Aktuell sei es nur so, dass Strom als Treibstoff teurer sei als Diesel. Und auch die CO2-Abgabe, die das Abfallheizkraftwerk Geiselbullach nun zahlen muss – rechtlich ist es damit einem Industriebetrieb gleichgestellt, obwohl es als Kommunalunternehmen nicht gewinnorientiert arbeitet – sei „Schwachsinn“. Löwl: „Durch die CO2-Abgabe sollten Betriebe motiviert werden, Verbrennung zu vermeiden. Wir müssen aber verbrennen, dafür sind wir als Abfallwirtschaft verpflichtet!“ Im Grunde, so der Landrat, sei diese neue Regelung „eine reine Steuererhöhung“ aus dem Glauben heraus: „Alles, was brennt, muss auch besteuert werden!“

Das bedeutet die Neukalkulation

Für die Bürger bedeutet die Neukalkulation nun folgendes: Für eine normale 80-Liter-Restmülltonne, die bislang 100,80 Euro pro Jahr kostete, sind von 2023 bis 2026 nun 112,20 Euro jährlich fällig. Die 120-Liter-Tonne verteuert sich von jährlich 151,20 Euro auf 168 Euro. Die 80-Liter-Biomülltonne kostet nun pro Jahr 71,40 Euro, statt wie in den vergangenen vier Jahren 64,20 Euro. Die Kosten für die 120-Liter-Biotonne steigen von 96 Euro auf 107,40 Euro.

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Der 70-Liter-Müllsack bleibt bei seinem Preis von 2,50 Euro. Und auch die Sperrmüllentsorgung wird zumindest für Kleinmengen bis 0,25 Kubikmeter kostenfrei.

Wie berichtet, hatten AfD und Freie Wähler Dachau vor zwei Jahren in einem Antrag gefordert, den Sperrmüll gänzlich kostenfrei zu stellen. Kistler zufolge hätte dies aber Nachteile. Zum einen würden die wegfallenden Einnahmen auf die Gebühren der Restmüllentsorgung umgelegt werden müssen. Zum anderen entfalle „der Anreiz zum nachhaltigen Umgang mit weiterverwendbaren Gegenständen“. Drittens gebe es einen „Bruch mit dem Konzept einer verursachergerechten Müllgebühr“.

Die Sperrmüllgebühr hat gewirkt

Zur Erinnerung: Im Jahr 1996 hatte der Kreistag bewusst die Sperrmühlgebühr eingeführt. Damals war Kistler zufolge das Sperrmüllaufkommen mit weit über acht Tonnen im Jahr 1996 enorm hoch. Mit der Gebühr habe man es geschafft, diese Menge binnen eines Jahres auf 2,9 Tonnen zu senken.

Indem man die Kleinstmengen unter 0,25 Kubikmeter nun freistelle, schaffe man einen Kompromiss, so Kistler – zumal die Wertstoffhofmitarbeiter tatsächlich oft hätten diskutieren müssen, warum bereits bei Kleinmengen eine Gebühr von 2,50 Euro verlangt werde.

Am Ende war der Ausschuss einverstanden mit Kistlers Konzept und empfahl es einstimmig zur Beschlussfassung durch den Kreistag. Zu Roderich Zauschers (Grüne) Befürchtung, ob das Personal nun nicht noch mehr Diskussionen mit Sperrmüll-Abgebern wird fürchten müssen, meinte Löwl: „Die haben das im Griff. Und wenn einer 0,27 Kubikmeter abgibt, werden wir großzügig sein.“

