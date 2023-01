Die erste Turnhalle in Dachau wird zur Flüchtlingsunterkunft

Teilen

Soll für Geflüchtete genutzt werden: die Turnhalle der ehemaligen Realschule an der Steinstraße. © Habschied

Ab Ende Februar wird die Turnhalle in der Steinstraße in Dachau zur Flüchtlingsunterkunft. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit.

In den vergangenen Wochen hat sich das Zugangsgeschehen im Bereich Asyl und Flüchtlinge weiter verschärft (wir berichteten). Nach wie vor werden dem Landratsamt Dachau 14-tägig rund 50 Personen zur Unterbringung und Versorgung zugewiesen. Die vorhandenen Asylunterkünfte, Containeranlagen und angemietete Objekte sind nahezu vollständig belegt. Bis weitere Unterkünfte verfügbar sind, müssen die neu ankommenden Menschen vorübergehend in der Erstaufnahmeunterkunft in Hebertshausen und – voraussichtlich nach den Faschingsferien – in der Turnhalle in der Steinstraße untergebracht werden, so Pressesprecherin Sina Török in einer Pressemitteilung.

Landratsamt plant, weitere Hallen zu aquirieren

Die zuständigen Fachbereiche im Landratsamt bemühen sich mit Nachdruck, weitere Unterkunftskapazitäten anzumieten oder neue Containeranlagen zu errichten. Ziel sei es laut Török, den Aufenthalt in den Notunterkünften so kurz wie möglich zu gestalten. „Aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung ist jedoch davon auszugehen, dass die Turnhalle nicht kurzfristig wieder für den Schul- und Vereinssport freigegeben werden kann.“ Vielmehr laufen im Landratsamt Planungen, weitere Sporthallen nutzen zu müssen. Gemeinsam mit dem Josef-Effner-Gymnasium sucht das Landratsamt Dachau daher nach Alternativen, um insbesondere den Schulsport, der sonst in der Halle stattfindet, zu kompensieren. Auch mit den örtlichen Sportvereinen ist die Kreisverwaltung aktuell in Gesprächen.

Das Landratsamt arbeitet an der Schaffung weiterer Kapazitäten. In Planung sind, wie berichtet, bis zu 350 Plätzen in Containeranlagen in Dachau und Indersdorf. Kleinere Planungen laufen in Odelzhausen, Sulzemoos, Altomünster, Hilgertshausen-Tandern sowie Röhrmoos.

Ausfall des Sportunterrichts soll gering gehalten werden

Die Turnhalle in der Steinstraße wird als erste Turnhalle im Landkreis genutzt, da das Josef-Effner-Gymnasium als einzige Landkreisschule über zwei Turnhallen verfügt und die Halle im Vergleich zu den anderen Landkreissporthallen nur eine geringe Kapazität (sogenannte 1,5-fach Halle; alle anderen sind 3-fach-Hallen) hat. „Dadurch sind die Einschränkungen für den Schul- und Vereinssport verglichen zu anderen Sportstätten am geringsten“, so Török. Der Ausfall des Sportunterrichts werde so gering wie möglich gehalten und auf verschiedene Schulen in Dachau verteilt. Und mit Blick auf den Frühling „können einige Sportarten und -gruppen auch wieder im Freien stattfinden bzw. trainieren“.

mm

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.