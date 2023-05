Die ersten Kitze sind vor dem Mähtod gerettet

Von: Miriam Kohr

War nach ihrem ersten Einsatz überglücklich: Christiane Nissen aus Pasenbach mit einem geretteten Kitz aus einem Indersdorfer Feld. © Miriam Kohr

Rehkitze warten derzeit gut getarnt in den Feldern auf ihre Mütter. Doch auch die Bauern beginnen ihre Wiesen zu mähen. Damit die Kitze nicht Opfer der großen Mähmaschinen werden, gibt es Teams im Landkreis, die auf den Feldern nach den Kleinen suchen. Sechs Kitze wurden so bereits gerettet. Und das ist erst der Anfang.

Landkreis – Um halb 4 Uhr morgens klingelte bei Christiane Nissen der Wecker, denn die Pasenbacherin ist Kitzretterin. Für sie und neun weitere Helfer ging es bereits zweimal in diesem Jahr früh morgens nach Indersdorf. Dort hatte der Verein Rehkitzhilfe seinen ersten Einsatz. Ein Landwirt wollte seine Felder mähen und hatte den Verein vorher um Hilfe gebeten.

Drei Piloten flogen vor Sonnenaufgang ihre Drohnen über die Felder und suchten diese mit der Wärmebildkamera nach Wärmepunkten ab. „Wir haben 15 solcher Wärmepunkte mit der Drohne registriert, in drei davon waren tatsächlich Kitze gelegen“, berichtet Nissen von ihrem zweiten Einsatztag. An ihrem ersten Einsatztag war die Suche noch ohne Funde verlaufen.

„Die Kitze werden mit Handschuhen und Grasbüscheln in einen Korb gelegt“, erklärt Nissen. Anschließend werden sie in der Nähe des Feldes abgelegt, wobei die Helfer den Korb über das Kitz stülpen, so dass es nicht wieder zurück aufs Feld laufen kann. „Wir markieren die Körbe immer mit einer Fahne oder ähnlichem, damit die Bauern sie schnell finden und die Tiere nach der Mahd befreien können“, erzählt sie. Bald darauf werden die Kitze dann von ihren Müttern wieder gefunden und abgeholt.

Nissen ist fast seit der Gründung im vergangenen Jahr dabei. Die Vorsitzende Martina Zander aus Neufahrn habe sie zum Verein gebracht. Mittlerweile hat der Verein sieben Mitglieder, neun Fördermitglieder und 37 Helfer, davon sind sieben Drohnen-Piloten. Die Mitglieder und Helfer kommen bisher aus den Landkreisen Freising, Dachau, Pfaffenhofen und Augsburg, Neumitglieder sind stets willkommen.

„So ein Kitz in den Armen zu halten und zu retten ist ein unheimlich ergreifendes und tolles Gefühl, das bei mir immer noch nachklingt sowie meine Motivation um ein Vielfaches gesteigert hat“, schildert die Pasenbacherin ihre Eindrücke von ihren ersten Einsätzen. Sie hofft, dass noch viele weitere Bauern den kostenlosen Service des Vereins annehmen werden.

Denn, klar, nicht gerettete Kitze könnten Opfer der großen Mähmaschinen werden. Aufgrund ihres fehlenden Fluchtinstinkts bleiben sie bei Gefahr einfach liegen. Überlebenschance: gleich null. „Kitze, die nicht sofort sterben, verbluten“, weiß Peter Lederer vom Drohnenteam Hebertshausen. Bauern hätten auf ihren Maschinen keine Chance, die gut getarnten Kitze zu entdecken.

Auch das Team aus Hebertshausen hatte heuer schon Erfolg. Es flog vergangenen Mittwoch und Donnerstag ab 4 Uhr in der Früh über 35 Hektar Feld bei Webling ab, Lederer und seine Helfer fanden an dem Tag zwei ebenfalls drei Kitze. Für dieses Drohnenteam ist es bereits die zweite Saison.

„Bisher sind es wenig Einsätze. Das liegt an der Witterung“, erklärt Lederer vom Hebertshauser Drohnenteam. Die kühlen Temperaturen und der viele Regen sorgten für durchnässte Felder, die weder Bauern gerne mähen noch Rehe gerne zum Ablegen der Kitze nutzen. Auch den neun Helfern des Drohnenteams passierte es an den beiden Tagen, dass sie „knöcheltief im Wasser standen“. Doch jetzt, wo das Wetter besser wird, geht es bald richtig los. Das Drohnenteam fliegt für Hebertshauser Landwirte kostenlos und für alle anderen gegen eine Spende, um zumindest die Fahrtkosten der ehrenamtlichen Helfer zu decken.

Die Rehkitzretter

sind unter www.rehkitzhilfe.com und www.hebertshausen.de/technik-gewerbe-wirtschaft/drohnenteam zu erreichen.