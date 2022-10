Die Gesundheitsversorgung im Landkreis Dachau ist im Notfall sicher

Von: Stefanie Zipfer

Das Risiko eines Stromausfalles ist in der EU nicht auszuschließen. (Symbolfoto) © Mario De Fina/dpa/picture alliance

Ein echter Blackout ist in diesem Winter äußerst unwahrscheinlich. Dennoch bereitet sich der Landkreis derzeit auf diesen Fall vor.

Dachau – „In der Hoffnung auf den besten Fall bereiten wir uns auf den schlimmsten vor“, erklärte Dr. Michael Oswald im August im Gespräch mit der Heimatzeitung. Thema der Unterhaltung mit dem obersten Katastrophenschützer im Landratsamt: die Bemühungen der Kreisbehörde, Dachau und sein Umland auf den unwahrscheinlichen Fall eines mehrtägigen Blackouts im Winter vorzubereiten.

Mehrere Runde Tische zum Thema Energiekrise/Blackout fanden statt

Diese Bemühungen sind nun, knapp zwei Monate später, weit gediehen. Wie Landratsamtssprecherin Sina Török erklärt, hätte in der vergangenen Woche der erste von mehreren geplanten Runden Tischen zum Thema Energiekrise/Blackout stattgefunden, der nächste Runde Tisch solle schon am kommenden Mittwoch tagen.

Die Treffen würden „fachlich gebündelt“, Schwerpunktthemen auf Landkreis-Ebene seien demnach Gesundheitsversorgung inklusive Rettungsdienst, Betreuung und Pflege, Wasser und Abwasser sowie Gas- und Stromversorgung. Parallel dazu würden in den Gemeinden „lokale Überlegungen, Abstimmungen und Planungen“ laufen. Alle Ergebnisse zusammengefasst sollen dann zum Jahresende in einen Flyer münden, der laut Török „die wichtigsten gemeindespezifischen Informationen und Hinweise“ gibt.

Für Oswalds Landratsamtsabteilung ist die Arbeit ein Novum: Bislang umfassten die Pläne des lokalen Katastrophenschutzes nur den Fall eines örtlich und zeitlich begrenzten Stromausfalls. Angesichts der Energiekrise, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, geht es nun jedoch um einen „überregionalen und länger anhaltenden Blackout, von dem mehrere Landkreise mindestens 24 Stunden betroffen sind“. Die Gefahr: dass die sogenannte kritische Infrastruktur – beispielsweise Krankenhäuser – in Schwierigkeiten gerät und auch mit Rettungs- und Hilfsdiensten nicht mehr kommunizieren kann.

Der erste Runde Tisch brachte in diesem Punkt gute Nachrichten: Im Gesundheitsbereich haben „alle Einrichtungen und Akteure grundsätzlich bereits eigene Notfallpläne und können für mindestens 48 bis 72 Stunden autark arbeiten“, wie Landratsamtssprecherin Török berichtet.

Gemeinden richten lokale Zentren ein

Sie betont aber auch: Sollte der Blackout länger als diese 48 bis 72 Stunden dauern, müsste die Katastrophenschutzbehörde diese kritische Infrastruktur versorgen – „allgemeine Hilfen für die Bevölkerung“ wären dann also nicht mehr möglich. Oder anders formuliert: Geholfen wird dann nur noch denen, die sich selbst nicht helfen können. Dem Rest rät Török zu „privater Vorsorge“. Die beinhaltet – im wesentlichen – einen Vorrat an Wasser und Konserven, ein funktionierendes Radio sowie Kerzen und Streichhölzer.

Weiteres Ergebnis des Runden Tisches: Die Gemeinden richten in Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen sogenannte „Leuchttürme“ oder lokale Zentren ein. Angedacht sind hier laut Landratsamt Turnhallen oder Gebäude, welche mit Strom versorgt und wo Menschen untergebracht werden, die etwa ein Beatmungsgerät benötigen.

Landrat Löwl ist daher vorsichtig optimistisch und begründet die Aktivitäten seiner Behörden damit, dass „auch wenn ein großflächiger und längerfristiger Blackout nach wie vor eher unwahrscheinlich ist, müssen wir uns gemeinsam mit den Betreibern der kritischen Infrastruktur, den Rettungs- und Hilfsdiensten sowie den übrigen Akteuren der Daseinsvorsorge damit beschäftigen. Denn auch ein Krieg in Europa war Ende 2021 noch undenkbar“. Gute Vorbereitung und vor allem eine funktionierende Kommunikation zwischen allen Akteuren sei in Krisen „das A und O“. Löwl ist daher „froh, dass wir es im Landkreis bisher immer geschafft haben, die richtigen Leute an einen Tisch zu bringen und mit der vor Ort vorhandenen Fachkompetenz konstruktiv an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten“.

