Johann Groß (FW): „Die große Politik muss ihr Ohr bei den Menschen haben“

Johann Groß will für die FW in den Landtag. © Photodesign Brandl

Im Herbst wird der bayerische Landtag neu gewählt. Die Dachauer Nachrichten stellen die Direktkandidaten der Parteien, die im Landtag vertreten sind, in lockerer Reihenfolge vor. Heute: Johann Groß (Freie Wähler).

Dachau: Der 66-jährige Landwirt lebt in Bergkirchen. Groß ist seit 2002 Gemeinderat, seit 2020 dritter Bürgermeister der Gemeinde Bergkirchen und sitzt seit 2008 für die Freien Wähler im Kreistag Dachau. Er ist seit 40 Jahren verheiratet, hat vier Kinder und sechs Enkelkinder.

Was zu erreichen wäre Ihr wichtigstes Ziel im Landtag?

Als Erstes würde ich die Berufe im sozialen Bereich, z.B. Pflege, stärken. Hier besonders finanziell und personell. Stärkung der Kommunen durch ein größeres finanzielles Budget. Die Kommunen müssen immer mehr Aufgaben übernehmen und werden oft alleine gelassen. Stärkung des ländlichen Raumes und der Landwirtschaft.

Die große soziale Frage dieser Zeit ist das Wohnen. In Zeiten von Wohnungsnot und steigender Mieten: Welche Lösungen schlagen Sie vor, um erschwinglichen Wohnraum zu fördern?

Wir brauchen einen gesunden Mix beim Wohnen: Eigenheim und sozialer Wohnungsbau müssen vorangetrieben werden. Die bürokratischen Hindernisse beim Wohnungsbau brauchen Erleichterungen. Projekte wie genossenschaftliches Wohnen oder die Nutzung der Erbpachtmöglichkeiten sind da mögliche Ansatzpunkte.

Im Landkreis Dachau gibt es bei der Windenergie erheblichen Aufholbedarf. Ist das Ziel des Landkreises, bis 2027 1,6 Prozent seiner Fläche für den Bau von Windkraftanlagen zu reservieren, realistisch?

Wir brauchen einen Energiemix aus Windkraftanlagen, PV-Anlagen auf Dächern und Fern- und Nahwärmenetze. Da gehört für mich der nachwachsende Brennstoff Holz als Energiequelle dazu. Ein wenig beachteter Faktor für den Ausbau regenerativer Energien ist aber das bisher begrenzte Stromleitungsnetz. Hier möchte ich den Ausbau im Landtag vorantreiben. Eine politische Forderung ist hier dringend nötig.

Viele Bürger scheinen das Vertrauen in den Staat und die Politik verloren zu haben. Was sind die Gründe? Und wie müsste die Politik sich ändern, um wieder Vertrauen zurückzugewinnen?

Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich nicht mehr von der aktuellen Politik mitgenommen. Die große Politik muss wieder ihr Ohr bei den Menschen haben. Mit meiner langjährigen kommunalpolitischen Erfahrung kenne ich die Probleme an der Basis und trete für die Angelegenheiten meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger mit aller Kraft und Energie ein. Als Person mit ländlichen Wurzeln stehe ich für eine bürgernahe Politik im bayerischen Landtag.

Welche Pläne haben Sie, um die Wirtschaft anzukurbeln, die Ausbildung und Bindung von Fachkräften in unserer Region zu stärken?

Die Handwerksberufe müssen in unserer Region eine größere Wertschätzung finden. Besonders die Ausbildung muss für junge Menschen attraktiver werden. Dies stärkt unseren wichtigen Mittelstand und die Kleinunternehmen, die unsere Region widerstandsfähig in Krisenzeiten machen. Corona und der Ukraine-Krieg haben uns die starke Widerstandskraft unserer mittelständischen Unternehmen besonders aufgezeigt. Leerstände im Gewerbeimmobilienbereich müssen erkannt und schlummernde Gewerbeflächen (z.B. noch nicht bebaute Grundstücke) aktiviert werden.

Die Frage der Migration und wie sich dadurch das Leben und die Gesellschaft im Landkreis Dachau verändern könnten, beschäftigt derzeit viele Menschen. Sie auch?

In der Kommune beschäftigt uns diese Frage erheblich, sowohl im Gemeinderat wie auch im Kreistag. Die Unterbringung, Bildung und Integration von zu uns kommenden Menschen ist eine große Herausforderung. Hier bedarf es der Anstrengung von uns allen, um Integration erfolgreich zu gestalten.

Immer mehr Ärzte schließen ihre Praxen. Wie kann die Gesundheitsvorsorge noch gewährleistet werden – gerade im ländlichen Raum mit zu wenig Anbindung?

Auf Landesebene müssen wir die Rahmenbedingungen für das medizinische Personal optimieren. Es müssen für Ärzte im ländlichen Raum neue und attraktive Anreize geschaffen werden. Aber auch Pflegerinnen und Arzthelferinnen, die wir dringend brauchen, müssen wir vor Ort halten und ihnen ein bezahlbares Leben ermöglichen.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie gerade nicht für die Politik unterwegs sind?

Ich bin leidenschaftlicher Fußballer. Bis heute spiele ich in einem Fußballverein in der Ü60-Mannschaft. Als Landwirt mit Leib und Seele bin ich auch gerne in unserer Natur und Kulturlandschaft unterwegs. Meine Großfamilie ist mir sehr wichtig: Meine vier Kinder und mittlerweile sechs Enkelkinder halten mich auf Trab. Mit meiner Frau und unseren sechs Enkelkindern fahre ich auch gern in Kurzurlaub.

