Die große Schnäppchenjagd

Teilen

Tolles Schnäppchen: Mustafa Charizada freut sich über sein ersteigertes Rad. © Simone Wester

Ein Paradies für Schnäppchenjäger: 70 Fundräder und mehr kamen bei der jährlichen Versteigerung der Stadt Dachau unter den Hammer

Dachau – Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten – am vergangenen Samstag stand Heribert Lorenz wieder als Auktionator auf der Bühne, als die Stadt Dachau zur jährlichen Versteigerung von Fundsachen, die sich im Laufe eines Jahres angesammelt hatten, am Bauhof Dachau eingeladen hatte.

70 Fundräder kamen dieses Mal unter den Hammer, dazu zahlreiche Elektroartikel, hochwertiger Schmuck, Handys und einiges mehr. Neu in diesem Jahr: Viele Fundsachen wurden zu Festpreisen verkauft. Darunter Hunderte Schwimmbrillen, Badeschuhe, Brillen, Kleidung und vieles mehr.

„Wir bekommen alle zwei Wochen Müllsäcke voll Zeug“, erklärt Beate Boll, Leiterin des Bürgerbüros und damit auch zuständig für das Fundbüro. „Diese Fundstücke, die in den städtischen Bussen und Bädern von den dortigen Mitarbeitern eingesammelt werden, müssen dann alle erfasst und katalogisiert werden“, so Boll. Viel Arbeit für sie und ihre Mitarbeiter.

Der Erlös der Versteigerung decke diese Kosten bei weitem nicht, so Boll. Dabei müsse es gar nicht erst zur Versteigerung kommen, wenn sich die Bürger, die etwas verloren haben, beim Fundbüro melden würden, betonte die Abteilungsleiterin. Sie und ihre Kollegen wundern sich immer wieder, dass vor allem hochwertige, teure und eigentlich wichtige Dinge wie Brillen, Handys, Geldbeutel und mehr nicht abgeholt würden.

Aber auch Bürger, die etwas finden, können die Fundstücke zu den Öffnungszeiten im Fundbüro anmelden, betont Beate Boll. „Bitte fragen Sie nach und bitte geben Sie Fundsachen bei uns ab“, appelliert sie an die Dachauer. Per E-Mail an fund@dachau.de oder telefonisch unter der 0 81 31/75- 2 76 oder 75-2 61 ist dies problemlos möglich.

Des einen Leid, des anderen Freud. So freute sich Mustafa Charizada aus Karlsfeld bei der Auktion, dass er ein neuwertiges Fahrrad ersteigern konnte. Gerade mal 55 Euro musste er dafür hinlegen, für den 23-Jährigen ein tolles Schnäppchen. „Ich habe mir die Räder vorher angeschaut, und dann hat’s bei der Versteigerung sofort geklappt“, so der Karlsfelder. Der erhoffte E-Roller war allerdings dieses Mal nicht dabei.

Kurioses widerfuhr vor über 20 Jahren dem Dachauer Wolfgang Wiesmeir. Dem heute 69-Jährigen wurde vor dem Dachauer Kino sein Fahrrad gestohlen. Zwei Jahre später entdeckte er es bei der Versteigerung am Bauhof Dachau wieder und kaufte es für 25 Mark zurück. Seitdem ist er regelmäßiger Gast bei den Versteigerungen.

Simone Wester