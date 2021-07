Die Hälfte der Neuinfizierten hat die Delta-Variante

Inzidenz im Landkreis Dachau weiter niedrig

Der Überblick der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie im Landkreis Dachau.

Dachau - Am gestrigen Dienstag lag die Inzidenz im Landkreis Dachau bei 5,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Damit haben sich in den vergangenen sieben Tagen acht Personen mit Wohnsitz im Landkreis Dachau neu mit dem Coronavirus infiziert.

In der Woche vom 28. Juni bis 4. Juli wurden dem Gesundheitsamt insgesamt zehn neue Indexfälle gemeldet; acht davon weiblich, zwei männlich. In einem Fall handelt es sich um eine jugendliche Person. Die anderen Fälle sind Personen im Erwachsenenalter. In 50 Prozent der Fälle erfolgte die Ansteckung im privaten Umfeld. In zwei Fällen handelt es sich um Reiserückkehrer. In den restlichen Fällen ist der Expositionsort nicht ermittelbar.

Bei der Hälfte der Fälle wurde die so genannte Delta-Variante nachgewiesen. Das Landratsamt appelliert weiter an alle Bürger, sich an die geltenden Kontaktbeschränkungen und Maßnahmen zu halten und auch die kostenlosen Testangebote zu nutzen.

Impfaktion in Karlsfeld mit Johnson&Johnson

Mit der Sonderimpfaktion am Freitag und Samstag, 2./3. Juli, konnten gut 500 Bürger im Impfzentrum Karlsfeld mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson geimpft werden. Landrat Stefan Löwl dankt allen Ehrenamtlichen für ihren entschlossenen Einsatz und zeigt sich zufrieden, obwohl sogar 1000 Impfdosen zur Verfügung standen.

Nach Erstimpfung mit Astrazeneca jetzt mRNA-Impfstoff

Seit vergangenem Wochenende finden die Zweitimpftermine des „Impfturbos“ im April statt: Bürger, die im April in der Grundschule Vierkirchen geimpft wurden, werden bis 11. Juli am gleichen Ort zweitgeimpft.

In der Realschule Dachau geimpfte Personen werden am Sonntag, 11. Juli, um die gleiche Uhrzeit und am selben Ort geimpft. Bürger, die im April im Wirtshaus in Erdweg geimpft wurden, erhalten die Zweitimpfung bis 11. Juli ebenfalls wieder am gleichen Ort. Tag und Uhrzeit sind grundsätzlich in den jeweiligen Impfunterlagen zu finden. Aufgrund der neuen STIKO-Empfehlung vom 1. Juli wird allen Personen mit einer Astrazeneca-Erstimpfung ein mRNA-Impfstoff (BioNTech oder Moderna) angeboten. Welcher mRNA-Impfstoff konkret zur Verfügung steht, kann im Vorfeld leider nicht mitgeteilt werden. Auf Wunsch ist natürlich auch eine Zweitimpfung mit Astrazeneca möglich.

Impfquoten im Landkreis bei 57,3 und 41,0 Prozent

Die Zahl der Erstimpfungen steigt im Landkreis Dachau weiter auf aktuell 88 792 (Stand: 5. Juli), wobei die Impfungen mit Johnson&Johnson nicht berücksichtigt werden. Dies entspricht einer Impfquote von 57,3 Prozent. Damit liegt der Landkreis weiter über der Quote von 54,4 Prozent in Bayern sowie 56,5 Prozent in Deutschland. Auch die Zweitimpfungen nehmen weiter zu. Insgesamt haben im Landkreis bereits 63 439 Bürger die zweite Impfdosis erhalten, der so genannte Vollschutz ist allerdings erst nach zwei Wochen gegeben. Die Zweitimpfquote liegt somit aktuell bei 41,0 Prozent und damit ebenfalls über der Bayern- (38,2) bzw. Deutschlandquote (38,9).

Im Helios-Amper-Klinikum Dachau werden derzeit wieder vier Personen mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion stationär behandelt. Dabei handelt es sich um eine Person aus dem Landkreis Dachau, die anderen drei sind aus umliegenden Landkreisen. Drei Personen befindet sich auf der Normalstation, eine wird intensivmedizinisch behandelt.

