Die Haupts hören nach 45 Jahren auf dem Dachauer Markt auf

Von: Petra Schafflik

Marianne und Emil Haupt im Garten in Lotzbach. Nach 45 Jahren Arbeit können sie ihn jetzt genießen. © Petra Schafflik

Marianne und Emil Haupt haben ihren Stand mit Obst und Gemüse auf dem Dachauer Wochenmarkt aufgegeben. Nach 45 langen Jahren.

Dachau – Wenn Samstagfrüh um 7 Uhr die ersten Stammkunden auf den Wochenmarkt in der Dachauer Altstadt strömen, werden sie ein Geschäft nicht mehr erblicken. Marianne und Emil Haupt haben ihren Stand mit Obst und Gemüse aufgegeben. Nach 45 langen Jahren.

45 Jahre lang die Dachauer mit Obst und Gemüse versorgt

45 Jahre lang haben Marianne (75) und Emil (76) Haupt mit ihrem Stand am Wochenmarkt die Dachauer mit Obst und Gemüse versorgt. Ab diesem Samstag werden die frischen Produkte aus der Region und aus biologischem Anbau dort fehlen. Denn die beiden ziehen sich aus ihrem Berufsleben zurück und haben ihren Stand aufgegeben. Ein Nachfolger hat sich nicht gefunden. „Wir gehen jetzt erst in Urlaub und dann in den Ruhestand“, sagt Marianne Haupt im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Tatsächlich hat der Marktstand der Familie eine noch längere Tradition. Schon die Eltern von Marianne Haupt haben seit 1948 oder 1949 mit Gründung des Markts dort verkauft. „Gemüse haben meine Eltern noch viel selbst produziert, Obst kam vom Großhandel, und auch mit Eiern hat der Vater noch gehandelt.“ Porree, Bohnen, Sellerie und Gurken wurden damals in Lotzbach am Wohnort der Familie angebaut. Das wurde über die Jahre weniger, die Flächen fehlten. „Aber unsere Kräuter haben wir immer noch selbst hier gezogen.“

Über die Jahre haben die Haupts ihr Angebot mehr und mehr umgestellt auf Bioprodukte, schließlich das gesamte Sortiment. Alles auch möglichst regional, Gemüse vom Obergrashof, Äpfel vom Bodensee. „Lebensmittel sind Leben“, sagt Emil Haupt.

Die Umstellung haben sie mit voller Überzeugung vollzogen. „Anfangs waren das durchaus harte Jahre, die Akzeptanz für Bio war noch nicht so da“, erinnert sich Marianne Haupt. Doch nach und nach hat es sich geändert, eine jüngere Generation, auch gerade Familien mit Kindern, hätten dann auf die Ware aus ökologischem Anbau wirklich Wert gelegt.

Auch besondere Schätze gab es am Marktstand

Auch besondere Schätze gab es am Marktstand zu erwerben: saftige Zwetschgen und aromatische Birnen, die im Garten der Familie Haupt wachsen. Aus den Früchten ihres Quittenbaums haben sie jedes Jahr Saft pressen lassen. „Diese Dinge haben die Kunden sehr geschätzt.“

Viele Jahre waren die Haupts auf mehreren Märkten vertreten, zuletzt wurde noch der Wochenmarkt am Samstag beschickt. Eine anstrengende Arbeit, erzählt Marianne Haupt. Bei jedem Wetter, „im Winter hatten wir ein Zelt, im Sommer heißt es schwitzen“. Die richtige Kleidung sei entscheidend, betont Emil Haupt. Stets gab es nur zwei, drei Wochen Winterpause. Trotzdem war ihnen der Marktstand eine Herzensangelegenheit. „Das Schöne überwiegt“, sagt Emil Haupt.

Wenn Marianne und Emil Haupt sich jetzt ganz aus dem Berufsleben zurückziehen, bedeutet das auch das Aus für ihren Marktstand. Vergeblich haben sie einen Nachfolger gesucht, bei Kollegen und im Großmarkt nach Interessenten gefragt. „Dabei wäre es doch schön, wenn junge Erzeuger aus der Region den Stand übernehmen würden“, findet Marianne Haupt. Doch ihre Bemühungen haben nichts ergeben.

Der Abschied war schon emotional

So war am vergangenen Samstag Schluss. „Der Abschied war schon emotional.“ Die Kunden waren überrascht, gleich kam die Frage: Wo kaufen wir denn jetzt ein? Auch die Haupts werden ihre Kunden und Kollegen vermissen. „Man hat sich so lange gekannt, war immer im Austausch.“ Doch jetzt freuen sie sich auf die kommende Zeit. Ein bissl ruhiger wollen sie es nun angehen, mehr Rücksicht auf die Gesundheit nehmen. „Wir freuen uns auf jeden Tag.“

