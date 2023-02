Die Künstlerin, die in drei Welten lebte

Von: Miriam Kohr

Die Künstlerin Gertrude Oehm-Rudert in ihrem Atelier. © Wolfgang Feik

Die Künstlerin Gertrude Oehm-Rudert war bis zu ihrem Tod vergangenen September im Alter von 83 Jahren kreativ tätig, wenn auch auf andere Art, als man es von ihr gewohnt war.

Dachau – Der weibliche Körper und das menschliche Gesicht faszinierten die Dachauer Künstlerin Gertrude Oehm-Rudert besonders. Zeichnerisch und bildhauerisch gelang es ihr, nicht nur ein bloßes Abbild zu schaffen, sondern vielmehr auch das Wesen des Menschen dahinter festzuhalten. „Das Werk war nie kalt, es hat stets gelebt“, sagt Sabine Hallinger.

„Begabung ist, wenn man Gesehenes und Empfundenes in einer persönlichen Form wiederzugeben im Stande ist“, schreibt die Künstlerin selbst auf einem Notizblatt, welches die Töchter beim Treffen in einem Dachauer Café dabeihaben.

Dachauer Künstlerin prägt mit ihren Figuren das Stadtbild

Dass die gelernte Einzelhandelskauffrau Talent für das Figürliche hat, sagten ihr schon ihre Lehrer in der Schule. Beim dreijährigen Studium für Grafik und Illustration bekam sie nochmals Bestärkung darin, bildhauerisch zu arbeiten. Ihre Begabung und ihr unermüdlicher Fleiß, als auch der für beide Seiten äußerst befruchtende Austausch mit dem Kunstmaler Otto Fuchs (Akt-Fuchs), haben schließlich dazu geführt, das Oehm-Rudert unzählige Auftragsarbeiten erhielt und viele lebensgroße Figuren umsetzen konnte.

Einige davon prägen nun das Dachauer Stadtbild. „Zwei Mädchen in Dachauer Tracht“ in Dachau-Süd, ein „Kletterbaum mit Buben“ in der Nähe der Pollnstraße oder der „Taubenbrunnen“ in der Gröbenrieder Straße sind nur ein paar Beispiele für großartige Skulpturen, welche die beiden Töchter als Fotografien in einer großen Mappe sammelten.

Einblicke in das Archiv einer bekannten Dachauer Künstlerin

Unsere Mutter schaffte es auch, Trachtenfiguren, die ja schnell mal kitschig geraten können, zu ,beseelen’.

Die Schwestern Sabine Hallinger (links) und Christine Rudert gewähren einen Blick auf das künstlerische Leben ihrer Mutter Gertrude Oehm-Rudert. © Miriam Kohr

„Unsere Mutter schaffte es auch, Trachtenfiguren, die ja schnell mal kitschig geraten können, zu ,beseelen’“, sagt Rudert beim Blättern durch die Fotos. „Für mich ist es noch einmal etwas ganz anderes, wenn ich Mutters Skulpturen betrachte oder darüber streichle“, sagt Hallinger, die ihrer Mutter bereits als Kind und Jugendliche oft Modell stand. „Für anatomische Studien war es durchaus üblich, sich spontan zu entblättern“, schmunzelt sie.

Töchter erzählen, wie es war Künstlerin als Mutter zu haben

Beide Schwestern sehen es als Bereicherung, mit einer Künstlerin aufgewachsen zu sein. „Das Haus war immer voll“, erinnert sich Rudert. Freunde und Künstler gingen stets ein und aus. „Für sie war der künstlerische Austausch seelische Nahrung“, gibt Hallinger die Worte ihrer Mutter wieder.

Ihren schöpferischen Drang konnte sie nicht ausschalten.

Vor allem mit ihrem „Seelenverwandten und Künstlerfreund“ Otto Fuchs, gab es viele nahezu endlose und stets gehaltvolle Gespräche über Kunst. Die Töchter erinnern sich, wie ihre Mutter bis zuletzt künstlerisch tätig war. „Ihren schöpferischen Drang konnte sie nicht ausschalten“, weiß Hallinger.

Zeichnungen auf Serviettenpapier

Weil es ihr aus gesundheitlichen Gründen aber zunehmend schwerer fiel, bildhauerisch zu arbeiten, konzentrierte sich die Künstlerin immer mehr auf Zeichnungen. „Wo auch immer sie saß, skizzierte sie etwas – im Zweifel mit Kugelschreiber auf einer Serviette“, schildert Rudert und breitet unzählige Skizzen auf kleinen Papierstückchen aus.

Ein voluminöser Frauen-Akt mit Blumen, die Profilansicht einer Dame, welche viel von einer Karikatur hat, oder auch abstrakte Muster reihen sich nebeneinander. Das Papier hat Oehm-Rudert aber auch anderweitig genutzt, denn was wenige von der Künstlerin wissen, ist, dass sie auch mit Worten gut umgehen konnte. „Unsere Mutter hat schon immer gern geschrieben. Vor allem Märchen“, erzählt Hallinger und schlägt ein braunes Büchlein auf.

„Jeden Tag, wenn die Sonne die Erde wärmte, konnte es Kinder lachen hören, und seine Sehnsucht nach der Erde wurde immer größer“, steht da in Oehm-Ruderts Handschrift auf bereits vergilbtem Papier geschrieben.

Es ist „Die Geschichte vom Sternlein“, in der ihre Enkelkinder einem Stern zeigen, was es auf der Erde in Großmutters Garten so zu lachen gibt. „Mutter hat uns und später dann ihre zahlreichen Enkelkinder als Akteure in ihre Geschichten eingewoben“, erzählt Hallinger. Neben Märchen brachte Oehm-Rudert auch Gedichte, Gedanken und Philosophisches zu Papier.

Viel Fantasie bereits als Kind

Dass die Künstlerin viel Fantasie hatte, zeigte sich bereits in ihrer Kindheit. „Sie hat die Welt immer schon etwas anders gesehen. Das hat es für sie nicht immer leicht gemacht“, weiß Hallinger.

„Dinge sehen, die andere nicht sahen, das zog sich durch ihr Leben. Man durfte beispielsweise nie zu schnell ihren Teller abräumen, weil sie in den Soßenresten etwa Gesichter oder Figuren sah“, erzählt Rudert und zeigt dabei ein Foto von ihrer Mutter, wie diese ihre Wahrnehmung vom Inhalt einer scheinbar leeren Schüssel mit Bleistift auf ein Blatt skizziert.

„Sie konnte auch jeden Tag aufs Neue begeistert auf demselben Feldweg spazieren gehen, weil sie ihn jeden Tag anders wahrzunehmen verstand“, erzählt Hallinger. Diese habe ihre Mutter heute noch in vielen Situationen im Ohr, wie sie Dinge sagt wie „Schau nur, in welchen Farben der Schnee glitzert!“.

Die Künstlerin, die in drei Welten lebte

„Gerti war ein ganz besonderer Mensch, hatte eine besondere Aura um sich (...) Sie war ein Mensch, der sich parallel in gleich drei Welten bewegte. In der realen Welt, in der sinnlichen Welt des Künstlers und darüber hinaus im Übersinnlichen – in der spirituellen Welt“, hieß es in der Trauerrede zur Bestattung am 6. Oktober 2022.

„Das Weiterleben nach dem körperlichen Tod war für sie keine Glaubensfrage, sondern tiefes Wissen“, sagt Hallinger. „Und sie versprach uns, weiterhin liebevoll schützend ihre Hand auf unser Haupt zu legen – über ihren Tod hinaus.“ Gertrude Oehm-Ruderts Werke in Dachaus Straßen werden in jedem Fall noch lange Zeugnis von ihr geben.

