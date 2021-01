„Die Lage im Klinikum ist deutlich entspannter“

Corona beherrscht weltweit die Schlagzeilen, die zweite Welle hat Deutschland erfasst. Dr. Alexander von Freyburg berichtet über die Lage am Klinikum Dachau.

Landkreis – Die Situation in den Kliniken entspannt sich derzeit ein wenig. Auch im Helios Amper-Klinikum Dachau ging die Zahl der Corona-Patienten auf der Normalstation in den vergangenen Tagen zurück. Pandemiebeauftragter und Leitender Oberarzt der Nothilfe Alexander von Freyburg berichtet, wann das Klinikum den Höchststand in der zweiten Welle verzeichnete – und wovon es seiner Meinung nach abhängt, dass der Abwärtstrend weiter anhält.

Auf den Münchner Intensivstationen entspannt sich die Covid-Lage derzeit deutlich. Ist das auch in Dachau so?

Alexander von Freyburg: Aktuell ist die Lage auf der Normalstation auch im Amper-Klinikum deutlich entspannter – hier liegen derzeit neun Covid-19-Patienten. Die Belegung der Intensivstation hängt diesem Trend allerdings noch etwas hinterher.

Wie viele Corona-Patienten befinden sich im Moment auf der Intensivstation des Helios Amper-Klinikums Dachau? Was war der Höchststand, und zu welchem Zeitpunkt wurde dieser erreicht?

Auf der Intensivstation liegen momentan sechs beatmete Patienten, weitere drei Patienten befinden sich auf unserer Überwachungsstation, wo sie zeitweise eine maschinelle Unterstützung erhalten, die über eine Sauerstoffgabe hinausgeht. Den Höchststand in der zweiten Welle haben wir in der ersten Januarwoche verzeichnet – zu diesem Zeitpunkt lagen zwölf beatmete Patienten auf der Intensiv- und Überwachungsstation sowie weitere 30 Patienten auf der Normalstation.

Wie schätzen Sie die aktuellen Zahlen ein? Sind Sie optimistisch, dass der Abwärtstrend anhalten wird?

Die aktuellen Zahlen sprechen dafür, dass die Verschärfung der Lockdown-Maßnahmen notwendig und erfolgreich war. Ob der Abwärtstrend weiter anhält, hängt sehr davon ab, wie die Maßnahmen in den nächsten Wochen beibehalten, akzeptiert und befolgt werden. Hier sehe ich die Chance, dass die gemeinsamen Anstrengungen zu einem anhaltenden Abwärtstrend führen.

Wie beurteilen Sie die Mutationen des Corona-Virus? Droht uns eine dritte Welle?

Der aktuelle wissenschaftliche Konsens ist, dass die Mutationen ein höheres Ansteckungspotenzial und eine leichtere Übertragbarkeit mit sich bringen. Damit geht natürlich das Risiko eines erneuten exponentiellen Wachstums einher – wenn diese Mutationen durch nachlassende Aufmerksamkeit, frühzeitige Lockerungen und mangelnde Einhaltung der Maßnahmen weiter Fuß fassen können. Um die Ausbreitung der neuen Varianten zu verzögern oder zu verhindern, müssen alle Anstrengungen darauf zielen, die Fallzahlen auf einen möglichst niedrigen Stand zu bekommen.

Interview: Nikola Obermeier