„Die Lage ist dramatisch!“

Erste Station für Flüchtlinge im Landkreis Dachau: die Unterkunft im früheren Edeka-Supermarkt. © Schafflik

„Es gibt dringenden Handlungsbedarf!“ – darüber waren sich die 45 Experten beim „Runden Tisch“ zum Thema Asyl im Landkreis Dachau einig.

Dachau - Die aktuelle Flüchtlingssituation mit den 14-tägigen Zuweisungen, der Mangel an Betreuungs- und Integrationsangeboten sowie der Rückgang ehrenamtlicher Strukturen haben Landrat Stefan Löwl veranlasst, die Akteure – sowohl haupt- als auch ehrenamtlich – im Landkreis Dachau an einen Tisch zusammenzubringen, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung erklärt.

Die kommunale Flüchtlingsaufnahme in Bayern sei, wie in der ganzen Bundesrepublik Deutschland, durch den Zustrom von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sowie Asylsuchenden am Limit, so Pressesprecherin Sina Török. „Die Lage ist dramatisch, und wir fühlen uns von Berlin nicht ausreichend wahrgenommen. Berlin muss handeln!“, stellte Dr. Joachim Jacob, einer der Sprecher der Helferkreise im Landkreis Dachau und Vorsitzender des Verbands der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer, fest.

Die vorhandenen Unterkünfte seien nahezu vollständig belegt (wir berichteten). Das Landratsamt arbeitet daran, weitere Unterkünfte anzumieten, könne aber die zumindest temporäre Belegung von Turnhallen oder anderen Notunterkünften nicht ausschließen.

Turnhallen, Container, Pflegezentrum

Am kommenden Donnerstag komme ein weiterer Bus, dann sei die ursprünglich als Erstaufnahmeeinrichtung geplante Unterkunft in Hebertshausen auch voll, so Török. Wenn es zu einer Belegung von Turnhallen komme, werden Geflüchtete zunächst in den Turnhallen an der Steinstraße und die Berufsschulturnhalle untergebracht. Eine weitere Unterkunft konnte angemietet werden: das frühere Pflegezentrum Esterhofen in der Gemeinde Vierkirchen (wir berichteten), das im September Insolvenz angemeldet hatte. Es bietet ab Mitte/Ende Februar vorerst rund 80 Plätze – „was allerdings nicht einmal die aktuelle Zuweisungszahl für einen Monat abdeckt“, so Török. Deshalb arbeitet das Landratsamt mit Nachdruck daran, weitere Kapazitäten zu schaffen. In Planung sind bis zu 350 Plätze in neuen Containeranlagen in Dachau und Markt Indersdorf.

„Für uns als Gemeinde hört es nicht bei der Unterbringung auf, vielmehr beginnt dort unser Engagement“, sagte Harald Dirlenbach, Bürgermeister der Gemeinde Vierkirchen. „Wir sind dafür zuständig, dass sich die Menschen auch hier im Landkreis integrieren können. Dazu bedarf es Wohnungen, ehrenamtliche Helferkreise, Betreuungsplätze in Kita und Schule, Arbeitsplätze, Sprachkurse und vieles mehr.“

Problem dauerhafter Wohnraum

Gerade das Thema dauerhafter Wohnraum stellt im Landkreis Dachau ein massives Problem da. Laut Schätzungen des Landratsamtes fehlen für die Menschen, die schon seit Jahren hier im Landkreis sind, bereits 650 Wohnungen. Zusammen mit dem Bedarf an Sozialwohnungen fehlen im Landkreis Dachau wohl mindestens 1500 Wohnungen.

Verfahren dauern zu lange

Richard Reischl, Bürgermeister der Gemeinde Hebertshausen bestätigte diese Aussage: „Die Regierung hat aus der Flüchtlingswelle 2015 nichts gelernt. Heute machen wir wieder die gleichen Fehler. Die Verfahren, ob Menschen bleiben können oder nicht, dauern zu lange, Unterkünfte fehlen und die Integration wird durch knappen Wohnraum und fehlende Betreuung erschwert. Und das, obwohl die Helferkreise im Kleinen nach wie vor wahnsinnig viel leisten.“

Diese Wahrnehmung teilen auch die Helferkreise. Dr. Joachim Jacob bestätigte, dass die aktuellen Asylzuweisungen und eine Integration nicht zu vereinbaren seien. Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Zahl der Geflüchteten in absehbarer Zeit verringern wird.

Zahl der Geflüchteten wird nicht kleiner

Im Gegenteil, Heidi Schaitl, Kreisgeschäftsführerin der Caritas, erwartet mittel- und langfristig zusätzlich Klimaflüchtlinge. Franz Obesser, Bürgermeister in Markt Indersdorf, ist sich dieser Verantwortung bewusst, sieht aber auch Grenzen: „Wir helfen, wo wir können, aber eben auch nur so viel, wie wir können. Und in einigen Bereichen, insbesondere Wohnen und Kinderbetreuung, können wir Gemeinden nicht mehr.“

Nach Ansicht aller Teilnehmenden fehlt es an vielen Stellen und Dingen, nicht nur an der Finanzierung oder den notwendigen Fachkräften und ehrenamtlich Engagierten. „Wir sind mit unseren hochengagierten Mitarbeitenden an der Belastungsgrenze und können Hilfeanfragen nicht mehr zeitnah bewältigen. Wir müssen uns überlegen, zu welchen Themen wir schwerpunktmäßig beraten können. Das ist unbefriedigend, aber uns fehlt die staatliche Förderung für mehr Personal“, stellt Irmgard Wirthmüller, Leiterin der Asylsozialberatung der Caritas, fest.

Um die Probleme im Landkreis darzustellen und Forderungen gegenüber den verantwortlichen Mandatsträgern zu artikulieren, haben die Teilnehmenden beschlossen, alle lokal zuständigen Landtags- und Bundestagsabgeordneten der in der Staatsregierung bzw. Bundesregierung vertretenen Parteien zu einem Gespräch und Meinungsaustausch zeitnah einzuladen.

mm

