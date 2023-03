Die Lange Tafel in Dachau ist Geschichte

Von: Stefanie Zipfer

Was als kleines Straßenfest begann, entwickelte sich innerhalb von 15 Jahren zu einer Großveranstaltung mit mehreren tausend Besuchern: die Lange Tafel in der Münchner Straße. Unser Foto stammt aus dem Jahr 2013. © Michael Betz

Die Lange Tafel, wie sie die Dachauer kannten und liebten, wird es nicht mehr geben. Der Organisationsaufwand ist zu groß.

Dachau – Und die Stadt hat kein Geld, um den Machern, dem Verein „Dachau handelt“, einen ausreichenden Zuschuss zu zahlen. Immerhin: Es soll einen abgespeckten Ersatz geben.

Ursprünglich als Dankeschön der Gewerbetreibenden gedacht

Eigentlich sollte die Lange Tafel nur ein Dankeschön sein. Ein Dankeschön der Gewerbetreibenden der Münchner Straße an ihre Kunden. Doch was als kleines Straßenfest mit ein paar Biertischen und viel guter Laune begann, entwickelte sich im Lauf von 15 Jahren zu einer Großveranstaltung mit Tausenden Besuchern, Essens- und Getränkeständen sowie einem Showprogramm. Der Aufwand, der für die Veranstaltung betrieben wurde, war enorm.

Allein bei der letzten Auflage der Langen Tafel, im Jahr 2019, leisteten die Ehrenamtlichen des Gewerbevereins Münchner Straße insgesamt 1000 ehrenamtliche Stunden. Candisserie-Chefin und Hauptorgansatorin Isabel Seeber berichtete damals, außer „Verantwortung und Arbeit“ von dem Fest aber auch wirklich gar nichts gehabt zu haben. Sie habe so viele Vorschriften lernen und Konzepte vorlegen müssen, dass sie jetzt sogar wisse, wie sie auf eine Massen-Diarrhoe, einen Terror-Angriff oder einen Wirbelsturm reagieren müsse (wir berichteten).

Leider wurden die vielen Behörden-Auflagen aber auch nach Corona nicht weniger. Im Gegenteil. Gestiegene Energiekosten und die Inflation taten zudem ihr Übriges: Ohne eine professionelle Event-Agentur, so kündigte Seeber daher vor vier Wochen in einem Schreiben an die Stadt an, werde es 2023 keine Lange Tafel geben!

Agentur würde mindestens 35.000 Euro kosten

Das Problem: Eine Agentur, die sich um die nötigen Genehmigungen, Sicherheitskonzepte, Bühnentechnik, Showprogramm und die Fieranten kümmert, kostet viel Geld. Minimum 35 000 Euro, glaubt Seeber, die als zweite Vorsitzende des im Juli 2020 gegründeten Gewerbevereins „Dachau handelt“ auch diesmal wieder an der Planung der Langen Tafel beteiligt ist. Zuzüglich der Kosten für den Bauhof, der für die Sperrung der Münchner Straße am Festtag zuständig wäre, in Höhe von 5100 Euro, beantragten Seeber und „Dachau handelt“ deswegen insgesamt 40 100 Euro bei der Stadt. Nach dreijähriger Corona-Zwangspause, so begründete der Verein die Summe, solle dieses Geld dazu genutzt werden, „um die Lange Tafel gezielt wiederzubeleben, neue Impulse zu setzen und Dinge zu optimieren – ohne die grundsätzliche Konzeption und den Charakter der Langen Tafel als Straßenfest zu verändern“.

Die Antwort aus dem Rathaus kam aber prompt: Die Stadt wird diesen Zuschuss nicht gewähren. Schon 2019, als der Zuschuss bei der vergleichsweise niedrigen Summe von 20 100 Euro gelegen hatte, klagten die Stadträte, dass die Lange Tafel „Opfer ihres Erfolgs“ geworden sei und künftig finanziell ein wenig schlanker werden sollte. Nun, bei beantragten 40 100 Euro Zuschuss, geht nichts mehr: „Das ist zu viel“, sagte am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss etwa SPD-Rätin Anke Drexler. „Diese Dimension sprengt den Rahmen“, gab ihr CSU-Sprecher Florian Schiller Recht.

Doch gleichzeitig zeigte sich das Gremium kompromissbereit: Die Stadt zahlt 20 100 Euro – wie bereits 2019 – und beteiligt sich mit seinem Kulturamt an einer Neuausrichtung der Langen Tafel. Stadträtin Drexler brachte das Stichwort „Marktsamstag“ ins Spiel, „eventuell sogar mit Musik“. Wichtig aber sei, „dass es im Rahmen bleibt“.

Isabel Seeber ist von der Entscheidung nicht überrascht von der Entscheidung. © privat

Isabel Seeber und ihre Kollegen von „Dachau handelt“ sind von dieser Entscheidung nicht überrascht. „Es ist, wie es ist“, sagt Seeber nun auf Nachfrage. Sie wolle „keine Schuldzuweisung“, ja, sie könne die Stadt sogar verstehen. Aber klar sei damit auch: „Die Lange Tafel, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben.“ Natürlich sei dies schade, 17 Jahre habe sie das Fest begleitet. Aber „ich will der Langen Tafel nicht nachweinen“, betont Seeber. Und verspricht, für eine neue Version der Langen Tafel zur Verfügung zu stehen.

Eintritt für das Straßenfest kommt nicht in Frage

Was sie dabei aber ablehnt: einen Eintritt für das Straßenfest zu verlangen. Das hatte in der Sitzung am Mittwoch Stadtrat Michael Eisenmann (Bündnis für Dachau) angeregt. Seeber aber findet: „Egal wie wir das Fest in Zukunft aufstellen, es soll ein Familienfest bleiben!“ Und einen Eintritt von beispielsweise 2 Euro pro Person „würden doch schon die Personalkosten an den Zugängen auffressen“.

Bis zum Tafel-Termin, alljährlich Anfang September, ist aber noch einige Zeit hin. Isabel Seeber und ihre Mitstreiter von „Dachau handelt“ sowie die Stadträte sind optimistisch, eine bezahlbare Lösung zu finden. Seeber hat sogar schon Ideen, über die sie aber noch nichts verraten will. Außer: „In meinem Kopf wächst etwas heran!“

