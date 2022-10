Die nächste Flüchtlingswelle rollt an

Von: Nikola Obermeier

Die geflüchteten Menschen bei ihrer Ankunft am Donnerstagfrüh in Hebertshausen. © dn

Dachau – Der Krieg Russlands gegen die Ukraine verschärft sich, die Balkan-Route lebt wieder auf: Auf den Landkreis Dachau rollt die nächste Flüchtlingswelle zu. 50 Geflüchtete wurden am Donnerstag dem Landkreis zugeteilt und vorübergehend in einer Notunterkunft in Hebertshausen untergebracht, weitere Zuweisungen in den kommenden Wochen sind angekündigt.

Insgesamt leben nun 552 Asylbewerber im Landkreis, die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine beträgt 280.

Weitere Zuweisungen in nächsten Wochen

In den kommenden Wochen sind weitere Zuweisungen geplant, wie Sina Török, Sprecherin des Landratsamtes, mitteilte. In der Woche ab dem 17. Oktober sollen 50 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen.

Mitte September verschärfte sich die Situation, die Ankerzentren verzeichneten eine massive Zunahme. Landrat Stefan Löwl brachte in einer Kreisausschusssitzung bereits die Möglichkeit ins Spiel, dass im Landkreis wiedereine Traglufthalle errichtet werde. Wo diese stehen könnte und wie lange es dauern würde, bis sie steht: Um diese Fragen beantworten zu können, seien die Planungen noch nicht weit genug fortgeschritten, so Török. „Neben den Traglufthallen werden aber natürlich auch Turnhallenbelegungen sowie andere Unterbringungsformen wie Containeranlagen in Betracht gezogen.“ Nach aktueller Einschätzung, so Sina Török, sei es der wahrscheinlichste Fall, dass wieder Turnhallen mit geflüchteten Menschen belegt werden. In zahlreichen anderen Landkreisen gebe es bereits Turnhallenbelegungen. Die Notwendigkeit zur Aktivierung von Not-Unterkünften sei nach Einschätzung des Landratsamtes daher sehr wahrscheinlich. „Allerdings ist dies von der weiteren Entwicklung abhängig.“

Und die Entwicklung ist derzeit äußerst dynamisch, so Török. Sie hänge vom Zugangsgeschehen ab, insbesondere auch von den Entwicklungen in den Herkunfts- bzw. Transitländern und natürlich in der Ukraine/Russland. Da in den vergangenen Wochen und Monaten keine Zuweisungen erfolgt und zahlreiche Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zurück oder weiter gereist seien, liegt der Landkreis zur Zeit unter der 100-Prozent-Quote. Vor wenigen Monaten noch hatte der Landkreis laut Landratsamt mehr als doppelt so viele Geflüchtete aufgenommen als laut Königsteiner Schlüssel erforderlich – nun hat sich das Blatt gewendet.

Während Landkreise wie Garmisch-Partenkirchen bei einer Erfüllungsquote von 146 Prozent liegen, erreicht der Landkreis die 100er Marke nicht. „Weil wir keine Zuweisungen bekommen haben und andere schon, ist die Quote gesunken“, erklärt Török. „Wir werden in den kommenden Wochen daher mit regelmäßigen Zuweisungen rechnen müssen.“ Die Quote werde wöchentlich angepasst.

Nach wie vor ist im Landkreis die Zahl der Fehlbeleger relativ hoch: 368 Menschen sind in Flüchtlingsunterkünften untergebracht, obwohl sie sich eigentlich eine Wohnung suchen müssten. „Sie sind weiter geduldet und kriegen keine Frist“, so Török. Sonst würde der Druck auf die Wohnraumsituation noch weiter steigen. Wie groß die Kapazität für weitere Asylbewerber im Landkreis ist, ist „etwas komplex zu beantworten, da die Zimmer beispielsweise immer mit zwei Betten geplant sind, in bestimmten Situationen aber auch zu dritt oder viert belegt werden können“, so Török.

Woher die 50 Geflüchteten, die am Donnerstagfrüh in der Notunterkunft in Hebertshausen angekommen sind, ursprünglich stammen, konnte das Landratsamt gestern noch nicht mitteilen. Informationen zu Herkunftsland und Alter der Geflüchteten „können erst im Nachgang erfasst und übermittelt werden“, so Török. Die Notunterkunft wurde in in den Räumen des früheren Edeka bzw. Reitsportgeschäftes in der Krautgartenstraße in Hebertshausen erstellt.

