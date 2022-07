Die Partnerschaft mit Léognan ist besiegelt

Von: Nico Bauer

Teilen

Formell besiegelt haben die Partnerschaft mit ihren Unterschriften Bürgermeister Laurent Barban (l.) und OB Florian Hartmann. © Nico Bauer

Die Städtepartnerschaft zwischen Dachau und Léognan ist nun offiziell. Mit einem kleinen Fest startete dieses neue Kapitel der Stadtgeschichte.

Dachau – Freunde waren sie schon, und nun hat man die wilde Ehe zur festen Partnerschaft gemacht. Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann und Laurent Barban, Bürgermeister des westfranzösischen Léognan, besiegelten am Samstag bei Kaiserwetter auf dem Rathausplatz die Städtepartnerschaft.

In den vergangenen Jahren ist die Freundschaft gewachsen, nicht zuletzt auf dem Dachauer Volksfest oder bei der Weinverkostung in dem Vorort von Bordeaux. Bei dem kulinarischen Genuss und der Musik entstand die Idee, und dann machten die Franzosen den ersten Schritt mit dem Angebot der Städtepartnerschaft.

Musik verbindet: Knabenkapelle und Stadtkapelle aus Dachau begrüßen die französischen Gäste eindrucksvoll. © Nico Bauer

Städtepartnerschaft zwischen Dachau und Léognan ist nun offiziell

Dachaus Oberbürgermeister freute sich, dass man mit zwei Jahren Corona-Verspätung nun endlich die Unterschriften unter das Papier setzen konnte: Nachdem die Städtepartnerschaft 2019 formal zwischen den beiden Städten beschlossen war, machten die zwei Jahre der Pandemie den Planungen für die Unterzeichnung der Urkunden immer wieder einen Strich durch die Rechnung.

An der Spitze der zehnköpfigen französischen Delegation standen neben Bürgermeister Laurent Barban der Vize-Bürgermeister und Kulturreferent Stéphane Garcia sowie Stadträtin Marie-Christine Ithurria. Die Gäste aus dem neuen Partnerort bekamen eine exklusive Stadtführung, dann folgte ein kleines Weinfest mit Wein aus der Heimat und am Sonntag ein musikalischer Frühschoppen.

Dachau und Léognan besiegeln ihre Partnerschaft

OB Hartmann erinnerte daran, dass es vor fünf Jahren erste Kontakte der Dachauer Knabenkapelle mit der Band’a LEO aus Léognan gab. „Jetzt wünsche ich mir, dass viele Vereine die Partnerschaft mit Leben füllen“, sagte Florian Hartmann mit der Zuversicht, dass dieser Prozess schnell einsetzt. Bei der Feier auf dem Rathausplatz sandte das Ignaz-Taschner-Gymnasium schon ein Signal, sich in die Partnerschaft einbringen zu wollen. Schüler verlasen dann auch den Text der Partnerschaftsurkunde.

Mit dieser Partnerschaft erfüllen wir uns einen ganz großen Wunsch

„Mit dieser Partnerschaft erfüllen wir uns einen ganz großen Wunsch“, betont OB Florian Hartmann. Gerade für die KZ-Stadt Dachau sei eine solche Verbindung mit einer französischen Kommune eine besondere Herzensangelegenheit aus historischer Sicht. Schließlich seien einst rund 15 000 Franzosen in das Konzentrationslager verschleppt worden.

Die Nebengeräusche einst bei der Stadtratsentscheidung sind für ihn vergessen. Die CSU hatte den Schritt abgelehnt, wegen fehlender Augenhöhe der beiden Orte. „Von der CSU sind ja auch einige Leute hier“, sagte Hartmann in der Überzeugung, dass die junge Freundschaft auf breiten Füßen steht. „Wir haben viele Gemeinsamkeiten, viel gegenseitige Sympathie, und wir wollen den Weg der Städtepartnerschaft jetzt gemeinsam gehen“, machte Florian Hartmann in seiner Rede deutlich. Und seinen Amtskollegen Laurent Barban lud er dann auch gleich ein, sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.