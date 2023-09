Die Stadtpfarrkirche St. Jakob erstrahlt in neuem Glanz

Die Stadtpfarrkirche erstrahlt in neuem Glanz. © Norbert Habschied

Seit Anfang des Jahres war die Stadtpfarrkirche St. Jakob wegen Renovierungsmaßnahmen geschlossen. Zwar gab es Verzögerungen, Hindernisse, Herausforderungen bei den Arbeiten – doch unterm Strich wurde der Zeitplan eingehalten – und der Kostenplan unterschritten.

Dachau – Ein wenig stolz sind sie schon. Dass sich St. Jakob jetzt wieder hell und strahlend, frisch und heiter zeigen kann, ist zu einem großen Teil der Energie, aber auch der Hartnäckigkeit von Michael Höltershinken und Franz Blatt zu verdanken. Und, so sagen beide voller Anerkennung, den Handwerkern, die Enormes geleistet hätten. Höltershinken ist seit 2019 hauptamtlicher Verwaltungsleiter im Pfarrverband Dachau und für alle organisatorischen, personellen und baulichen Fragen verantwortlich. Blatt ist ehrenamtlicher Kirchenpfleger, also quasi der Kassier der Gemeinde.

Voller Energie und Hartnäckigkeit kümmerten sich Kirchenpfleger Franz Blatt (l.) und Verwaltungsleiter Michael Höltershinken darum, dass die Arbeiten im Zeitplan blieben. © Norbert Habschied

Schon 2015 gab es Pläne für eine Innenrenovierung. Die letzte war Mitte der Siebzigerjahre. Der Staub und Dreck von Jahrzehnten hatte sich seitdem auf Decke, Wände und Figuren gelegt. „Das war schon ziemlich trist“, sagt Höltershinken. Es musste etwas geschehen. Aber bis im Januar 2023 endlich die Handwerker loslegen konnten, waren Vorstudien und viele Abstimmungen mit dem Denkmalschutz, dem Erzbischöflichen Ordinariat, mit Experten und Handwerksbetrieben nötig. Die Kosten, so wurde schnell klar, musste die Gemeinde selbst übernehmen. 625 000 Euro waren angesetzt: „Und die haben wir sogar knapp unterschritten“, so Blatt. Auch der Zeitplan von sieben bis neun Monaten wurde eingehalten. Am Sonntag, 17. September, wird die Wiedereröffnung mit einem Freudenfest gefeiert, mit der Krönungsmesse von Wolfgang Amadeus Mozart im Gottesdienst.

Die Reinigung der Wände war eine große Herausforderung. Erst einmal mussten sie einen Gerüstbauer finden für die enorme Höhe der Decke. Und dann folgten drei aufwendige Schritte: „Jeder Quadratzentimeter musste von Hand abgebürstet werden. Dann wurde feucht abgewischt. Und zum Schluss gab es eine Kalklasur, denkmalsgerecht“ erläutert Höltershinken. Seit 400 Jahren, die St. Jakob bald steht, verwendet man immer nur diese Kalklasur – Farbe lässt die Wand nicht atmen, es kann sich Schimmel bilden. Und weil beim Reinigen von Staub selbst heftiger Staub entsteht, wurde die Orgel komplett zerlegt und staubdicht eingepackt. Jetzt steht sie wieder, braucht aber noch den Orgelstimmer, bis sie so schön klingt wie vorher.

Stadtpfarrkirche wurde umfassend renoviert

Die Sitzheizungen sind neu. Sie haben eine extra Isolierung bekommen, so dass Staub nicht mehr so stark herum wirbelt, und die Wände nicht mehr zu schnell schmutzig werden. Die Beschallungsanlage und die Alarmanlage sind erneuert.

Bürger beteiligten sich an den Kosten

Die 40 Heiligenfiguren haben eine Rundum-Wohlbehandlung bekommen. Dazu mussten alle vom Sockel genommen werden. Der Schmutz wurde ihnen aus den Gesichtern gepustet. Sie wurden von Holzwürmern befreit. Notfalls wurde ein abgebrochener Finger wieder ganz. Besonders stolz sind Höltershinken und Blatt darauf, wie sich die Bürger aus Dachau an den Kosten für diese Aktion beteiligt haben. Das zeige, wie sehr sie an St. Jakob hängen, so der Verwaltungsleiter. „Wir haben Paten gesucht für die Figuren. Sie waren gerne bereit, zwischen 450 und 3000 Euro für die Reinigung zu bezahlen.“ Ein Kirchenbesucher sagte: „Ich sitze sonntags immer unter dem Philippus. Das ist er mir wert.“

Die Wiedereröffnung

findet am Sonntag, 17. September, mit einem Gottesdienst um 10 Uhr mit Weihbischof Wolfgang Bischof und anschließendem Pfarrfest im Pfarrhof St. Jakob statt.