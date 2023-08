Die Störche erobern das Dachauer Land

Von: Thomas Zimmerly

Turmbesetzer: Vier Störche haben sich den First der Dachauer Pfarrkirche St. Peter als Schlafplatz ausgesucht. © Johann Grassl

In den vergangenen Wochen waren im Dachauer Land auffallend viele Störche zu sehen. Und tatsächlich hat deren Population in den vergangenen Jahren zugenommen. Das hat seine Gründe.

Dachau – Statt Glockengeläut, lautes Geklapper. Das große Kreuz auf dem Turm von St. Peter: besetzt. Am Firmament keine Wolke, stattdessen ein anmutiges weiß-schwarzes Flugobjekt mit knallrotem Schnabel und ebensolchen Beinen im Landeanflug. Weißstörche haben am vergangenen Montag die Dachauer Pfarrkirche als Nachtquartier auserkoren. Womöglich als letzten Schlafplatz vor dem Abflug ins Winterquartier.

Störchen ziehen im August nach Spanien oder Westafrika

„Jetzt im August ist die Zugzeit“, sagt Oda Wieding, Projektleiterin Weißstorch beim Landesbund für Vogelschutz (LBV). Die bis zu 1,10 Meter großen Vögel, die eine Spannweite von bis zu 2,20 Metern haben können, hätten ihre Familienverbünde aufgelöst und sich in kleineren Trupps neu formiert. Der Nachwuchs sei flügge geworden, so Wieding, die Zeit der Störche im Dachauer Land neigt sich für heuer ihrem Ende zu. „Sie hauen sich noch den Bauch voll“, so die Storch-Expertin weiter, dann geht es ab in den Süden. Zunächst einmal fliegen viele Tiere, die ihr Nest in Bayern hatten, in Richtung Bodensee. Und nach einer Rast dort weiter in Richtung Spanien, übers Mittelmeer bis Westafrika. „Eine ganze Menge“, fügt Wieding noch hinzu, „ist schon weg“.

Wer dieser Tage die A 8 im Bereich der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck benutzt, kann ebenfalls viele Störche beobachten, die neben der Fahrbahn fliegen oder im Gras oder auf den Feldern umherhopsen. Das liegt daran, dass sich bei Maisach eine Kolonie gebildet hat. „In ganz Bayern gab es seit 2000 eine Zunahme, auch im Landkreis Dachau“, weiß Wieding.

Futtersuchtrupp: Störche auf einem Feld bei Eisolzried. Die Aufnahme stammt von 2022. © Evi Liebl

Genaue Zahlen gebe es nicht, aber um die 1200 Brutpaare waren es heuer bayernweit, wobei der LBV rund 100 Neuansiedlungen gezählt hat. Weltweit sind laut Naturschutzbund 19 Storchenarten bekannt. Die allermeisten der bei uns heimischen Tiere sind Weißstörche. Aber es gibt auch Schwarzstörche. Auch ihre Zahl im Landkreis Dachau ist zuletzt gestiegen. „Sie sind scheuer als die Weißstörche und leben gerne in Wäldern“, sagt Wieding.

Gutes Futterangebot in Bayern

Ein Grund für das Anwachsen ist das gute Futterangebot in Bayern. „Man muss die Tiere nicht füttern, sie finden genug“, meint daher die Storchen-Expertin. Was den Vögeln bei der Suche nach ihrer Hauptnahrung – Fische, Frösche, Nagetiere oder Insekten – hilft, ist ihr sehr guter Geruchssinn.

Doch es gibt noch weitere Gründe, warum sich der Klapperstorch, wie er gerne genannt wird, in unseren Breiten vermehrt hat. Einmal gebe es viele Zuzügler aus dem Norden. Und dann seien da noch die „erfolgreichen Wiederansiedelungsprojekte im Elsass und der Schweiz“, so Wieding. Der LBV wiederum schützt die Vögel seit 1984 in einem eigenen Programm. LBV-Mitarbeiter kontrollieren hierzulande immer wieder beringte Vögel und stellten so manchesmal fest: „Aha, ein Schweizer“, so die Fachfrau.

Weiß-schwarz-rotes Flugobjekt: Dieses Weißstorch-Exemplar wurde ebenfalls über St. Peter gesichtet. © Johann Grassl

Sind die Trupps dann auf ihrer Reise in den Süden, „folgen sie gerne Heuschreckenschwärmen“, so Wieding. Schließlich kommen sie in Spanien an. Und viele bleiben. Weil auch auf der iberischen Halbinsel der Tisch für sie gut gedeckt ist. Die nordspanische Stadt Alfaro beispielsweise gilt gar als „Welthauptstadt der Störche“. LBV-Expertin Wieding nennt das Delta des Flusses Guadalquivir, der im Golf von Cádiz in den Atlantik mündet, als weiteren Hotspot für die Vögel. Geht es dem Storch bei den Iberern gut, dann „wäre er schön blöd, wenn er nach Afrika weiterfliegen würde“, so Wieding.

Im Februar kehren die Störche zurück

In aller Regel kehren die Weißstörche im Februar wieder nach Bayern zurück. Und schon haben wir Grund Nummer vier, warum sie bei uns immer zahlreicher werden: Der Rückflug aus Spanien dauert nicht so lange wie etwa von Marokko aus. Weil die Strecke kürzer ist, „kommen weniger Störche ums Leben“, so Oda Wieding.

