Sparkassen-Schützenscheibe: Die Vorrundengruppen stehen fest

Bei der Auslosung der Vorrundengruppen: Susanne Allers und Alfred Reiner. © sparkasse

Wettbewerb um die Sparkassen-Schützenscheibe startet bald

Dachau – „Wir freuen uns sehr, dass dieses Jahr endlich wieder der Wettbewerb um die Sparkassen-Schützenscheibe ausgetragen werden kann“, meint Alfred Reiner, Gauschützenmeister des Schützen-Gaus Dachau, im Rahmen der Auslosung für die Vorrundengruppen in der Sparkasse. Der Wettbewerb musste ein Jahr aufgrund der Pandemiebestimmungen aussetzen. „Das war letztes Jahr das erste Mal in der 45-jährigen Geschichte des Wettbewerbs, dass wir den Wettkampf nicht durchführen konnten“, erklärt Susanne Allers von der Sparkasse Dachau, die den Wettbewerb koordiniert.

Allers und Reiner sind zuversichtlich, dass dieses Jahr der Wettbewerb in gewohnter Weise stattfinden kann. „Die Termine stehen“, so Allers. Die neun Gruppensieger sowie der ringbeste Zweite treffen im Finale aufeinander. Dieses ist auf zwei Termine und Orte aufgeteilt. Am Dienstag, 25. Oktober, ab 18 Uhr findet eine Finalrunde in Unterzeitlbach statt und am Donnerstag, 27. Oktober, ab 18 Uhr eine weitere in Feldgeding.

„Wir danken den beiden Vereinen für die Ausrichtung auf ihren Anlagen und den Gauschützenmeistern für ihr großes Engagement rund um die Sparkassen-Schützenscheibe“, hebt Allers hervor. Die Siegerehrung wird am 17. November im Gasthaus Göttler in Rumeltshausen stattfinden. „Es ist klasse, dass die Vereine vollzählig wieder mit dabei sind“, sagt Gau-Schützenmeister Reiner. Und meint weiter: „Es war schon schwierig, die Vereine und jedes einzelne Mitglied nach den Lockerungen zu motivieren, am Schießsport wieder aktiv teilzunehmen.“

Jetzt haben Susanne Allers und Alfred Reiner die Auslosung für die Vorrundengruppen gemeinsam durchgeführt. Die 73 Vereine im Landkreis Dachau, die im Gau Dachau, Gau Altomünster, Gau Aichach-Friedberg und Gau Massenhausen organisiert sind, teilen sich in acht Gruppen mit je acht Vereinen und in eine Gruppe mit neun Vereinen auf. „Die Auslosung hat eine sehr bunte Mischung ergeben, die den Wettbewerb dieses Jahr wieder einmal äußerst spannend macht“, freut sich Reiner. „Ich bin sehr gespannt, wer dieses Jahr Scheibengewinner wird“, so Susanne Allers.

Die Sparkasse Dachau stellt für den Wettbewerb wieder die Preise zur Verfügung. Außerdem wird ein Jugendpreis zur Förderung der Jugendarbeit ausgeschossen. dn

Die Auslosungsergebnisse

für die Vorrunde sind unter www.sparkasse-dachau.de/schuetzen zu finden.