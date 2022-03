Die Zeit der Verkehrsschnellschüsse ist vorbei

Von: Stefanie Zipfer

Abruptes Ende: Einbahnstraßenregelung in der Altstadt. © MM-Archiv

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats hat sich dem Richterspruch des Verwaltungsgerichts gebeugt und die Einbahnregelung durch die Altstadt aufgehoben.

Probephase der Einbahnregelung in der Altstadt besteht erst seit Oktober

Dachau – Als die Klageschrift, die Juwelier Ludwig Stöckl beziehungsweise dessen Rechtsbeistand gegen die Einbahnstraße durch die Dachauer Altstadt eingereicht hatte, vor rund drei Monaten auf dem Schreibtisch von Anwältin Kerstin Funk landete, habe sie schon wenig Gutes geahnt. Die Münchner Juristin, die die Stadt in diesem Fall vertritt, habe „summarisch die Erfolgsaussichten überprüft“ und festgestellt, dass es eng werden könnte für die Maßnahme, die der Stadtrat im vergangenen Sommer mit großer Mehrheit beschlossen und im Oktober – probeweise für ein Jahr – eingeführt hatte.

Und wie Funk am Dienstag dem Umwelt- und Verkehrsausschuss berichtete, habe das Verwaltungsgericht der Stadt und ihrer Einbahnstraße dann tatsächlich mit deutlichen Worten eine Absage erteilt. „Es braucht einfach eine qualifizierte Gefahrenlage“, erklärte Funk im Ausschuss. Diese habe die Stadt schlicht nicht nachgewiesen.

Weder habe es eine Verkehrszählung gegeben, mit der man die Gefährdung der Schulkinder oder eine Lärmbelastung für die Anwohner hätte begründen können, noch sei das Unfallgeschehen der letzten Jahre adäquat ausgewertet worden. Sie riet den Stadträten daher dringend, dem Gericht zu folgen und die Anordnung aufzuheben.

Umweltreferent will sich nicht damit abfinden

Umweltreferent Thomas Kreß (Grüne) wollte sich damit nicht abfinden. Etwas anderes als eine Einbahnstraße bleibe der Stadt doch gar nicht übrig, „um den Durchgangsverkehr aus der Stadt rauszubringen“. Er beantragte daher, den Spruch des Verwaltungsgerichts nicht umzusetzen.

Außer Jasmin Lang (Grüne) und Sophia Beljung (Die Partei) wollte ihm da aber niemand folgen. Wie Oberbürgermeister Florian Hartmann nämlich erklärte, würde eine Nicht-Reaktion der Stadt auf den Wunsch des Verwaltungsgerichts nichts bringen. Dann werde das Ende der Einbahnstraße eben per Urteil vollzogen. Am Ende, so Hartmann, „haben wir immer das gleiche Problem: Wir brauchen eine Gefahrenlage.“

Während Volker C. Koch (SPD) „persönlich ziemlich frustriert“ von der Meinung der Münchner Richter war und klagte, dass „singuläre Interessen“ der Gewerbetreibenden „über den Schutz der Allgemeinheit“ gestellt würden, wollte Peter Gampenrieder (ÜB) lieber „nach vorne schauen“. Die Zeit der Schnellschüsse, so Gampenrieder, sei jetzt vorbei. „Die Verwaltung muss sorgfältiger arbeiten, wenn wir so was vorhaben!“

OB warnt vor künftig erheblich höherem Zeit- und Geldaufwand

Auch Peter Strauch (CSU) argumentierte in diese Richtung und gab sich selbstkritisch. Die Altstadt sei „der Lieblingsort der allerallermeisten Dachauer. Entscheidungen, die so große Auswirkungen haben, dürfen wir in Zukunft eben nicht mehr aus der Hüfte rausschießen“. Anders als Koch und OB gab er dem Verwaltungsgericht sogar explizit recht: Einer Maßnahme explizite Ziele voranzustellen, halte er für „richtig. Einfach mal ausprobieren und schauen, was passiert, ist nun nicht mehr möglich“.

OB Hartmann warnte derweil: Maßnahmen wie eine Einbahnstraßenregelung würden in Zukunft wohl nur mit „erheblich“ höherem Zeit- und Geldaufwand stattfinden. Ansonsten betonte er nochmals, dass es erstens einen „breiten politischen Konsens“ für die Maßnahme gegeben habe, zweitens vor allem die Anwohner der Altstadt die Einbahnstraßenregelung positiv gesehen hätten und drittens die „gefühlte Wahrheit“ eingetreten sei: Durch die Einbahnstraße „haben wir eine Reduzierung des Verkehrs festgestellt“!

Rechtsanwältin macht dem Ausschuss Hoffnung

Anwältin Funk machte dem Gremium für künftige Planungen denn auch Hoffnung. „Mit entsprechender Vorarbeit“ gebe es „durchaus Möglichkeiten, das Thema nochmal anzupacken“. Auch Stadtrat Gampenrieder fand, dass sich die Aufenthaltsqualität für die Anwohner und die Sicherheit der Schulkinder in der Altstadt verbessern ließen. Entsprechende Schritte müssten nur „unter Beachtung der richterlichen Hinweise“ erfolgen und – vor allem – „in breit getragenem Konsens passieren“!

Angesichts der Tatsache, dass die Einbahnregelung in der Brucker Straße zwar nicht Teil des Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht, aber dennoch organisatorisch an die Einbahn-Probephase der Altstadt geknüpft war, hob sie das Gremium gestern ebenfalls auf. Die Polizei, so erklärte der OB, habe stets von „einer isolierten Einbahnstraße in der Brucker Straße“ abgeraten, zu groß würde sonst die Verkehrsbelastung für die Burgfriedenstraße. Indem man nun auch diese Einbahnstraße beende, habe man, so Hartmann, „wenigstens Rechtssicherheit“.

