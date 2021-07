Die Zeitströmungen unbeirrt überstanden

Altlandrat Christmann würdigt Walter Gaudneks Schaffen bei Vernissage in der Sparkasse

Altomünster/Dachau – „Vergelts Gott, Thank you and Goodbye“ – beim letzten Wort versagt Walter Gaudnek fast die Stimme. Mit Tränen in den Augen bedankt er sich für den wunderschönen Abend anlässlich seines 90. Geburtstags in der Sparkasse Dachau. Altlandrat und jahrzehntelanger Wegbegleiter Gaudneks, Hansjörg Christmann, hatte ihm zuvor in einer sehr persönlich gehaltenen Rede nicht nur zum Geburtstag gratuliert, sondern bei der besonderen Vernissage Gaudneks Leben und Schaffen Revue passieren lassen.

Christmann räumte ein, nicht gleich zu Beginn des gemeinsamen Weges, das war in den 80er-Jahren, Gaudneks Kunst erfasst zu haben. „Pop-Art musste ich erst verstehen lernen“, so der Altlandrat augenzwinkernd. Er lobte den Jubilar für dessen Unbeirrtheit und Durchhaltevermögen. „Du hast die starken Zeitströmungen unberührt überstanden“, so Christmann. Auch als die Pop-Art-Malerei Ende der 60-er Jahre „am Ende“ gewesen sei, habe Walter Gaudnek nicht aufgegeben. Er blieb weiterhin bei der Einfachheit seiner Kunstwerke, konzentrierte sich auf „die Vereinfachung der Fläche, Linie und Farbe“ und entwickelte sich unbeirrt weiter. Oft flossen christlich-katholische Themen in seine Kunst ein. „Einige Werke haben auch den Weg nach Rom gefunden“, berichtete Christmann den Anwesenden.

Walter Gaudnek entdeckte Ende der 60er-Jahre aber noch eine andere Seite seines Schaffens: Er wurde Dozent, später als Doktor, als Professor vermittelte er sein Wissen an die nächsten Generationen. Er lehrte vor allem an der University of Central Florida in Orlando, wo er jetzt anlässlich seines Ausscheidens – und das erst mit knapp 90 Jahren – eine Auszeichnung als emeritierter Professor für seine Verdienste an der Universität erhielt.

Bereits als Student hatte es Gaudnek dank eines Stipendiums 1957 als Meisterschüler der Münchner Kunstakademie in die USA verschlagen, damals allerdings nach Kalifornien. 1968 heiratete er seine Audrey, mit der heute noch glücklich verheiratet ist und die ihn auch nach Dachau begleitete. Walter Gaudnek kam mit seiner Mutter im Zuge der Vertreibung 1946 aus dem Sudetenland in den Landkreis Dachau und wurde in Altomünster sesshaft. Sein Vater war 1944 von Nazi-Schergen in der alten Heimat tot geprügelt worden. In Altomünster wurde 1999 zu seinen Ehren auch ein Museum eröffnet. Und anlässlich seines Geburtstages, für den er extra aus den USA gekommen war, wird es auch in Altomünster noch etliche Feierlichkeiten geben.

Simone Wester