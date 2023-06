Diebstahlserie: Quad, Kraftrad, Anhänger gestohlen

Die Polizei ermittelt im Landkreis Dachau in mehreren Fällen wegen Diebstahl. © Symbolbild/Rene Ruprecht/Dpa

Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Eigentumsdelikte. In einem Fall in Karlsfeld konnte ein Zeuge den Diebstahl von E-Bikes verhindern.

Dachau – Nach mehreren Diebstählen und Eigentumsdelikten in den vergangenen Tagen im ganzen Landkreis Dachau sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet oder sonstige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Ingesamt entwendeten unbekannte Täter in vier Fällen Fahrzeuge, Werkzeuge und Kupfer und brachen in eine Halle ein. Einen Diebstahl von E-Bikes konnte ein Zeuge verhindern, wie die Polizei gestern in ihrem Pressebericht mitteilte.

In der Nacht auf den heutigen Montag wollten drei unbekannte Personen in Karlsfeld mehrere Pedelecs entwenden. Gegen 1 Uhr Uhr morgens beobachtete ein aufmerksamer Anwohner in der Watzmannstraße die drei Täter, die sich mit einem Schneidwerkzeug an mehren abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Als die drei Unbekannten mehrere Pedelecs an sich nahmen und in Richtung eines bereitstehenden Fahrzeugs brachten, machte der Zeuge auf sich aufmerksam, so die Polizei. Daraufhin ließen die Diebe ihre Beute zurück und entfernten sich mit dem Pkw – laut Zeugenangaben einem dunklen BMW. Bei den Tätern handelte es sich nach Angaben des Zeugen um zwei Männer und eine Frau.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Türe gewaltsam Zutritt zu zwei Lagerhallen in der Unterweilbacher Straße in Röhrmoos. Aus den Räumlichkeiten wurden unter anderem diverse Fahrzeugteile, Werkzeuge sowie mehrere hundert Kilogramm Kupfer entwendet.

Eine Nacht später, von Freitag auf Samstag, wurde in Röhrmoos ein Quad entwendet. Das Fahrzeug stand in einer Hofeinfahrt in der Auenstraße in Röhrmoos und war mit einer Plane abgedeckt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um das Modell Maxxer des Herstellers Kwang Yang in grauer Farbe.

Im selben Zeitraum wurde laut Polizei im Röhrmooser Ortsteil Sigmertshausen ein vor einem Wohnhaus in der Hauptstraße abgestelltes Kraftrad – Hersteller KTM, Modell 690 SMC, Farbe schwarz – entwendet. Auffällig an dem Kraftrad sind diverse angebrachte Aufkleber, unter anderem mit Smiley-Motiven, wie die Polizei mitteilt.

Am vergangenen Wochenende gab es einen weiteren Fall: Im Zeitraum von Samstagabend, 19 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, wurde ein im Gewerbering in Weichs abgestellter Pkw-Anhänger entwendet. Der schwarze Anhänger des Herstellers TPV war mit zwei Fahrzeuggetrieben beladen.

Der Gesamtbeuteschaden aller Fälle befindet sich laut Polizei im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Dachau hat jeweils Ermittlungen wegen Diebstahlsdelikten aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 81 31/56 10 zu melden.