Abba Naor kommt nicht nur zum Erzählen

Gebannt hören die Schüler des Josef-Effner-Gymnasiums dem Zeitzeugen Abba Naor (rechts) zu. Bei meiner Entlassung war ich ein alter Mann. Seitdem werde ich immer jünger. Abba Naor © sim

Der Holocaust-Überlebende Abba Naor spricht über sein Leben und gibt den Dachauer Schülern etwas mit auf den Weg.

Dachau – Er hat die Abgründe der Menschheit kennengelernt. Er hat Folter, Schmerzen und Demütigung erleiden müssen. Und er hat viele Familienangehörige in den Konzentrationslager verloren. Aber er hat die Schrecken der Naziherrschaft überlebt. Abba Naor, heute 94 Jahre alt, wird nicht müde, seine Geschichte zu erzählen, damit „sowas nie wieder geschehen soll“.

Abba Naor wuchs in Litauen auf. Als Jude. Das interessierte aber damals niemanden, denn in der Nachbarschaft lebten Russen, Sinti, Roma, Polen und Deutsche friedlich zusammen. Bis die Litauer 1941 die „deutschen Besatzer begrüßten“ und die jüdischen Nachbarn nicht mehr als solche betrachteten. „Die haben angefangen, jüdische Nachbarn zu liquidieren“, erinnert sich Naor an den Beginn des Schreckens. Er hat die Bilder vor Augen, als Juden Feuerwehrschläuche in den Mund gesteckt und das Wasser aufgedreht wurde – vor den Augen vieler Menschen, denn die Besatzer und die Litauer wollten eine „Riesen-Show“ haben.

Wie alles 1941 begann, wie er selbst mit seiner Familie zuerst im Ghetto in Kaunas landete, bis hin zum Todesmarsch am 24. April 1945, das alles erzählte Abba Naor jetzt am Josef-Effner-Gymnasium drei Klassen aus der Q11. Er sprach schon so oft über seine Lebensgeschichte, dass er es nicht mehr zu zählen vermag. Und auch wenn ihn seine Tochter immer wieder bittet, endlich damit aufzuhören, wie er den Zuhörern in Dachau augenzwinkernd verrät, der 94-Jährige macht weiter.

Verständlich, dass sich die Frau aufgrund des Alters ihres Vaters Gedanken macht. Wobei Abba Naor körperlich wie Anfang 70 wirkt, und geistig ist er junggeblieben.

„Bei meiner Entlassung war ich ein alter Mann“, sagt Naor über seinen Zustand bei der Befreiung durch die Amerikaner am 2. Mai 1945: als 17-jähriger, halbverhungerter, kranker und von Läusen zerfressener junger Mann. Seitdem werde er immer jünger, verrät er schmunzelnd.

Wenn man ihn sieht, mag man das glauben. Zwei Kinder, fünf Enkel und elf Urenkel sind ihm geschenkt worden. Er hat nach der Befreiung „einfach gelebt“. Etwas, was andere nicht konnten. Überleben.

Viele Familienangehörige und Freunde hat Abba Naor verloren. Sie wurden ermordet. Teilweise schon im Kindesalter, wie sein Bruder, damals fünf Jahre alt, der zusammen mit seiner Mutter, 38, ermordet wurde. Oder lebendig zusammen mit der toten Mutter in die Grube geworfen wurde, ein übliches Vorgehen der Nazis damals. Abba Naor weiß es nicht. Er beschreibt die Zustände in den Ghettos, den Konzentrations- und Arbeitslagern.

Und neben den Schikanen und Folterungen auch den unsäglichen Hunger. „Hunger macht den Menschen wahnsinnig“, hat Naor erlebt. Er ist es nicht geworden. Und auch nicht verbittert oder gar hasserfüllt. Im Gegenteil. Auch als Nichtgläubiger, wie er selbst von sich sagt, zitiert er aus dem Markus-Evangelium, auf hebräisch. „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. Das ist lebensbejahend, so wie es Abba Naor ist.

Das will er auch den Dachauer Q11-Schülern mitgeben, die während und nach seinem Vortrag so still sind, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Und auch danach noch lange brauchen, um sich zu sammeln.

Abba Naor gibt den angehenden Abiturienten aber noch etwas anderes mit auf den Weg. Dass man kein Unrecht besser macht, in dem man wegschaut. Ausreden wie „was hätte ich machen sollen, das war ein Befehl“, lässt Abba Naor weder bei hochrangingen Nazis noch deren Schergen gelten.

Auch mit den europäischen Nachbarn geht er hart ins Gericht, die von der systematischen Vernichtung der Juden gewusst hätten. „Viele haben zugeschaut oder sich bereichert“, kritisiert Abba Naor. Die ungarische Regierung habe sogar freiwillig Juden an die Nazis ausgeliefert. Wissen wollten diese Länder heute davon allerdings nichts mehr.

Allerdings vergisst Naor nicht, diejenigen zu erwähnen, die versuchten, Häftlingen zu helfen, und die dabei ihr eigenes Leben riskierten. Wie beispielsweise zwei Frauen einer Bäckerei in Kaufering, die den Häftlingen heimlich etwas zugesteckt haben. Oder auch Wachleute, die weggesehen haben. Und er berichtet, dass er Schweinen das Futter weggegessen hat. Wenn man ihn erwischt hätte, wäre er auf der Stelle erschossen worden. Das sei ihm aber damals egal gewesen. „Dann wäre ich wenigstens satt gestorben“, berichtet Naor.

Er erzählt auch ganz ehrlich, dass er jede Nacht „wieder im KZ“ ist. Auch die Angst um seine Familie spürt er täglich auf Neue. Und er stellt sich die Frage, warum gerade er überlebt hat „und meine zwei Brüder nicht“.

Seine Geschichte wird er weiterhin erzählen. Im Dezember ist er auch wieder am Josef-Effner-Gymnasium in Dachau. Und auch da wird er wieder sagen: „Das Leben ist etwas Tolles. Macht was draus.“

Simone Wester