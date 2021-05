Digital-Konzerte erbringen 30 000 Euro

Event-Reihe Spotlight on dahoam unterstützt Kulturbranche im Landkreis

von Stefanie Zipfer

Das Projekt war aus der Corona-Not geboren und wurde ein Riesenerfolg. Weit über 30 000 Euro sammelte die Digital-Event-Reihe „Spotlight on DAHoam“ bislang für die darbende Kulturbranche ein. Und das große Finale mit Sportlegende Sven Hannawald steht erst noch aus!

Dachau – Wenn man das Haar in der Suppe wirklich suchen will, dann muss man sagen: Nichts kann das Live-Erlebnis, das man bei einem Konzert oder einer Theateraufführung teilweise körperlich spüren kann, ersetzen. Die Interaktion zwischen Künstler und Publikum ist einmalig. Insofern wird ein via Internet übertragenes Konzert niemals ein echtes Konzert ersetzen.

Dennoch hat es die digitale Event-Reihe „Spotlight in DAHoam“ geschafft, tausende von Menschen vor ihren Bildschirmen zu versammeln, ihnen hochkarätige Kultur zu bieten und gleichzeitig ein Charity-Projekt ins Leben zu rufen, das vielen der von der Coronakrise arg gebeutelten Kulturschaffenden wieder ein bisschen finanzielle Luft zum Atmen verschafft.

Ralf Weimer ist einer der Initiatoren von „Spotlight on DAHoam“. Im vergangenen Dezember hatte der Werbefachmann mit dem Verein „Dachau handelt“, in dessen Vorstand er sitzt, einen digitalen Adventskalender ins Leben gerufen. 40 000 Mal wurde der virtuelle Christkindlmarkt besucht, über 12 500 Bürger hatten an den täglichen Gewinnspielen teilgenommen. Diesen Schwung wollte Weimer mit ins neue Jahr nehmen und traf – mitten in diesen Gedankenspielen – auf Mike Maurer. Wie es der Zufall wollte, hatte Anfang 2021 auch der Chef des „High Five“-Lokals in Dachau-Ost gerade eine Idee: ein digitales Konzert mit der Partyband „Ois Easy“.

Die beiden Männer sahen dies als Wink des Schicksals: „Komm, lass uns zusammentun!“ Und so wurde die Idee geboren, im Internet Kulturveranstaltungen anzubieten, deren Einnahmen zu 100 Prozent den Künstlern zugute kommen sollten. Dachaus Kulturamtsleiter Tobias Schneider saß schnell mit im Boot und kümmerte sich um die Auswahl der Bands.

Klar, nicht alles lief wie geplant, nicht alle Themen – etwa Poetry Slams – ließen sich virtuell umsetzen. Auch die ursprünglich angedachte Zahl von vier bis fünf Veranstaltungen war nicht zu halten – und zwar im positiven Sinn! „Wir hätten nie gedacht, dass wir am Ende neun Termine haben würden!“

Was von vornherein feststand: Dass die Veranstaltungen, die im März starteten, jedem zugänglich und damit kostenlos sein sollten! Die Konzerte und Theateraufführungen konnten damit einfach angeklickt und angesehen werden – und wer wollte, überwies anschließend eine kleine Spende. Bis heute wurden laut Weimer auf diesem Wege insgesamt 24 600 Euro eingesammelt. Hinzu kommen noch die Einnahmen der sogenannten Tagessponsoren, die Einzelveranstaltungen mit einer größeren Summe bezuschussten. Insgesamt, so Weimer, „haben wir mittlerweile die 30 000-Euro-Marke geknackt“!

Die größten Klick-Bringer waren dabei die Konzerte von „Ois Easy“ mit rund 8000 Klicks, sowie von „Boxhead“ und den „Hound Dogs“. Sogar die Aufführung des Hoftheaters Bergkirchen, die er am Anfang für „schwierig“ gehalten habe, wurde Weimer zufolge „vom Format her ein Riesen-Event“ – und ebenfalls ein Publikumserfolg.

Was Weimer an seiner Reihe am meisten beeindruckte: „die Solidarität, in allen Belangen“. Das gespendete Geld ging nämlich nur zu einem kleinen Teil – rund 30 Prozent – an die Künstler selbst. Die wiederum hätten nämlich 70 Prozent des eingesammelten Geldes an ihre Tontechniker und Veranstaltungspartner weitergegeben. Mit der Begründung: „Was nützt es uns, wenn wir nach Corona wieder auftreten dürfen, aber es gibt bis dahin keine Veranstalter mehr?“

Apropos nach Corona: „Ois Easy“ plant bereits für diese Zeit und nutzt die Plattform „Spotlight on DAHoam“ für eine weitere Wohltätigkeitsaktion. Bis 31. Mai kann man einen Auftritt der Band online ersteigern, das Geld soll erneut zu 100 Prozent an die Veranstaltungstechniker sowie in den Topf von „Spotlight on DAHoam“ fließen.

Dass er mit seinem Konzept aber nicht nur lokale Publikumsmagneten wie „Ois Easy“ ködern kann, sondern auch überregionale Promis, hat Weimer nun mit der Zusage Sven Hannawalds zur neunten und vorerst letzten „Spotlight“-Veranstaltung bewiesen. Weimer, der Hannawald persönlich kennt, berichtete dem früheren Leistungssportler von seiner Reihe, woraufhin der Vierschanzentournee-Sieger von 2001/02 nur sagte: „Coole Sache! Wenn wir einen Termin finden, unterstütze ich dich!“

Dieser Termin ist nun am kommenden Donnerstag. Ab 20.15 Uhr wird Hannawald – ohne dafür Gage zu bekommen – die Fragen von Moderator Dominik Härtl sowie der Zuschauer, die live über das Internet an den Star schreiben können, beantworten. Themen werden sein: seine Erfolge, seine Niederlagen, seine Krisen. Nach 14 Monaten Coronapandemie dürften die meisten Zuhörer zumindest von letzterem Thema betroffen sein.