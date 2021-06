Digitaler Impfpass: Großer Andrang

So läuft der Start bei den Apotheken in Dachau

Dachau – Der digitale Nachweis für Corona-Impfungen ist gestern an den Start gegangen. Erste Apotheken gaben QR-Codes für Geimpfte aus, darunter die Lessing-Apotheke, die Flora-Apotheke und die Stern-Apotheke in Dachau.

Maximilian Lernbecher, der neben der Oberen Apotheke in der Altstadt auch die Flora-Apotheke und die Lessing-Apotheke in der Münchner Straße betreibt, hatte bis gestern um 11 Uhr bereits für den 13. Kunden den digitalen Impfnachweis ausgestellt. „Wir haben dafür extra einen eigenen Arbeitsplatz eingerichtet und ein neues Laptop angeschafft“, so der 47-jährige Apotheker, der noch vier weitere Apotheken im Landkreis führt. Er selbst hat seinen Impfnachweis in der „Cov-Pass-App“ erfasst.

Hochladen kann man sich den in der Apotheke, beim Arzt oder im Impfzentrum generierten QR-Code aber auch in der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts. „Wir generieren für unsere Kunden am PC den QR-Code, den diese dann ausgehändigt bekommen und auf ihrem Smartphone einlesen können“, erklärt der Apotheker den Vorgang. Dafür muss der Kunde neben dem gelben Impfausweis auch seinen Personalausweis vorlegen. Stammkunden bietet Lernbecher auch an, den Impfausweis dazulassen und einige Stunden später wieder abzuholen. So muss niemand warten, wenn die Seite mal wieder überlastet ist.

So hat es Amina Zollbrecht, pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin in der Stern-Apotheke Dachau, gestern erlebt. „Die Seite ist komplett zusammengebrochen“, erzählt sie. Somit konnten sie und ihre Kollegen keine Codes generieren, obwohl der Andrang riesig war. „Um 7.30 Uhr hat bereits das Telefon geklingelt, auch in der Apotheke selbst waren ganz viele Kunden, die sich den QR-Code holen wollten“, berichtet Zollbrecht. Im Laufe des Vormittags funktionierte die Seite dann endlich.

„In zwei bis drei Wochen ist der Run vorbei“, vermutet Maximilian Lernbecher. Bis zum Ferienbeginn in sechs Wochen kann jeder den digitalen Impfausweis auf seinem Smartphone gespeichert haben – da sieht der Apotheker in fünfter Generation kein Problem. sim

Service der Apotheken

Welche Apotheken in Stadt und Landkreis Dachau den Service anbieten, ist tagesaktuell unter www.mein-apothekenmanager.de zu erfahren.

Simone Wester