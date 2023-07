Nach Vorwürfen der Anwohner - Infoabend der Seniorenwohnheim-Leitung

Gaben Einblick in das Leben im Pro Seniore: Peter Müller, Pressesprecher der Victor’s Group Pro Seniore Zentralverwaltung Saarbrücken, Residenzleiterin Adnela Numanovic (links von ihm), Pflegedienstleiterin Ebru Sentürk (rechts) sowie Dr. Regina Senner (ganz rechts) und Heimfürsprecherin Petra Hesse (links). © nef

Die Verantwortlichen des Pro-Seniore-Wohnparks Ebersbach haben bei einem Infoabend Stellung zu den Vorwürfen aus den Reihen von Anwohnern genommen.

Ebersbach – Über die Heimatzeitung hat die Anwohnerin Lisa Loris Auffälligkeiten im Pro-Seniore-Wohnpark Ebersbach publik gemacht. Nicht nur sie hat Beobachtungen gemacht, dass immer wieder Hilferufe von Heimbewohnern zu hören sind. Die Heimleitung lud die Anlieger deshalb jetzt zu einem Infoabend ein und warb um Verständnis.

Trotz Anrufen im Pflegeheim habe sie keine Besserung festgestellt. Rund 30 Minuten andauernde Hilferufe eines Mannes aus dessen Zimmer heraus um Mitternacht ließen bei der Nachbarin dann die „Hutschnur reißen“. Sie ging zur Einrichtung rüber, erreichte aber niemanden. Deshalb wandte sie sich am nächsten Tag an die Dachauer Nachrichten. Auf unseren Bericht vom vergangenen Samstag reagierte Pro Seniore schnell. Bereits am Montag luden die Verantwortlichen die Nachbarn zu einem Infoabend unter dem Motto „Leben im und mit dem Seniorenheim“ ins Heim-Restaurant ein.

Von den rund 35 Angeschriebenen kamen etwa zehn, dazu einige Interessierte von außerhalb. Peter Müller, Pressesprecher der Victor’s Group Pro Seniore Zentralverwaltung Saarbrücken, moderierte die Veranstaltung. Er äußerte das Gefühl, „dass wir aneinander vorbeileben, wenn Anwohner mit einem Problem nicht zu uns, sondern zur Zeitung gehen“.

Auf die Beobachtungen hin wurden nach seinen Worten unverzüglich ausführliche Qualitätskontrollen durchgeführt, die allesamt keine Mängel hätten erkennen lassen.

Auch die Weichser Allgemeinärztin Dr. Regina Senner, die mit ihrer Mitarbeiterin Cornelia Gruber gekommen war und seit vielen Jahren im Heim Patienten betreut, bestätigte die Aussagen Müllers. Sie kenne das Problem mit dem geschilderten Patienten, der nachts schreie. Sie erklärte, dass er den ganzen Tag schlafe und in der Nacht wach und unruhig sei. „Wir dürfen aber die Freiheit der Bewohner nicht einschränken, in dem wir sie sedieren“.

Hilfeschreiegehen ans Herz

Lisa Loris und ihr Mann Florian schilderten nochmal ausführlich ihre Beobachtungen. Sie versicherten, niemanden schlecht machen zu wollen. Auch wollten sie nicht groß über die Belastung durch den Lärm jammern. Vielmehr gehe es ihnen schlichtweg ans Herz, wenn sie die Hilfeschreie hörten.

Sibylle Scharl monierte die laute Musik, die sie oft um Mitternacht aus der Einrichtung hört – sie vermutet, vom Pflegepersonal. Tatjana Frehner bestätigte die Beobachtungen.

Martin Spielvogel, der seit 2007 am Ortsrand der Siedlung um das Pflegeheim wohnt, erzählte von seinen demenzkranken Großeltern, die in verschiedenen Heimen waren. Sie berichteten ihm oft von Diebstählen, die am Ende nicht bestätigt hätten. „Ich kann einschätzen, wie schwer die Situation ist und appelliere, Lösungen gemeinsam mit dem Personal, vor dem ich viel Respekt habe, zu finden“, meinte Spielvogel.

Auch Hans-Jürgen Flach, der vor 30 Jahren und noch vor der Eröffnung des Hauses dort hingezogen ist, schlug in die gleiche Kerbe: „Wer hier herzieht, muss wissen, was einen erwartet.“

Bei dem fast zweistündigen Infoabend kamen neben den Hilfeschreien auch weitere Themen zur Sprache. So von Jochen Reiner. Er gab an, er höre von der Ebersbacher Bevölkerung immer wieder, dass teils sogar nachts Bewohner oft nur spärlich bekleidet im Ort unterwegs seien. „Fast jeder Ebersbacher hat schon mal jemanden zurückgebracht“, so Reiner.

Petra Hesse wähltdrastische Worte

Residenzleiterin Adnela Numanovic und Pflegedienstleiterin Ebru Sentürk kennen das Problem, erinnerten aber daran, dass die Leute nicht eingesperrt werden dürfen.

Recht emotional nahm Heimfürsprecherin Petra Hesse als Vermittlerin an der Diskussion teil. In ihrer zehnjährigen Tätigkeit seien bei ihr nur ganz wenige Beschwerden über das Heim eingegangen, meinte sie. Entschieden trat sie den Anschuldigungen aus der Diskussionsrunde entgegen. Sie sprach von „harten und bösartigen Unterstellungen“.

Diskussionsrundeendet harmonisch

Trotz schwieriger Thematik und kontroverser Diskussion endete die Zusammenkunft durchaus harmonisch. Peter Müller sah keine unüberbrückbaren Probleme. Numanovic und Sentürk baten noch Mal ausdrücklich, sich bei Problemen an sie zu wenden. Karsten Zupfer, der unmittelbar gegenüber der Einrichtung wohnt, sagte, dass er, als er hierher zog, durchaus gewusst habe, was ihn erwarte. Dennoch empfinde er es als nicht schön, dass er bei offenem Fenster in der Früh um 5 Uhr beim Schichtwechsel fast alles aus dem Heim mithören könne – auch schon mal die ganze Krankheitsgeschichte. „Und die manchmal herzzerreißenden Schreie sind halt nicht immer leicht zu ertragen.“

Das Heim versicherte, alles zu tun, um den Kontakt zu den Anwohnern zu verbessern. So will die Pflegedienstleiterin Ebru Sentürk allen Anwohnern die Telefonnummer ihres Bereitschaftshandys geben, auf dem sie rund um die Uhr erreichbar sei und schnell bei etwaigen Problemen reagieren könne.

Heinz Nefzger