„Muss das Faschingstreiben wirklich sein?“

Werbeveranstaltung oder die Party des Jahres: Am Faschingstreiben auf dem Rathausplatz, das seit 2014 in der Dachauer Altstadt stattfindet, scheiden sich die Geister. foto: hab

Diskussion um Party in der Altstadt

von Stefanie Zipfer

Wenn sich Einhörner, Kampfpiloten, Prinzessinnen und Piraten in der Dachauer Altstadt treffen, dann ist – na klar – Fasching! Während die alljährliche Party am Faschingssamstag bei Jugendlichen gut ankommt, würde Stadtrat Rainer Rösch das bunte Treiben am liebsten abschaffen. Denn: „Das ist doch eine reine Werbeveranstaltung für einen Radiosender!“