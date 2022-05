Dachauer Dissens zur Baulandentwicklung: Stadtrat fällt wegweisenden Beschluss

Von: Stefanie Zipfer

Die Stadt Dachau will mehr Mitsprache bei der Asweisung von Baugebieten (Symbolbild). © Thomas Warnack / dpa

Der Bauausschuss hatte den Antrag der SPD, künftig Bauland nur noch auszuweisen, wenn der Stadt 50 Prozent der Fläche gehören, abgelehnt. Die Stadtratsvollversammlung bekam das Thema nun aber erneut auf den Tisch – und hob den Ausschussbeschluss auf. Die Diskussion dazu war unschön. Und wie lange diese Entscheidung Bestand hat, ist unklar.

Dachau – Überschrieben hatte die SPD ihren Antrag vor zwei Jahren mit dem Titel „Dachauer Konsens zur Baulandentwicklung“: Demnach soll die Stadt neues Bauland mittels Bebauungsplan nur noch dann ausweisen, wenn ihr mindestens 50 Prozent dieser Fläche gehören. Wo dieses Bauland entstehen soll – also im Innenbereich oder auf bislang grünen Wiesen im Außenbereich –, ist in dem Antrag nicht explizit erklärt.

Doch von einem „Konsens“ zu diesem Thema ist man bei der Stadt weiterhin weit entfernt. Wie berichtet, hatte der Bauausschuss das Thema Ende April nach einer knappen Entscheidung abgelehnt; weil die Stadtratsmehrheit aus SPD, Grünen und Bündnis an jenem Tag unterbesetzt war, hatte die SPD-Idee keine Mehrheit gefunden.

Stadtrat votiert mit 21:18 für SPD-Antrag

Diese Mehrheit holten sich die drei Parteien aber nun am Dienstag in der Stadtratsvollversammlung. Mit 21 zu 18 Stimmen votierten SPD, Grüne, Bündnis für Dachau sowie Oberbürgermeister Florian Hartmann zunächst für die Aufhebung der Bauausschussempfehlung und dann – in einer zweiten Abstimmung – für den SPD-Antrag.

Sören Schneider (SPD) wiederholte dabei erneut das Argument, dass die Stadt bei der Baulandentwicklung wieder „Hauptakteur“ werden müsse. Den Einwand von Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) und Peter Gampenrieder (ÜB), dass es schlicht naiv sei zu glauben, mittels dieses Instruments künftig Ackerflächen im Außenbereich billig kaufen und dann in Bauland verwandeln zu können, verwarfen die Antragsteller.

Thomas Kreß (Grüne), SPD-Sprecher Schneider und Kai Kühnel (Bündnis) waren vielmehr der Meinung, dass man dem Landwirt eben klar sagen müsse: Wenn er sein Land nicht zu einem akzeptablen Preis verkaufe, werde es eben nie Bauland. Überhaupt, so Kreß: Wer in Dachau Grundstücke besitze, habe doch eh einen „Lottogewinn“ – und „zwar ohne eigenes Zutun“! Indem man den SPD-Antrag umsetze, verhindere man, dass „diese Grundstücksbesitzer“ auch noch „den Jackpot“ bekommen.

Während Schmidt-Podolsky (CSU) von Erpressung sprach und warnte, dass ein Landwirt, der über entsprechende Flächen verfüge, dann eben nicht verkaufen werde, „weil er es gar nicht nötig hat“, meinte Anke Drexler (SPD) gelassen: In der Diskussion würden „viele Angstphänomene und Geisterschimmel geritten“.

August Haas (CSU) bat OB Hartmann fast schon flehentlich, den Beschluss zu überdenken: „Wir schießen uns komplett raus aus dem Grundstücksgeschäft, bitte glauben Sie’s mir!“ Die Regelung erhöhe bei jedem Landwirt, der laut Flächennutzungsplan über mögliches Bauland verfüge, „die Fantasie“. Seine Fraktionskollegin Schmidt-Podolsky warnte angesichts des Titels des SPD-Antrags: „Konsens und Nonsens liegen manchmal nah beinander.“

CSU beklagt handwerkliche Fehler

Am Ende aber stand die Mehrheit, OB Hartmann betonte zudem, dass die Grundstückspreise in der Stadt ja „wegen was ganz was anderem steigen“. Ist damit nun alles klar? Nein, finden zumindest die CSU- sowie die ÜB/FDP-Fraktion. Laut Stadtrat Gampenrieder sei es nämlich zum einen schon mal fraglich, ob das Thema nach der Behandlung im Ausschuss dem Stadtrat überhaupt hätte vorgelegt werden dürfen. Die entscheidende rechtliche Frage dabei: War das Ergebnis des Bauausschusses endgültig oder nur vorberatend? Und durfte Hartmann dann den Antrag, nachdem das Votum des Bauausschusses zurückgenommen wurde, einfach noch einmal zur Abstimmung stellen? Auf der Tagesordnung war dies nämlich nicht angekündigt. Zumal der Beschluss am Ende auch noch einmal mündlich modifiziert wurde.

Hintergrund war nämlich, dass Kämmerer Thomas Ernst erneut seine Skepsis hinsichtlich der praktischen Umsetzbarkeit dieser Regelung deutlich machte. Er unterschied zwischen „Politik und Realität“. Gerade im Innenbereich seien Grundstücksverhandlungen eben nicht „nebenbei zu machen“.

Daher formulierte Hartmann den SPD-Antrag kurzerhand so um, dass die neue 50-Prozent-Regelung künftig nur für den Außenbereich angewendet werden soll. Während Michael Eisenmann (Bündnis) überzeugt war, dass „wir von dieser Entscheidung in 25 bis 30 Jahren die Früchte ernten“, war sich Florian Schiller (CSU) sicher, dass „dieses Vehikel, noch dazu von so dünner Mehrheit getragen, nicht jahrzehntelang halten wird“. Gampenrieder glaubt: „Noch zwei, drei solcher Beschlüsse und wir sind auf dem Weg in Richtung Kommunismus“.

Aufgrund „der handwerklichen Ungereimtheiten“ überlegen CSU und ÜB/FDP nun, bei der Rechtsaufsicht Beschwerde gegen den Beschluss einzulegen.

Eine Entscheidung dieser Tragweite, die sich noch dazu „Konsens zur Baulandentwicklung“ nennt, hätte man anders angehen müssen, meint Autorin Stefanie Zipfer in ihrem Kommentar.

Den Nachbarn reicht die SOBON Die SPD hatte als Vorbild für ihren Antrag stets das mehr als 100 Jahre alte Baulandmodell der Stadt Ulm genannt. Dachaus Nachbarn, die Kreisstädte Freising, Erding und Fürstenfeldbruck, wollen diesem Vorbild aber nicht folgen, wie es auf entsprechende Nachfrage in den Rathäusern heißt. So gilt in Freising seit 2017 ein „kooperatives Baulandmodell“, wonach bei der Entwicklung von Wohnraum über ein Bebauungsplanverfahren ein entsprechender Anteil an sozialem Wohnungsbau vorzusehen ist. In Fürstenfeldbruck und Erding verfolgt man ebenfalls das Ziel einer sozialgerechten Bodennutzung (SOBON). Demnach muss ein gewisser Anteil der entstehenden Wohnungen sozialen Bindungen unterliegen.

