Kein Fördergeld für Mieträder-System in Dachau

Kampf um das Angebot: Soll es auch in Dachau ein Leihradsystem wie in München – hier die Station an der Schwanthaler Höhe – geben?

Kein „Leuchtturmcharakter“ zu erkennen

von Stefanie Zipfer schließen

Fördergelder gibt es nicht für ein Mietrad-System in Dachau. Die Mehrheit der Stadträte im Umwelt- und Verkehrsausschuss will dennoch um das Angebot zu kämpfen und notfalls die Finanzierung selbst in die Hand nehmen.

Dachau – Das Münchner MVG-Leihradsystem läuft seit Jahren gut, weshalb sich der Stadtrat – in Vor-Krisenzeiten – dazu entschieden hatte, ein entsprechendes Angebot auch in Dachau auf die Beine zu stellen. Statt normaler Räder sollten es E-Bikes werden, acht Standorte – darunter am Bahnhof, in der Altstadt sowie an der KZ-Gedenkstätte – waren vorgesehen.

Doch schon damals, Ende 2019, war klar, dass die Kosten für das Angebot hoch sein würden: Um die Flächen der künftigen Ausleih- und Ladestationen vorzubereiten, kalkulierte die Stadtverwaltung mit einer Summe von 60 000 Euro; hinzu kommen geschätzte 300 000 Euro Investitionskosten, 100 000 Euro Betriebskosten sowie an Personalkosten zirka 10 000 Euro.

Daher bewarb sich die Stadt im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative um Fördergelder – sogar zwei Mal. Und wurde zwei Mal abgelehnt. Waren es bei der ersten Zurückweisung noch formale Gründe, erklärte der Fördergeber beim erneuten Versuch, in einer Verknüpfung des Leihradsystems der Landeshauptstadt mit umliegenden Landkreisen keinen „Leuchtturmcharakter“ erkennen zu können.

Daher stellte sich nun die Frage: Soll das Projekt nun in Schönheit sterben? Oder soll die Stadt es weiterverfolgen? Die Mehrheit der Stadträte im Umwelt- und Verkehrsausschuss war sich einig, um das Angebot zu kämpfen und notfalls die Finanzierung selbst in die Hand zu nehmen. Bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen im Herbst wird das Stadtbauamt daher im Rahmen seines Etats auch Mittel für das Mietradsystem beantragen.

Die CSU dagegen war der Meinung, dass die Ausleih-E-Bikes zwar „nice to have“ seien. Andererseits lasse es sich gegenüber Sportvereinen und sozialen Einrichtungen nur schwer vertreten, hier Unterstützung zu streichen, und dort viel Geld in Mieträder zu investieren. Die nämlich, so CSU-Sprecher Peter Strauch, seien „richtig teuer“.

Auch Peter Gampenrieder (ÜB) fragte sich, warum er regelmäßig Zeit investiere, um in der „Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung“ gemeinsam und konstruktiv mit anderen Stadträten und Verwaltungsmitarbeitern nach Lösungsmöglichkeiten für die klamme Stadtkasse zu suchen, wenn die SPD-, Grünen- und Bündnis-Fraktionen bei den Themen Umweltschutz und Verkehrswende ihren Sparwillen „nicht durchgehend“ erkennen lassen würden.